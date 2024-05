El lado oscuro de la fama infantil: por qué el trabajo de niños en el cine y la TV está permitido y cómo se regula en la Argentina

Escuchar

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a la intimidad, a la salud, a hacer deporte, a jugar. Las normas les dan una protección especial” (ley 26.061). En 28 palabras se resume no solo los derechos de los menores de edad sino también las obligaciones de los mayores para evitar que estos no sean vulnerados. A partir de El lado oscuro de la fama infantil, la docuserie más vista por estos días en Max, las preguntas surgen una tras otra: cómo está regulado el trabajo de los chicos en el ámbito de la actuación, quién los protege antes, durante y después de las grabaciones y sobre todo, por qué la labor artística es la única exceptuada de la prohibición del trabajo infantil.

La serie reúne testimonios de actores (hoy adultos) que dan cuenta del acoso verbal y físico al que fueron sometidos durante sus años trabajando para Nickelodeon. “Mi nombre es Drake Bell y vine aquí a contarles mi historia, nunca he contado mi historia en público”, comienza el actor de manera valiente a relatar lo padecido cuando a sus 15 años un trabajador del canal abusó de él.

Juan Yacuzzi recordó su paso por Cebollitas y dio detalles de cómo era el trato hacia los niños

Hace tres años, Juan Yacuzzi, conocido por su rol de Coqui en Cebollitas, también alzó su voz para develar que directores y productores les gritaban a los chicos cuando se olvidaban la letra y que el trato recibido durante la producción de la tira infantilc no fue el mejor. Leonardo Vilches, quien interpretaba a Ulises en Mi cuñado, contó en diálogo con LA NACIÓN que tuvo que rendir libre varios años de la primaria debido al trabajo y a la exposición mientras que la protagonista de Patito Feo, Laura Esquivel, contó que la pasó mal por el bullying que sufría en la calle durante el tiempo que realizó la tira: “Se replicaba lo que le pasaba a mi personaje en la ficción”. En tanto, Celeste Cid contó alguna vez que a sus 15 años tuvo “una pequeña situación trabajando” debido a que un productor la llamaba en horarios raros. Y así, la lista de situaciones objetables podría seguir…

Las anécdotas también tenían constantes en común: las extensísimas jornadas laborales de los niños actores, difíciles de compatibilizar con el colegio ; chicos que iban sin permiso de sus padres a los castings y que participaban escenas no acordes a su edad. La Organización Internacional del Trabajo a la que Argentina adhiere establece que “el trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, habiéndose comprobado que entorpece el desarrollo de los niños”. Sin embargo, en su artículo 138 agrega que la labor de los menores en el ámbito artístico queda exceptuada de dicha prohibición, siguiendo determinadas normativas. Es decir que los niños pueden trabajar como actores. En 2010 hubo un gran cambio en las normativas en la Argentina gracias a la cual hoy pueden convivir el deseo de los menores de participar en obras de teatro, publicidad, cine o tele y la protección de sus derechos.

¿Qué dice la ley?

La OIT contempla la excepción a la prohibición del trabajo de menores en el ámbito artístico y luego la ley nacional y las provinciales establecen los criterios, las condiciones y las garantías necesarias para que el trabajo se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, la ley 3462 de la ciudad de Buenos Aires promulgada en 2010, hace hincapié en la necesidad de “rever la jornada de trabajo dispuesta para los niños que realizan representaciones artísticas en orden a la posible afectación del rendimiento y concurrencia escolar y, fundamentalmente, del derecho al descanso del que todo niño debe gozar en virtud de la temprana edad con que cuenta”. Para que esto sea posible, establece varios parámetros a tener en cuenta:

* Autorización: la producción tiene que contar con el permiso escrito y firmado por los tutores del menor, en el que se explicita día, horario, lugar de trabajo y tareas a realizar. Esta tiene que contar con entre cinco y diez días hábiles de antelación dependiendo del tipo de producción. Para tramitarlo se tienen que presentar otros documentos como el seguro y el guion, que no puede contener modificaciones en el momento de llegar al set.

