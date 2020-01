Indio Solari compartió una foto que preocupó a sus fanáticos

El músico publicó en instagram una foto vinculada a su estado de salud que preocupó a sus seguidores. Crédito: Edgardo Kevorkian

En medio de la fuerte campaña para ayudar al baterista y productor argentino Martín Carrizo, Indio Solari abrió un perfil oficial en Instagram a fines de 2019. Desde el principio, la cuenta del músico pretendió ser un canal sin intermediarios entre él y sus fans. "Les doy la bienvenida a mis cuentas oficiales en redes sociales", escribió en la primera publicación. "A partir de ahora podremos comunicarles todas las novedades de una forma directa y certera. Atención que habrá mas noticias!".

En sus posteos, Solari comunicó fechas, publicó letras de canciones y compartió imágenes de shows con sus fanáticos. Sin embargo, en las últimas horas, una publicación llamó la atención de sus más de 200 mil seguidores por aludir a un problema de salud del músico. Se trata de una foto que muestra a dos fanáticos junto a banderas con la cara del músico y la leyenda "Fuck you mister parkinson".

En 2016, en un concierto que Solari dio en la localidad de Tandil, el músico ya había manifestado que la enfermedad lo estaba afectando. "Mister parkinson me viene pisando los talones hace rato", dijo en esa ocasión. En diciembre de ese mismo año, en una entrevista a ROLLING STONE, el cantante expresó: "Cuando tenés una enfermedad así, el reloj empieza a funcionar". Además, se refirió a sus dificultades para tocar en vivo: "Cada directo es una prueba, por eso digo que no tengo un futuro muy largo. Al menos arriba del escenario", reconoció. "Porque para esta enfermedad todavía no hay cura, te mantienen, medianamente. Las últimas veces ya estaba enfermo, y cuando creía que no, ya estaba enfermo también. Y no tenía tratamiento y no estaba haciendo nada de lo que estoy haciendo", indicó.