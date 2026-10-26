Murió Walter Koenig, el actor de Star Trek que interpretó al entrañable Pavel Chekov

Walter Koenig murió a los 90 años. El actor, conocido por interpretar a Pavel Chekov en la serie de ciencia ficción Star Trek, murió “de vejez en su casa de North Hollywood anoche, rodeado de su hija y su sobrina”, según confirmó su representante a la revista People.

“Conocido principalmente por su icónico papel de Pavel Chekov en Star Trek: La Serie Original, Walter inspiró al público con su optimismo, humor y espíritu aventurero. Más allá de Star Trek, su larga y distinguida carrera demostró su versatilidad como actor y su auténtico amor por su oficio”, expresó su manager recordando su gran trayectoria en la industria. “Su extraordinario talento siguió brillando en sus últimos años, más recientemente con su actuación en el cortometraje Mr. Fleischmann, por el que recibió el Premio Platino al Mejor Actor en los Independent Shorts Awards de 2026, un merecido reconocimiento a toda una vida dedicada a su arte”, agregó.

Tras conocerse la noticia de su partida, su antiguo compañero de reparto, George Takei, le rindió homenaje en Instagram. “Tengo el corazón apesadumbrado. Walter Koenig, nuestro alférez Pavel Chekov, falleció esta madrugada”, escribió el actor al tiempo que destacó su amistad de décadas. “Walter y yo nos conocimos en el puente de mando de la Enterprise en la década de 1960 y mantuvimos nuestra amistad durante casi seis décadas. Cuando Brad y yo nos casamos en 2008, Walter fue nuestro padrino de boda. El mes pasado, el 14 de septiembre, cumplió 90 años, el mismo día en que Brad y yo celebramos nuestro 18º aniversario de bodas. Siempre atesoraré el haber compartido esa fecha con él”, confesó.

“Walter fue mucho más que Chéjov. Fue escritor, profesor, un hombre reflexivo y un amigo leal. A los fans que lo amaron durante tantos años, gracias. Él también los amó”, agregó Takei, de 89 años, mientras le dedicaba unas últimas líneas a su gran amigo: “Descansa en paz, querido amigo. Sigue adelante con paso firme”.

Koenig no sólo participó de la serie de ciencia ficción de 1967 a 1969 sino que retomó su papel en seis películas que reunieron al elenco original. También prestó su voz para un cameo en un episodio de Star Trek: Picard, de 2023. Sin embargo, su legado trasciende la pantalla. El actor participó en innumerables convenciones, donde pudo interactuar con los fans y comprendió lo que la saga significaba para la gente.

James Doohan, DeForest Kelley, Walter Koenig, William Shatner, George Takei, Leonard Nimoy y Nichelle Nichols brindando por la nueva película de Star Trek de 1988 Bob Galbraith - AP

Walter Koenig nació el 14 de septiembre de 1936 en Chicago, sin embargo se crio en Nueva York. Sus padres eran inmigrantes judíos de la Unión Soviética que habían vivido en Lituania. Décadas después, Koenig basó el acento de Chéjov en el de ellos. El actor estudió en el Grinnell College de Iowa antes de trasladarse a la UCLA, donde estudió Psicología. Tomó una clase de actuación y eso cambió su destino. “Me tocó un profesor que tenía mucha fe en mí. Fue él quien me lo explicó claramente. Me dijo: ‘No estás casado. No tienes hijos. No tienes responsabilidades. ¿Por qué no lo intentas?’”, le contó a Salon en 2020.

Finalmente, le hizo caso a su maestro y estudió en el Neighborhood Playhouse de Nueva York. “Supe entonces, durante mi primer año en el Neighborhood Playhouse, que la actuación era lo mío. No había vuelta atrás. Aquí me sentía como en casa. No tenía ni idea de si tendría éxito. Estoy seguro de que no era uno de esos estudiantes de los que nadie esperaba que recibieran algún reconocimiento”, recordó.

Koenig apareció en The Lieutenant, la primera producción televisiva del creador de Star Trek, Gene Roddenberry, en 1964. Otros de sus primeros trabajos incluyen Mr. Novak, The Alfred Hitchcock Hour, Gidget y I Spy. A Star Trek se unió en la segunda temporada, donde encarnó a Chekov, el navegante de la Enterprise. “El personaje era genial. Les gustó el pelo, que no era real. Les gustó la idea de que Chekov fuera soltero, cosa que yo no era. Estaba ahí para conectar con el público de entre 8 y 14 años. Lo hice bien. Nunca hubo ninguna controversia, y esto fue durante la Guerra Fría. Nunca recibí ninguna animosidad ni correo de odio, así que eso demuestra que estaba haciendo las cosas bien”, declaró en diálogo con Star Trek Explorer en 2024.

Leonard Nimoy, Nichelle Nichols y George Takei posan con Walter Koenig en 2012, durante la ceremonia de su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood ROBYN BECK - AFP

Si bien la serie se emitió hasta 1969, siguió teniendo mucho éxito debido a las repeticiones. “Estaba bien escrita y proyectábamos un futuro prometedor. Nos hemos convertido en parte de la conciencia estadounidense”, explicó en una entrevista con People en 1991. Sin embargo este éxito hizo que Koenig tenga que lidiar con el encasillamiento.

“No me llamaban, así que empecé a escribir”, reveló. Así fue como se convirtió en guionista de series como ¿Qué pasó realmente con la generación del 65?. “La serie tenía cinco o seis años de antigüedad, y la gente seguía elogiando el trabajo que habíamos hecho años atrás. Pensé: ‘¿Y ahora qué?’”, recordó quién a fines de los años 70 regresó con su icónico papel en Star Trek: La película (1979 ), Star Trek II: La ira de Khan (1982), Star Trek III: En busca de Spock (1984), Star Trek IV: Misión salvar la Tierra (1986), Star Trek V: La última frontera ( 1989) , Star Trek VI: La tierra desconocida (1991) y Star Trek: Generaciones (1994). Casi tres décadas después, el actor volvió al universo a través de un cameo de voz, donde le dio vida al presidente Anton Chekov, el hijo de su personaje original.

En 1994, el actor apareció en la serie Babylon 5 como Alfred Bester, un villano. “Era un papel mucho más sustancial, mucho más complejo”, le dijo a TrekCore en 2012, comparándolo con su alter ego de Star Trek . “Chekov era un personaje expositivo, utilizado como vehículo para explicar la trama. No indagábamos en cómo se sentía el personaje, qué estaba viviendo emocional y personalmente. Pero está bien, estoy enormemente agradecido por mi experiencia en Star Trek y los años que he estado involucrado en ella”, se sinceró.

Su faceta como escritor incluyó una serie de cómics en 1993 titulados Raver; sus memorias, Warped Factors, en 1998 y una actualización que hizo en 2020 a la que llamó Beaming Up and Getting Off: Life Before and Beyond Star Trek. La exitosa serie no sólo lo hizo popular y le regaló una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood sino que le dejó varios amigos. De hecho, fue el padrino de boda de Takei en 2008.

Respecto a su vida personal, Koenig se casó con Judy Levitt en 1965 y estuvieron casados hasta la muerte de ella en 2022. Juntos tuvieron dos hijos, Danielle y Andrew. Su hijo fue actor infantil, conocido principalmente por interpretar a Richard “Boner” Stabone en la comedia televisiva Growing Pains. En 2010, desapareció y días después fue hallado muerto tras haberse suicidado. Su hija fue quien estuvo acompañándolo hasta sus últimos minutos de vida.