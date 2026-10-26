Heidi Klum, la reina de Halloween, dio una pista sobre su próxima transformación

Para Heidi Klum, la cuenta regresiva para Halloween también es parte del festejo. Después de convertirse en un gusano gigante, en Fiona y hasta en una versión femenina de E.T., la modelo alemana invitó a sus seguidores a adivinar su próxima caracterización a partir de una pista: la foto de una de las prótesis que lucirá en su gran fiesta anual.

Klum se valió de sus redes sociales para dar un adelanto del outfit que podría volver a convertirla, como sucede año tras año, en la reina de Halloween. “¿Cuál es mi disfraz?”, escribió en un posteo de Instagram que publicó el sábado pasado junto a una imagen en primer plano. “Falta una semana...”, agregó para generar expectativas.

La publicación llegó después de que en septiembre anticipara a la revista People que su propuesta de este año sería “muy sangrienta” y que “combina muy bien con el vino tinto”. La postal permite distinguir formas irregulares, pliegues y piezas de distintos colores similares tanto a órganos humanos como a hongos y corales.

Entre las posibilidades que propusieron sus seguidores aparecieron Monstruo Elisasué, la criatura de La sustancia y los chasqueadores de The Last of Us. Otros se inclinaron por una inspiración submarina: erizos, pepinos de mar, un arrecife de coral e incluso Úrsula, la villana de La Sirenita. También hubo quienes propusieron enfermedades -“Herpes”, deslizó un seguidor- o partes del cuerpo, como los intestinos.

Más de dos décadas de transformaciones

Heidi Klum, reina de Halloween, impacta a su comunidad todos los años con disfraces realistas y originales X (@MerGarza)

Desde 2000, Klum es la gran anfitriona y protagonista de su propia fiesta de Halloween, donde convirtió la presentación de su disfraz en uno de los momentos más esperados de la velada. La tradición tuvo una pausa durante la pandemia cuando suspendió las fiestas de 2020 y 2021. En cada edición, el maquillaje, las prótesis y el vestuario suelen demandarle una gran cantidad de horas de preparación para quedar lista y recibir a sus invitados.

Los mejores disfraces de Heidi Klum

¡Feliz Halloween! Heidi Klum, en su versión anciana Evan Agostini - Invision

2013: una versión de sí misma a los 90 años. La modelo imaginó cómo se vería varias décadas después y se sometió a una transformación que incluyó arrugas, manchas y una piel envejecida. La caracterización se extendió al cuello, los brazos y las piernas.

2015: Jessica Rabbit

Con una peluca pelirroja, un vestido rojo brillante y guantes violetas, recreó al célebre personaje de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Las prótesis faciales y corporales modificaron sus rasgos y su silueta para acercarla a las proporciones del dibujo animado.

2016: seis Heidi Klum

Esta vez, la sorpresa estuvo en la multiplicación: llegó acompañada por cinco mujeres caracterizadas como ella. Las seis compartían el pelo rubio y el vestuario, una puesta en escena con la que llevó sus propias réplicas a la fiesta.

2017: el hombre lobo de “Thriller”

Eligió la transformación de Michael Jackson en el célebre videoclip y sumó una coreografía a su presentación. El maquillaje, los colmillos y el pelo que cubría su rostro completaron el homenaje al cantante.

2018: Fiona

Fiona, la princesa de Disney, fue otra de las inspiraciones de Klum Grosby Group - LA NACION

La piel verde, las orejas y las prótesis le permitieron convertirse en la princesa de Shrek. Tom Kaulitz la acompañó como el ogro protagonista de la película y ambos llegaron a la celebración en una carroza.

2019: una alienígena robot

Siempre secundada por su marido, en 2019 Klum fue una mezcla de criatura extraterrestre y biónica The Grosby Group

La modelo combinó elementos de una criatura extraterrestre con los de una figura biónica, en una transformación que demandó más de diez horas de preparación. Tom Kaulitz completó la escena como un astronauta atacado por un alienígena. El proceso de maquillaje y colocación de prótesis pudo seguirse en vivo desde una librería de Nueva York.

2022: un gusano gigante

Uno de los disfraces más divertidos de la modelo alemana Getty Images

Con el cuerpo envuelto en un traje de pliegues y relieves, protagonizó una de sus apariciones más comentadas. Apenas quedaban visibles sus ojos y su boca, mientras que su marido completaba la escena vestido de pescador.

2023: un pavo real

En 2023 fue un llamativo pavo real Instar Images/The Grosby Group

El azul dominó una propuesta que necesitó de varios cuerpos para desplegarse: un grupo de acróbatas acompañó a la modelo y dio forma a la gran cola del ave. El disfraz se convirtió así en una actuación colectiva.

2024: una versión femenina de E.T.

Heidi Klum como E.T. Evan Agostini - Invision

Después de más de siete horas de preparación, apareció con una peluca rubia sobre la cabeza del extraterrestre. Kaulitz también encarnó al personaje de Steven Spielberg: los ojos de ambos podían verse a la altura del cuello de los trajes.

2025: Medusa

En el 2025 Klum se convirtió en medusa

Cubierta de escamas verdes, con una larga cola y serpientes móviles en lugar de pelo, encarnó la figura mitológica. Su marido se sumó como un soldado griego convertido en piedra, en alusión al poder de su mirada.