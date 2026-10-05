Maxi Ghione rompió el silencio tras su liberación: “La verdad la va a decir la Justicia”

En los últimos días, Maxi Ghione fue noticia tras ser denunciado por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. Tras su detención y posterior liberación, el actor y director de 53 años recurrió a sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido y advirtió que muy pronto contará toda la verdad a través de un vivo de Instagram.

“Voy a hacer un vivo pronto, donde voy a aclarar lo que se pueda aclarar hasta ahora. Esto va a pasar. La verdad en este momento es la que cada uno de ustedes crea. Después ‘la verdad’ la va a decir la Justicia”, dijo el actor de títulos como Buenos vecinos, Montecristo y Casi Ángeles en un video publicado este mediodía en su cuenta en la red social.

Sin embargo, el motivo de su posteo fue otro: defender el buen nombre de dos de sus amigos mencionados en distintas versiones sobre lo sucedido y explicar su vínculo con ellos. “Este es un video aparte que quiero hacer. Yo llegué a Lehmann porque fui a vivir a San Luis con una promesa de trabajo que me dejaron colgado y ahí conozco a Daniel Tita. Nos hicimos amigos, es mi médico. Vine para acá [en referencia a la localidad de Santa Fe donde reside desde hace tiempo] y me dijo: ‘Podríamos poner un bodegón. Pusimos un bodegón con Paola Magalí Rivas y él. Yo no puse un mango, era la cara del bodegón. Me sentaba con la gente, charlaba, la pasábamos muy lindo. Fue realmente una experiencia muy linda”, recordó Ghione.

Tras contar que el restaurante funcionó muy bien durante más de un año, el actor explicó que después de un tiempo las cosas se complicaron y decidieron cerrarlo. “En algunos medios dijeron que Daniel Tita y Paola Magali Rivas eran pareja. Esto es por ellos que lo estoy haciendo, porque realmente son mis amigos los dos, trabajan juntos los dos. Daniel es amigo del marido de Paola, yo soy amigo del marido de Paola. Daniel es amigo del padre de Paola. Entonces, cuidado con la información que tiran porque realmente puede afectar familias”, lanzó molesto.

“Somos amigos, nadie me usó, nadie me sacó guita, no me usaron para poner el bodegón. Al contrario, me re bancaron Paola y Daniel, los dos. Son gente amiga. Me ayudaron un montón”, agregó intentando esclarecer algunas de las cosas que se estuvieron diciendo por estas horas.

Respecto a su situación procesal y a la denuncia que lo tuvo detenido varios días, el artista advirtió que muy pronto hará un vivo para contar su versión de los hechos. “Bueno, eso por ahora y ya van a tener noticias… Buenas noticias”, remarcó.

El actor fue acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Por último, le dedicó un profundo agradecimiento a todos sus seguidores, esos que no lo abandonaron en el peor momento de su vida. “Gracias por estar ahí a todos los que confían en mí, a ese público que se quedó, que es mío, que es el público que me quiere y es el público al que yo quiero, que siempre estuvieron y que siempre están. Y para los detractores que hablan sin saber, porque hay mucho ‘hablemos sin saber total si herimos, herimos no pasa nada’… Agradezco a todos por estar ahí. Chau”, remató.

El emotivo posteo a su hijo

El pasado 28 de septiembre, antes de que la denuncia se haga pública y se ejecutara la orden de detención en su contra, Ghione compartió un posteo donde le habló directamente a su hijo. “Batallar con quienes se interpongan en ese camino que te está llevando de a poco a resolver cada minuto eterno donde no podés encontrar las preguntas a esas respuestas que acechando viven abajo de tu cama. No te preocupes por mí, tu abuela me dio la dulzura, pero no te olvides nunca que por algo llevo el apellido de tu abuelo”, comenzó el director y docente de teatro junto a un video que lo mostraba junto a su pequeño a lo largo de los años.

Con la canción “Érase una vez” de Rosa León, el intérprete preparó a su hijo para lo que vendría: “Hijo, se vienen tiempos difíciles, tiempos en que unos ganan y otros pierden, donde el respeto y la codicia se chocan, donde el daño no tiene límites. Pero también habrá gente buena que irá por la justicia que a cada uno corresponde”, le explicó. Y enseguida le hizo un pedido especial: “No escuches ni sepas, no pienses ni analices; reí mientras puedas la cantidad de carcajadas que puedas, que te duela la cara de reír. Te pido solamente una cosa, confiá en mí. El mundo no es lo que parece. Te amo sin fondo. Papá”.

La denuncia

Horas después de ese posteo, Ghione fue detenido en su domicilio de Lehmann, una localidad de la provincia de Santa Fe donde vive desde fines de 2024 con la intención de alejarse de la exposición mediática. La aprehensión se produjo después de una denuncia de Emiliano Ezequiel Tarragona por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. Durante el allanamiento de su vivienda, los investigadores secuestraron armas de fuego.

Según consta en la denuncia a la que LA NACION tuvo acceso, Tarragona se comunicó con el Centro de Denuncias 911 el domingo 27 de septiembre, alrededor de las cinco de la tarde. En su declaración, señaló a Ghione y relató que el 20 de septiembre se había presentado en Camporini, en la localidad de Punta Lehman, para concretar un encuentro, ya que, según dijo, el denunciado había contratado sus “servicios de escort”. “Concretamos el encuentro por el cual me pagó una hora solamente; posteriormente consumimos drogas y se empezó a perseguir; estaba muy paranoico”, repasó. Según su relato, en ese momento Ghione “sacó dos armas de fuego” y le dijo: “Mirá que están cargadas”. “No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme”, sostuvo. También aseguró que no lo dejaba salir. “Estaba privado de mi libertad”, explicó y agregó que luego de cinco horas pudo retirarse.

Emiliano Ezequiel Tarragona radicó una denuncia contra el actor, acusándolo de presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas Instagram

Una vez en su domicilio, siempre de acuerdo con su declaración, Tarragona comenzó a reclamar el dinero que, según afirmó, el actor le debía. “Él se negó a pagarme, me dijo: ‘No te voy a pagar ni una mierda’”. También señaló que lo trató de “transa” y que lo amenazó con una frase que, según interpretó, buscaba intimidarlo: “No vayas a despertar al diablo”. En ese sentido, sostuvo que temía que pudiera pasarle algo si continuaba reclamándole el pago. Tarragona explicó que decidió recurrir a la Justicia por miedo y pidió una “medida de distancia”. La causa quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela y del Ministerio Público de la Acusación.