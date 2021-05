Pachu Peña, sobre la renuncia de Marcela Feudale a ShowMatch: “Ella es la voz del programa, no hay otra”

Hace unos días, Marcela Feudale habló sobre su decisión de renunciar como locutora de ShowMatch tras casi tres décadas de trabajo compartido junto a Marcelo Tinelli. En su programa radial, Feudale Café, de Radio Cielo (FM 103.5), Feudale explicó sus motivos, vinculados a la pandemia de coronavirus.

“Cuando deciden sacar la fotografía [del equipo], dije que no iba a ir. Me llamaron por teléfono y les dije que no, que tenía mucho temor de salir por todo lo que implicaba salir a la calle, que no contaran conmigo”, expresó la locutora, quien fue reemplazada por el joven Martín Salwe, quien es parte del equipo de LaFlia.

Al enterarse de la noticia, su compañero Pachu Peña, quien este año participará del certamen “La Academia”, no tardó en salir a brindarle su apoyo. En una entrevista en el programa “Por si las moscas” de La Once Diez/Radio de la Ciudad, el comediante brindó su opinión sobre la partida de Feudale.

Pachu Peña junto a su bailarina Jorge Luengo

“La quiero mucho a Marcela, la adoro, y sé que es una cuestión de cuidados y es recontra entendible”, manifestó el exCorte y confección. “A mí me dan ganas de abrazarla aunque no se pueda y no hay otra que pueda ser la voz de ShowMatch, no hay cambio. Igual creo que en algún momento va a volver. Va a haber muchos protocolos, nos van a cuidar mucho, pero entiendo que va a haber mucha gente y que a ella le puede dar miedo por su mamá, que es grande”, remarcó Pachu, quien también será parte de “los viernes de humor” del ciclo.

La reacción de Marcelo Tinelli

Marcela Feudale renunció a ShowMatch

Feudale, al dar a conocer la decisión, también compartió con sus oyentes cómo reaccionó el conductor cuando le presentó la renuncia. “Marcelo es un hombre muy coherente. Le mandé un mensaje que en realidad le presentaba mi renuncia, pero no porque quisiera irme del programa. Nunca había pensado que me iba a retirar de un programa tan emblemático para mi vida como ShowMatch por una pandemia. No se me hubiese ocurrido nunca, pero que en realidad me había gerenciado durante todo este transcurso del tiempo una cantidad de recursos que me permitía quedarme puertas adentro y me daba mucha tranquilidad”, contó Feudale, quien le planteó al conductor que, hasta no recibir la vacuna, no quería salir de su casa.

A los quince minutos, le llegó la respuesta de Tinelli, que se leyó al aire. “No tengo ningún problema en esperarte, voy a esperarte, vos hacé como creas conveniente que tenés que hacer, esperá tu vacuna. Me parece altamente lógico lo que me estás planteando, me parece que todos los que estamos en la vida hoy dependemos de una vacuna”, le escribió Tinelli a la histórica loctura del programa que el lunes 17 vuelve al prime time televisivo.

