El heredero de Robert Downey Jr.: a los 33 años, su hijo Indio protagonizará un film sobre adicciones y autodestrucción

Robert Downey Jr. ya tiene un heredero en la industria: Indio, su hijo mayor, consiguió su primer protagónico y se prepara para dar un paso importante en una carrera que, hasta ahora, estuvo más ligada a los escenarios que a los sets. A los 33 años, el músico encabezará Love in Vein, un drama independiente sobre adicciones, vínculos y autodestrucción ambientado en Los Ángeles.

Indio Downey es el primogénito de Robert Downey Jr.

Según informó Deadline, la película será escrita y dirigida por Will De Los Santos y estará basada en Wasting Talent, la novela del fallecido Ryan Leone. El rodaje está previsto para marzo y abril de 2027, mientras continúa la búsqueda de los actores que completarán el elenco. Downey interpretará a Damien, un personaje que busca sobrevivir en un mundo atravesado por las drogas, la música y las relaciones afectivas.

Detrás del proyecto aparece, además, el productor Chris Hanley, quien ya había trabajado con Robert Downey Jr. en Dos chicas y un muchacho. “Indio aporta exactamente la vulnerabilidad y la autenticidad que necesita este papel”, aseguró sobre la elección del protagonista. La producción también destacó su experiencia musical como un punto de conexión con el universo creativo del personaje.

Para De Los Santos, llevar la novela al cine también tiene un significado personal. El director explicó que la muerte de Leone reforzó su compromiso con la adaptación y que busca honrar la voz del escritor, conservando la crudeza de su mirada sobre las adicciones, el amor y la ciudad de Los Ángeles.

Un debut junto a su padre

Aunque esta será su primera experiencia al frente de una película, Indio ya tuvo un acercamiento al cine durante su infancia. En 2005 participó de Entre besos y tiros, la comedia policial protagonizada por su padre y por el recordado actor Val Kilmer. Allí interpretó, precisamente, una versión infantil de Harry Lockhart, el personaje de Robert.

Indio junto a su padre, la estrella de Hollywood Robert Downey Jr.

Indio Falconer Downey nació el 7 de septiembre de 1993. Hijo del actor y de Deborah Falconer, es el mayor de tres hermanos. Robert también es padre de Exton y Avri, fruto de su matrimonio con la productora Susan Downey. Si bien Indio creció lejos de las luces de Hollywood, muchas veces acompañó a su papá a distintas premieres y compartió con él algunas de las alfombras rojas de su carrera.

La tradición artística se remonta, además, a sus abuelos paternos: el realizador Robert Downey Sr. y la actriz Elsie Ford. Ambos desarrollaron buena parte de su trabajo en el cine independiente, un ámbito al que ahora también se acerca su nieto con este primer protagónico.

La música y el apoyo de Robert Downey Jr.

Durante años, Indio concentró su actividad en el rock. Su recorrido incluye la banda The Dose y el proyecto Indio Ink, además del EP Cigarettes in Bed, publicado en 2024. En una entrevista con People contó que le regalaron su primera guitarra a los 12 años y recordó cuánto influyó su padre en ese descubrimiento: además de actuar, Robert canta y editó un disco que su hijo escuchaba con frecuencia.

“Tuve mucha suerte de crecer en una familia de artistas”, reconoció el músico al hablar de las posibilidades que le dio ese entorno para desarrollar su creatividad. El acompañamiento también se tradujo en gestos públicos: Robert compartió lanzamientos de su hijo en las redes y celebró su dedicación como cantante y compositor.

Indio estuvo detenido por tenencia de drogas

El apoyo de su padre también estuvo presente en los momentos difíciles. En junio de 2014, Indio fue detenido por posesión de cocaína y luego ingresó a rehabilitación. En septiembre de aquel año, Robert Downey Jr. habló sobre la situación en una entrevista con Vanity Fair. El actor, que también había atravesado una adicción, destacó los avances de su hijo y planteó la dimensión familiar del problema: “Elegí cualquier disfunción y es un problema de familia”, sostuvo.