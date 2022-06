Así están hoy los gemelos de Ricky Martin y Jwan Josef a sus 13 años

Matteo y Valentino son los primeros hijos que tuvo Ricky Martin a través del método de la inseminación artificial y un vientre subrogado. Se convirtió en un orgulloso padre a los 35 años, exactamente en 2008. El tiempo pasa muy rápido y cuenta de ello son los primogénitos del cantante. Los gemelos, de ahora 13 años, ya se convirtieron en todos unos adolescentes y cada día se parecen más a su padre. Aquí todos los detalles de los pequeños del famoso cantante.

La estrella latina se ha dicho muy feliz de haber cumplido su sueño de convertirse en papá desde aquel 5 de agosto de 2008, día en que llegaron al mundo los ahora adolescentes. A pesar de que no estuvieron muy presentes frente a las cámaras cuando eran más menores, Ricky sí los ha presentado en sus redes sociales y también en algunas revistas.

Ricky Martin, su esposo y sus hijos en un especial evento realizado en Washington, Estados Unidos Agencias

El intérprete de “Livin’ la Vida Loca” ha compartido con sus seguidores algunos momentos que pasa junto a sus hijos desde que son unos bebés. Hay fotografías que demuestran que siempre están juntos, incluso en giras importantes y citas de trabajo. De hecho, Martin es un papá tan responsable que en 2012 se le captó en la escuela de los menores, mientras atendía sus asuntos personales.

Conforme crecen, Valentino y Matteo aparecen de manera más constante en el mundo del espectáculo, incluso Valentino tiene una cuenta de TikTok muy activa, que ya acumula miles de seguidores. Ahí, comparte coreografías de baile, momentos de su día a día y varios detalles de su familia. En una ocasión, su hermano Matteo publicó un video en su perfil como parte de una broma.

Valentino Martin comenzó poco a poco a convertirse en una estrella de TikTok

Y no es su primera aparición en redes sociales, pues tan solo en medio del confinamiento por el Covid-19 los pequeños interrumpieron una transmisión en vivo del cantante y los fans pudieron verlos un poco más de cerca.

Ricky y sus hijos compartieron un día de Safari hace algunos años Instagram

La polémica por la familia de Ricky Martin y Jwan Josef

Matteo y Valentino son los hermanos mayores de la familia, pues en 2018 Ricky Martin y Jwan Josef les dieron la bienvenida a dos hijos más: Lucía y Renn. No todo ha sido felicidad, ya que desde que la pareja se casó, ha sido objeto de críticas por la forma en la que crían a sus pequeños: los cuatro nacieron de vientres de alquiler.

Al ser una familia homoparental, el método de crianza de Martin y Josef ha estado en la boca de muchos, el boricua ha sido cuestionado en múltiples ocasiones sobre esta situación y ha respondido en varias de ellas: “Mis hijos me preguntan sobre tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Esta es una hermosa sensación de libertad”, explicó el artista a Vanity Fair en 2020.

Matteo y Valentino Martin, dos de los hijos de Ricky

Respecto a las críticas de haberlos traído al mundo a través de vientres subrogados, Ricky se negó a usar el término “vientre de alquiler”: “Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”, dijo.

"Ricky Martin muestra junto a su esposo su casa de Los Ángeles"

El cantante de “La Mordidita” ha sido contundente sobre la vida de sus hijos, al dejar en claro que pretende que el mundo los vea como “una familia normal”. Ha dicho en varias ocasiones que esa es parte de su misión en la vida y que quiere normalizar las familias homoparentales.