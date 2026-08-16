El inesperado reencuentro de Sofi Martínez y Diego Leuco: risas, complicidad y un abrazo

A casi dos años del final definitivo de su relación, Sofi Martínez y Diego Leuco volvieron a coincidir públicamente y protagonizaron un encuentro que rápidamente llamó la atención en las redes sociales. Los periodistas participaron de un evento deportivo en Vicente López y, lejos de cualquier gesto de incomodidad, se mostraron distendidos: conversaron, intercambiaron risas y terminaron compartiendo un afectuoso abrazo.

El reencuentro ocurrió el viernes 14 de agosto durante la inauguración de una nueva sede de Clutch, el proyecto de Grego Rosselló y Duki vinculado al básquet y la cultura urbana. La apertura reunió a distintas figuras y contó con un partido de exhibición del que también participaron Duki y Facundo Campazzo. Martínez y Leuco quedaron en equipos contrarios y volvieron a compartir un mismo espacio después de haber seguido caminos separados tanto en lo personal como en lo profesional.

Sin embargo, el momento que más repercusión generó llegó fuera de la cancha. Una espectadora registró a la expareja mientras mantenía una conversación apartada del resto de los invitados. En las imágenes se los ve relajados, sonrientes y cómodos durante el intercambio. Poco después, antes de continuar cada uno por su lado, se fundieron en un breve abrazo.

El video comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y despertó la nostalgia de quienes siguieron su historia de amor. “Me vuelvo a subir a este shippeo, ¿quién más?”, escribió una usuaria. Entre los mensajes también apareció el de Marcos Giles, streamer, compañero de Leuco en Luzu TV y actual pareja de Ángela Torres, que se sumó con humor a los pedidos de reconciliación: “Duele pero ya solté, dale Leuni”. Otros seguidores celebraron el encuentro y volvieron a expresar sus deseos de verlos juntos. Por el momento, sin embargo, ninguno de los dos hizo referencia públicamente a las imágenes ni existen indicios de que el acercamiento haya significado algo más que un reencuentro en buenos términos.

“No estamos listos para ser amigos”

Las imágenes adquirieron una relevancia especial por las declaraciones que Martínez había hecho apenas unos meses atrás. En junio, durante una entrevista con Nacho Elizalde en Hay amor, la periodista deportiva habló como pocas veces de su historia con Leuco, de las razones que los llevaron a separarse y del vínculo que lograron mantener después de la ruptura.

“Creo que no estamos listos para ser amigos”, reconoció entonces. A pesar de esa distancia, admitió que en algunas situaciones todavía sentía el impulso de recurrir a quien había sido su pareja, especialmente cuando debía tomar decisiones relacionadas con su carrera.

“A veces tengo la duda de qué hacer con determinado trabajo y él me conoce a mí muy bien y conocía el medio mejor todavía. Yo me apoyaba mucho en él en esas cosas”, explicó. Y reconoció que perder ese espacio de confianza fue una de las consecuencias de la separación que más sintió: “Por ahí me quedé un poco renga durante este tiempo y le escribiría”.

En aquella conversación, Martínez también reconstruyó el comienzo de la historia. Ambos se conocieron mientras trabajaban en El Trece: ella formaba parte del equipo de Guido Kaczka y él integraba el programa de Mariana Fabbiani. Con el tiempo, el vínculo entre colegas se transformó en otra cosa. “En un momento yo lo miré y dije: ‘A mí este pibe me gusta’”, recordó.

Según contó, la relación avanzó de manera natural y atravesó diferentes etapas, entre ellas un período de convivencia. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer diferencias respecto de cómo cada uno transitaba el vínculo.

Sofi Martínez y Diego Leuco mantuvieron una relación con distintas etapas e idas y vueltas antes de tomar caminos separados Instagram: @sofimmartinez

Martínez definió ese desencuentro como un “destiempo” emocional. Finalmente fue ella quien decidió terminar la relación, una determinación que, según reconoció, estuvo lejos de resultarle sencilla. “A mí se me partió el corazón cuando se lo dije”, confesó.

La periodista explicó que la ruptura no tuvo que ver con la falta de afecto, sino con la sensación de que ambos estaban parados en lugares diferentes dentro de la pareja. Al recordar aquel momento, describió cómo intentó convencerse de que tomar distancia era lo mejor para ella: “Estoy mal pero estoy mejor que ayer, porque ayer estaba metida en el pantano de estar con alguien que no me quiere lo suficiente o como yo”.

Martínez y Leuco tuvieron una relación atravesada por distintas etapas e idas y vueltas hasta que finalmente siguieron caminos separados. Desde entonces, ambos continuaron concentrados en sus respectivos proyectos profesionales y evitaron convertir públicamente el final de la pareja en un conflicto.