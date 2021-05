Romina Richi habló del inesperado comentario que recibió de Rocío Marengo: “Ya nos cruzaremos”

El martes 18 comienza oficialmente el certamen de talentos “La Academia”, que forma parte de la renovada edición 2021 de ShowMatch, con la vuelta de Marcelo Tinelli a la conducción. El reality, en el que 23 parejas famosas deberán batirse a duelo en canto, baile, acrobacia y otras disciplinas, ya está generando sus primeros intercambios entre algunas de las figuras de la competencia. En este caso, se produjo un inesperado ida y vuelta entre la modelo Rocío Marengo y la actriz Romina Richi.

Todo comenzó cuando Marengo, al ser consultada por sus competidores en una entrevista radial con La Once/Diez Radio de la Ciudad, mencionó a Richi como la famosa que tendrá “coronita” en el reality.

“No le veo poco futuro porque una cara nueva siempre refresca las expectativas, de Romina podés decir, quizás con una u otra cosa se luce, le van a dar chances. Y el jurado va a tener un ojito más suave... puede ser la nueva ‘coronita’”, apuntó, y marcó una diferencia con su presencia en el certamen. “No va a ser lo mismo que conmigo porque yo no soy una figura de la que esperen mucho talento”, expresó la exMasterChef Celebrity, toda una especialista en competencias televisivas.

Rocío Marengo hará pareja con Nacho Pérez Cortés Instagram @MarengoRocio

La respuesta de Richi no tardó en llegar y fue muy diplomática. En una charla con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live hizo referencia al tema, pero desactivando una pelea a futuro.

“No sé si te habrás enterado, pero Rocío Marengo habló de vos y dijo que imagina que la que va a tener coronita en el certamen por parte del jurado vas a ser vos”, le comentó el periodista.

Elenco de La Academia de ShowMatch 2021 Jorge Luengo

“Yo no me lo tomé como algo malo y me parece que no lo dijo de una manera fea. Ya empezó a jugar, claramente”, aseguró la artista, quien incluso se permitió bromear al respecto. “Igualmente ojalá me la gane a la coronita, me parece hermoso y lindo para mí y para nuestro compañero. Eso lo veremos en el transcurso del show y si me la gano, me la gano con trabajo, esfuerzo y dándolo todo”, aclaró Richi, quien contó que no la conoce a Marengo, pero que, dado que formarán parte del mismo ciclo, ya se cruzará con ella “en algún momento”.

Este año, las figuras que integrarán la competencia son las actrices Viviana Saccone, Romina Richi, Mariana Genesio Peña y Julieta Nair Calvo; los influencers Flor Vigna, Lizardo Ponce y Mar Tarrés; los actores Agustín “Cachete” Sierra -ganador de “Cantando 2020″-, y Pachu Peña; los cantantes Karina “La Princesita”, El Polaco, Ángela Leiva, Ulises Bueno y su pareja, Rocío Pardo, y el líder de Los auténticos decadentes, “Cucho” Parisi; los bailarines Facundo Mazzei, Barby Silenzi y Jorgito Moliniers; las mediáticas Luciana Salazar, Charlotte Caniggia, Rocío Marengo y Barby Franco; los modelos Mario Guerci, Sofía “Jujuy” Jiménez y Cande Ruggeri; y las periodistas Débora Plager -quien se encuentra lesionada- y Julieta Puente.