* Horarios: los menores tienen que trabajar entre las 6 y las 20 quedando prohibidos los horarios nocturnos y dependiendo su edad, dichas jornadas no se pueden extender por más de cuatro horas (si el niño o niña tiene hasta cinco años), cinco horas (chicos de 6 a 10 años) o seis horas (entre 11 y 16 años) si se tratase de jornadas excepcionales, y de no más de cuatro horas en caso de que tengan continuidad.

Laura Esquivel, estrella infantil de Patito feo, reveló que las peripecias de su personaje se replicaban en la realidad, y que sufrió bullying por parte de algunos seguidores de la tira Rodrigo Nespolo - LA NACION

* Presencia de adultos: la nueva ley establece que durante todo el proceso (desde el casting y los ensayos, hasta las funciones y grabaciones) los chicos deben estar acompañados por su madre, padre o tutor. Es decir que en 20 años no escucharemos a las futuras estrellas contar que se escaparon de sus casas para ir a una audición o que sus papás los dejaban por la mañana y los pasaban a buscar tarde, como recuerdan hoy varios chicos actores ya adultos. Además, si el menor no está acompañado, la autorización escrita por sus responsables deja de tener validez.

En 2017, la Fundación SAGAI junto con Grow –la ONG especializada en género y trabajo cuyo objetivo es promover espacios laborales diversos, inclusivos y libres de violencia- realizaron una encuesta entre más de mil actores, cuyos resultados fueron alarmantes: el 66 por ciento de las actrices y el 32 por ciento de los actores consultados aseguraron haber sido acosados sexualmente en algún momento de sus carreras y respecto de la edad que tenían en el momento de ocurridos los mencionados hechos, el cinco por ciento de las mujeres y el siete por ciento de los hombres dijeron que el acoso ocurrió cuando eran menores de edad. A partir de estos números, la entidad elaboró mesas de trabajo y una guía de “Recomendaciones para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de la actividad actoral”.

En dicha presentación publicada dos años después, además de reforzar lo mencionado en la ley se refiere a situaciones que deberían prevenirse. Más allá de la reglamentación referida a los horarios o papeles a presentarse, hace hincapié en que el guion que reciben los adultos previo la firma del contrato debe ser el mismo que se lleva adelante, pero también refiere a su contenido. Por ejemplo, que las acciones (de los personajes) sean acordes a la edad del actor , que no haya desnudos ni hipersexualización, que los niños no tengan que alterar su aspecto físico (brinda el ejemplo de un programa en el que le pidieron a una nena de cuatro años que se tiñera), ni que exista en estas ningún tipo de maltrato físico (recuerdan una escena en la que un bebé es tironeado por dos actores).

Carlos Berraymundo, secretario gremial de la Asociación Argentina de Actores explicó a LA NACIÓN que desde la entidad no establecen las reglas sino que se encargan de hacer cumplir las regulaciones del Ministerio de Trabajo a través de inspectores en cada área (cine, publicidad, teatro, doblaje y televisión). “Trabajamos para que se respeten los horarios, que estén los reemplazos si es necesario”, explicó y aclaró que ellos no tienen poder de policía.

“Tenemos un inspector en cada lugar y si un niño o niña está en un lugar y no tiene el permiso correspondiente, no permitimos que trabaje”, resaltó y recalcó que si por la razón que fuera no se puede grabar en el día establecido, hay que tramitar nuevamente la autorización.

Apostar a los niños, una experiencia enriquecedora

Agustín Aristarán y Ángela Leiva junto al elenco infantil del musical School of Rock, que se estrenará el 20 de junio próximo Mauro Alfieri

En medio de regulaciones, la cantidad de ficciones con niños como protagonistas bajó notablemente si se la compara por ejemplo, con la cantidad que había en los 90, época en las que las jornadas eran extensas y a las grabaciones se le podían agregar funciones teatrales sin casi límites legales. Aun así, hay empresas que deciden arriesgar y dar a los pequeños el espacio para desarrollarse artísticamente. Tal es el caso de MP producciones, que entre otras obras llevó el año pasado Matilda, el musical al Gran Rex y que el próximo 20 de junio estrena School of Rock, en la misma sala.

