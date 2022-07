El hermano de Ricky Martin reveló quién es la persona que denunció al cantante

Son días complicados para Ricky Martin, luego de que se conociera una orden de alejamiento emitida en su contra, en su Puerto Rico natal, por violencia doméstica. Si bien el cantante ya rompió el silencio respecto de este delicado tema para asegurar que la denuncia se basa “en alegaciones totalmente falsas”, no brindó mayores explicaciones por sus implicancias legales. Pero el que sí salió a hablar y a respaldar al artista fue su hermano, Eric Martin.

A través de una transmisión en vivo, que luego dejó publicada en su cuenta de Facebook, Eric Martin aseguró que el denunciante de su hermano es un sobrino “con problemas mentales”. En el video titulado “Vamos a poner todo esto en contexto para que la prensa no siga haciendo ceniza del árbol caído”, que ya tiene 28.000 reproducciones y más de 350 comentarios, el hermano del cantante se expresó en duros términos contra el gobierno de Puerto Rico y los medios de comunicación que especularon respecto de la identidad del denunciante. Y sus palabras son en clara alusión a lo que publicó el periódico El Vocero -y que luego reprodujeron otros medios-, que informó que en los documentos presentados ante la Justicia se sostenía que el demandante de Ricky Martin era una antigua pareja con la que se relacionó “por siete meses y se separaron hace dos, pero el peticionado no aceptó la separación”.

Vamos a poner todo esto en contexto. Para que la prensa no siga haciendo ceniza del árbol caido. Posted by Eric Martin Ifbb on Sunday, July 3, 2022

“Mucha gente me dice que no hable, pero algo me está diciendo que tengo que hablar porque yo no tengo miedo ni tengo que esconder nada”, dice en el inicio de la transmisión.

Pero además de hablar del “principio de inocencia” y de declararse en favor de la Justicia, Eric Martin exigió a las autoridades puertorriqueñas reforzar sus programas de salud mental y rehabilitación: “Si alguien ha cometido un fallo aquí, debe ser penalizado, pero más importante, debe ser rehabilitado. No porque sea mi hermano... La sociedad está extremadamente dañada”.

En otra parte de su reflexión le habla directamente a su sobrino: “Papito, tu sabes cómo nosotros te hemos querido. Tu sabes cómo te has alejado de nosotros. Tu sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo”.

Por otro lado, la orden de alejamiento, emitida por la jueza Raiza Cajigas Campbell, cita a las partes a una vista en la sala municipal del Tribunal de San Juan, el 21 de julio próximo, cuando expira la vigencia de la orden, según publicó el periódico El Vocero.

Recordemos que esta denuncia no es el único problema legal que debe afrontar el cantante, ya que la semana pasada se dio a conocer que su exmanager, Rebecca Druker, le inició una causa en Los Ángeles, California, por falta de pago de honorarios. Según la representante, el artista le debe actualmente unos 3 millones de dólares, razón por la cual se presentó ante el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles e hizo una petición judicial para iniciar un procedimiento contra el cantante.

Mientras este torbellino mediático se agita alrededor suyo, Ricky Martin se refugia en su marido, el artista Jwan Yosef, con quien mantiene una relación desde 2016 y con quien ha formado una gran familia junto a sus cuatro hijos: los gemelos Valentino y Matteo, nacidos en 2008, por medio de gestación subrogada; Lucía, quien llegó al mundo en diciembre de 2018, y Renn, el más pequeño que nació en octubre de 2019.