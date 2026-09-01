El hijo de Naya Rivera, Josey, debutará en la pantalla grande

Josey Hollis Dorsey, el hijo de la fallecida estrella de Glee, Naya Rivera, sigue los pasos de sus padres. El pequeño, de tan solo 10 años, consiguió su primer papel cinematográfico y se prepara para el debut en la pantalla grande.

Según la ficha de IMDb, el niño protagonizará The Burning Valley, un nuevo largometraje del guionista y director Evan Coury. En su primera incursión en Hollywood, estará acompañado por su papá, Ryan Dorsey, quien tendrá el rol de su padre también en la ficción.

“Ryan dice que como padre está muy orgulloso. Josey ha estado trabajando muy duro y ha demostrado un crecimiento increíble como actor”, declaró el representante de Dorsey a la revista People.

Si bien la sinopsis oficial de The Burning Valley aún no está disponible, el director del film contó durante una entrevista que la película comenzó a rodarse a principios de agosto y trata sobre la desindustrialización. “Cuenta la historia de un trabajador siderúrgico que pierde su empleo cuando la fábrica anuncia su cierre”, explicó Coury. “Esto lo lleva a emprender un viaje mientras deambula por su pueblo de Rust Belt”.

El resto del elenco de The Burning Valley está formado por Tyler Miles, JB Brown, Joseph Ducar, Whip Hubley, Patrick Jordan, Sam Lothard, Joseph Mazza y Sheila McKenna.

Si bien este es el debut cinematográfico de Josey, el niño ya había incursionado en la actuación cuando a los ocho años fue parte de una obra teatral de Seussical Jr. en Virginia, el estado natal de su padre. Josey también protagonizará próximamente una película sobre el paso a la madurez, Fairy Boy, dirigida por Julia Fox.

El doloroso recuerdo de la muerte de su madre

En junio de 2020, una noticia conmovió al mundo: Rivera, exprotagonista de Glee, murió ahogada mientras navegaba con su pequeño hijo, Josey, en California.

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Durante una entrevista que brindó en 2025, Ryan contó que el niño todavía se sentía culpable por el fatídico accidente, ya que no pudo salvar a su madre cuando la vio ahogarse mientras navegaban un bote alquilado en el lago Piru.

“Algo que Josey dice una y otra vez desde aquel momento es que encontró una cuerda, pero cuando quiso tirársela, vio que había una araña grande en ella y sintió demasiado miedo y se paralizó”, reveló el actor. Y agregó: “Yo le digo una y otra vez: ‘Amigo, esa cuerda no iba a ser lo suficientemente larga’”.

En la entrevista, Dorsey señaló que Josey, que tenía solo 4 años en el momento en el que se produjo la tragedia, también recuerda que había mucho viento ese día y describe que le preocupaba meterse al agua, pero su madre le dijo: “¡No seas tonto!”.

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Después de nadar un rato, Rivera notó que el bote no estaba equipado con ancla ni dispositivos de flotación -puntos que Dorsey incluyó en la demanda por negligencia que presentó en nombre de Josey contra el condado de Ventura y que se resolvió en 2022-, y por lo tanto, estaba a la deriva.

En ese momento, la actriz le pidió a su hijo que nadara de regreso a la embarcación, y él recuerda haber agarrado “los salvavidas” y haber tirado de ellos “alrededor del bote”, según contó Dorsey. Esa versión se contradice con la oficial: el informe del incidente decía que Rivera se ahogó después de agotarse por haber llevado a su hijo de regreso al bote.

“Él dijo que lo último que ella dijo fue su nombre, y luego ella se hundió y él no la volvió a ver”, relató Dorsey. “Me parte el alma que él haya tenido que presenciar sus últimos momentos”, indicó el actor.

El pequeño fue encontrado solo y dormido mientras el bote navegaba a la deriva. Después de cinco días de búsqueda, el cuerpo de Rivera fue encontrado el 13 de julio, en una parte remota del lago.