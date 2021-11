¿Qué veo? Una comedia negra, un documental y un policial adictivo para descubrir el fin de semana

The Shrink Next Door. En la búsqueda de consolidar su lugar como la plataforma de las comedias que exploran la complejidad de la experiencia humana al estilo de la exitosa Ted Lasso, Apple TV+ programó esta nueva serie de ocho episodios protagonizada por Will Ferrell y Paul Rudd. Claro que, si el personaje de Jason Sudeikis camina por la vereda del sol, los del dúo de actores que ya compartieron pantalla en las dos entregas de El reportero: la leyenda de Ron Burgundy, recorren una ruta mucho más oscura y tormentosa. The Shrink Next Door está basada en un podcast que relataba la historia real del patológico vínculo entre Marty Markowitz y su psiquiatra Ike Herschkopf, una relación que duró casi tres décadas y cuyos detalles combinaron la manipulación psicológica y emocional con el fraude financiero. Entre la comedia negra y el drama, la serie desarrolla en detalle cómo fue que Marty (Ferrell) y Ike (Rudd), empezaron a trabajar juntos como paciente y terapeuta. Aunque las razones de su compleja relación son más difíciles de explicar. En principio, por medio de flashbacks y escenas en las que Ferrell despliega su talento para la comedia y el drama, los espectadores conocen a Marty, un hombre que nunca se sintió demasiado cómodo en su propia piel y que cuando debe hacerse cargo del negocio familiar y de las exigencias de una ex novia algo despiadada, pasa de un ataque de pánico al otro. Y ahí entra en escena el doctor que interpreta Rudd con untuosa bonhomía, un psiquiatra parece entender que su paciente aceptará sus consejos sin chistar al punto de recurrir a él para tomar cualquier decisión en su vida, por pequeña que sea. Y que eso hará que él, por fin, pueda tener la suficiente influencia social y financiera para cumplir todos sus sueños. Una temporada. Disponible en Apple TV+

Padma Lakshmi en el primer episodio de la serie documental Taste the Nation Photo: Dominic Valente/Hulu - Hulu

Taste the Nation with Padma Lakshmi. La autora, presentadora y productora televisiva Padma Lakshmi, a la que los fanáticos de los concursos de cocina conocen como uno de los jurados del excelente Top Chef, llegó a los Estados Unidos desde su India natal cuando tenía cuatro años. La comida de su tierra y la de su país de adopción funcionaron como conexión entre la identidad con la que nació y su lugar en el mundo. A partir de esa experiencia, Lakshmi ideó esta serie documental que la llevó a recorrer todo Estados Unidos en busca de los platos de esos inmigrantes que, como ella, cambiaron la cara y los sabores de su nuevo hogar. Como si se tratara de la mejor iluminada y entretenida clase de cocina y antropología combinadas, el programa propone a la gastronomía como el más efectivo aglutinante en un país repleto de divisiones tanto simbólicas como concretas. Así, en el primer episodio titulado “Burritos en la frontera”, la conductora viaja a la ciudad norteamericana de El Paso, en la frontera con México, para descubrir los secretos de ese popular plato nacido entre El Paso y Ciudad Juárez, su vecina del sur. “Damos consuelo a través de la comida”, dirá una de sus entrevistadas mientras los helicópteros de la policía fronteriza de los Estados Unidos pasan una y otra vez sobre sus cabezas. Una temporada. Disponible en Star+

Dervla Kirwan es la protagonista de la adictiva serie irlandesa Smother MMAGUIRE - HBO Max

Smother. Un acantilado y una muerte que podría ser un asesinato o tal vez un trágico accidente. Una familia repleta de secretos, traiciones y conflictos que se vuelven insostenibles cuando se empiezan a descubrir muchas de las historias que llevaban ocultas por años. Este policial irlandés creado por la novelista y guionista Kate O’Riordan comienza la noche del festejo de cumpleaños de Val (Dervla Kirwan) y mucho antes de soplar las velitas se adivinan corrientes de tensión entre varios de los asistentes, empezando por la cumpleañera y su marido Denis (Stuart Graham) y sus hijas Jenny (Niamh Walsh), Anna (Gemma-Leah Devereux) y Grace (Seána Kerslake). Cuando en medio de la celebración Denis anuncia que Val y él van a divorciarse y que ella se mudará a la casa de su amante Carl (Thomas Levin), presente en el cumpleaños, Grace tendrá un ataque que pondrá fin al festejo. Más allá de su estructura coral, la narración tiene como centro a los conflictos de Val y sus hijas con especial énfasis en la posibilidad de que una de ellas tal vez haya asesinado a su padre. La serie de seis episodios es efectiva tanto en su lado dramático como en el relato policial, que seguramente más de un espectador querrá ver todos los capítulos de una sola vez. Una temporada. Disponible en HBO Max