Laura Casadiego, productora ejecutiva de la firma, explicó a LA NACIÓN cómo debieron compatibilizar las leyes con las necesidades artísticas a la hora de armar los elencos: “Tanto en el caso de Matilda como en School of Rock, la demanda de ensayos y posteriores funciones nos obliga a tener tres elencos de niños, es decir, tres intérpretes para cada personaje”. Así, para la obra protagonizada por Laurita Fernández y José María Listorti contrataron un total de 27 niños entre 8 y 12 años (siete por elenco) y para el musical basado en la película de 2013 un total de 39 menores entre 9 y 14 (13 por elenco).

“Trabajar con adultos y trabajar con menores son universos completamente diferentes, partiendo de la base que los adultos normalmente son profesionales en sus respectivas áreas, en cambio, los niños están en formación, no solamente profesional, sino en la vida y nosotros como productores debemos garantizar su cuidado, no solo porque la ley así lo indica si no como compromiso con ellos y sus familias que el entorno laboral sea seguro en todos los aspectos”, dijo y agregó que ella prefiere utilizar la palabra “responsabilidades” más que cuidados o recaudos: “Por ejemplo, hacen falta alrededor de 200 personas para correr un show de esta envergadura, 200 adultos que deben tomar conciencia que habrá niños en la cotidianidad con todo lo que eso implica, es un esfuerzo grupal en donde todos estamos alertas a nuestros propios comportamientos cotidianos”.

“Cuando trabajamos con chicos otra de las responsabilidades que caen en nuestro espectro es escalar la estructura de tal manera que siempre estén contenidos y acompañados desde el momento que ingresan al teatro; desde la producción extremamos las medidas de seguridad en las puertas de acceso, controlamos que solamente ingresen personas acreditadas hasta personal de salud como médicos, enfermeros y kinesiólogos para cualquier eventualidad”, detalló y contó que en el equipo hay tres personas con conocimientos pedagógicos que se encargan exclusivamente del área minoridad, es decir de tramitar las documentaciones (a las que la ley hace referencia) atender a las familias y hacer un seguimiento artístico, emocional y del comportamiento de los chicos, además de maestros que los entrenan. También hay vestuaristas asignados para cada grupo de niños y gente que se encarga hasta de lo que comen para darles una alimentación sana, pero que los llene de la energía necesaria.

Isabella Sorrentino, Catalina Picone y Victoria Vidal se alternaron en el papel principal de Matilda para cumplir con las regulaciones de la ley CAMILA GODOY/ AFV

“Me escapé y fui al casting sin que mi mamá supiera” o “Fui a acompañar a un amigo y quedé”, se escuchó decir a más de un adulto que recuerda su primera incursión en los medios durante su infancia. Actualmente, ningún niño podría audicionar si no está en el lugar con su madre, padre o tutor. “Le explicamos el paso a paso a los adultos y le sugerimos que esperen al niño afuera ya que en nuestra experiencia los chicos se condicionan más cuando ellos están adentro de la sala, pero si alguno quiere entrar acompañado puede hacerlo”, explicó Casadiego y resaltó la “cátedra de valentía” de los niños en esa instancia al “darlo todo por su sueño”.

Durante las funciones, también tiene que haber adultos presentes. La producción de Matilda destinó un espacio que paradójicamente bautizaron “guardería de padres” para que estos estén cerca de sus hijos mientras cumplen con su labor, dentro de la sala, camarines de teatro y backstage están a cargo del equipo de producción. “Es por eso por lo que este es un trabajo de todo el grupo familiar; padre, madre, hermanos, abuelos, todos hacen parte activa y fundamental”.

