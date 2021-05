El impactante look de Juana Viale: “Soy Luisa Kuliok en La extraña dama”

En cada emisión de La noche de Mirtha Legrand y Almorzando con Mirtha Legrand, su nieta Juana Viale apuesta por memorables looks de Gino Bogani, y siempre se los dedica a su abuela.

El domingo, en una nueva mesaza, Viale lució un diseño de organza con faja y un herrumbe de seda natural con capucha. “Acá con este look. Voy a decir [cómo es] y saquen sus conclusiones en casa. Esto es maravilloso, debo decir que lo hizo Bogani, yo soy sinónimo de Bogani”, aclaró Juana.

“Esto es muy bonito, muy liviano, muy fresco, muy espectacular, que tiene unas terminaciones, eso detalles de Bogani que son muy bonitos”, describió la actriz, quien trazó paralelismos entre sus looks y otros emblemáticos.

“Soy Natalie Portman en Star Wars, soy Luisa Kuliok en La extraña dama, también soy una Fortnite por las dudas. Bueno, voy a decir que soy [un personaje de] Fortnite así a los niños les gusta”, concluyó Juana sonriente. Minutos más tarde, recibió a sus invitados: Ronnie Arias, Nazarena Vélez, el Chino Leunis, y Morena Beltrán.

El sábado por la noche, la nieta de la Chiqui debió ponerse al hombre un programa muy especial. La actriz condujo La noche de Mirtha Legrand al poco tiempo de recibir la noticia de que su gran amiga, Victoria Césperes, “la uru” como ella la denominaba, había fallecido a los 41 años.

“Yo estoy un poquito nerviosa”, dijo Juana al ingresar al estudio. “Como todos saben o algunos mi amiga, la uruguaya, partió, pero yo tuve la honra de conocerla, de vivirla... amigos que están acá presentes también, y ella no me hubiese permitido no trabajar, porque era una laburante incesante. Así que estamos acá. Ella no se fue, solamente cambió de piel”, concluyó Viale en el inicio del ciclo, intentando mantener la compostura.

LA NACION