Sobre la fama: “Creo que esta responsabilidad recae mayoritariamente en el equipo familiar, desde nuestras producciones lo que sí nos aseguramos de garantizar, es un ámbito en el cual no haya diferencias de ningún tipo, ya seas, protagonista, ensamble o equipo técnico. Que entiendan desde jóvenes que esto es solamente un trabajo y que los aplausos son consecuencia de esas horas de trabajo, que la fama dura unos segundos y que el trabajo, el compromiso y las buenas formas son lo que les garantizarán continuar este camino”.

Para Casadiego, más allá de las cuestiones legales, trabajar con niños “es una experiencia enriquecedora”: “Tenerlos en el equipo realmente nos exige a ser mejores en todo, aunque suene edulcorado. Estamos más atentos, más enérgicos, más exigidos. Es increíble ver su crecimiento profesional, ver cómo se manejan en grupo. Ese nivel de compromiso para la edad que tienen no para de sorprenderme. Son brillantes, trabajar con ellos es desafiante y vale la pena una y mil veces”.

Cris Morena en su escuela de artes Otros mundos silvana colombo

Cris Morena y “el semillero”

“Mi experiencia de trabajar de muy chica fue feliz, aprendí la profesión en un lugar tan especial como el universo de Cris Morena”, dijo hace unos días Lali Espósito en diálogo con eltrece en el marco de la apertura del Bafici y aunque guarda un buen recuerdo de aquella época, aclaró: “Es duro porque uno es niño y hay que aprender a laburar, se labura muchísimo y en esas épocas los chicos trabajábamos un montón de horas. Por eso celebro cada cosa que cambia con el tiempo para que lo niños estén más contenidos”.

La actriz y cantante debutó en televisión a los diez años en Rincón de luz, junto a la China Suárez y Peter Lanzani. La lista del comúnmente denominado “semillero de Cris Morena” de jóvenes actores que surgieron de ficciones como Chiquititas, Verano del ‘98, Casi ángeles, Rebelde Way o Aliados entre otras, se extiende: Luisana Lopilato, Agustina Cherri, Tacho Riera, Candela Vetrano, Benjamín Rojas, Felipe Colombo, Luciano Castro, Mica Vázquez, Oriana Sabatini, solo por mencionar a algunos de los talentos que continúan en el medio.

Candela Vetrano y Lali Espósito en los años de Rincón de Luz

Hace un tiempo, en diálogo con Pablo Sirvén para LA NACIÓN, María Cristina de Giácomi -tal es el verdadero nombre de la productora- aseguró: “Los chicos (niños) no me dan ningún trabajo. Los únicos que me dan trabajo son los actores grandes. Trato de no trabajar con actores grandes porque ya tienen tantos vicios, tanto ego adentro en general, que trato de tener poco elenco grande y bueno, que le guste trabajar con chicos y muchos chicos que no sepan hacer nada, que yo entreno durante un año para hacer una serie después”. Además aseguró que no es una persona exigente y explicó: “Busco la excelencia en lo que hago para mí misma y para los demás. Para mí el escenario es sagrado, como entrar en una iglesia que ha dado grandes genios y que tiene una energía muy poderosa. Entonces no se puede subir cualquiera al escenario si no se está preparado”.

Creadora del espacio y escuela de arte Otro Mundo, Morena dijo alguna vez que su misión es “generar chicos creativos y felices” y en una entrevista en LN+ explicó que “estar con un grupo de niños y jóvenes es un proceso de aprendizaje que lleva a armar teatros, series y millones de cosas” y que para ella lo importante es que los chicos conozcan lo que aman y que aprendan a armar equipo ya sea para seguir en el camino del arte o cualquier otra profesión. “Yo creo profundamente en el niño”, resumió hace unos años en TN y se mostró feliz al recordar: “Me encuentro con Peter con Lali, con la China y cuando hablan de lo que vivieron, me hablan de los sueños, deseos, de la capacidad del poder, de la decisión”.