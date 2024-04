Valentín, el hijo del medio de Romina Yan, sorprendió a todos al contar a qué se dedica: “Es mi pasión”

Escuchar

Los chicos crecen y de a poco van buscando sus propios caminos. Muchas veces estos van en línea con los que eligieron sus padres e incluso su familia extendida, pero otras son un tanto diferentes. Este último es el caso, justamente, de Valentín Yan, el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich e hijo del medio de Romina Yan. A los 21 años el joven encontró su lugar lejos de los escenarios y de los sets de grabación y cerca de la velocidad y las carreras de automovilismo.

Valentín Yan, el segundo hijo de Romina Yan y Darío Giordano tiene 21 años y corre carreras de karting (Foto: Instagram @valenyan_)

En sus redes sociales, Cris Morena suele publicar varias imágenes y videos relacionados con sus trabajos o con los actores con los que trabajó a lo largo de los años. No obstante, ocasionalmente realiza publicaciones de índole más personal y comparte mensajes dedicados a sus nietos, cuando cumplen años o finalizan una etapa importante. Esto le permite a los fanáticos saber un poco más sobre la vida de los integrantes de la familia.

Con 24 años, Franco Yan sigue los pasos de su madre, Romina, y se dedica a la música y la actuación. Su hermana menor, Azul, acaba de terminar el colegio secundario y tiene un notable parecido con su mamá. En tanto, su hermano del medio, Valentín, tiene un perfil más bajo, y se mantiene al margen de la exposición. Su presente está detrás del volante de su karting.

Valentín se desempeña como corredor de karting (Foto: Instagram @valenyan_)

Para sorpresa de muchos, el segundo hijo de Romina Yan y Dario Giordano, apostó por un futuro como piloto profesional. En su cuenta de Instagram, donde tiene casi 21 mil seguidores, aparecen varias imágenes suyas en diferentes kartódromos del país, con su traje de carreras y a bordo de su karting. ¿Su mayor apoyo? Su abuelo Gustavo, quien lo acompaña cuando tiene que correr.

“Yo estaba en un momento de mi vida en el que no sabía que hacer, estaba estudiando, pero no me terminaba de gustar lo que estaba haciendo. La idea de ser piloto la había dejado de lado porque siempre la vi muy lejana y pensaba que no le iba a agarrar nunca el ritmo. Pero mi abuelo me bancó y gracias a él pude arrancar a correr”, dijo Valentín en una entrevista con Carburando.

En este sentido, el joven contó que le enseñaron a manejar cuando era chico y fue ahí cuando descubrió que en el mundo de los autos estaba su pasión. Si bien reveló que a su familia le da un poco de miedo, lo “bancan a muerte”.

Apoyo incondicional: Gustavo Yankelevich acompañó a su nieto Valentín en una de sus carreras (Foto: Instagram @valenyan_)

Este año, el nieto de Cris Morena tuvo la oportunidad de sumarse a la formación que lidera Marcelo Ambrogio en el TC2000 para realizar una serie de pruebas con las que irá adquiriendo nuevas herramientas de cara a su deseo de ser piloto profesional. ¿Cuál es su sueño? “Vivir de esto que es mi pasión”, dijo. Y hoy justamente se está encargando de hacer todo lo posible - con compromiso, entrenamiento y mucha responsabilidad - para hacerlo realidad.

El conmovedor mensaje de Cris Morena a su nieto Franco Yan por su cumpleaños: “Una persona muy especial”

El 13 de diciembre, Valentín cumplió 21 años y su abuela, Cris Morena, le dedicó un saludo muy especial en redes sociales. Publicó un video con una recopilación de imágenes que dieron cuenta de como se fue transformando de un niño pequeño a un joven adulto. “Querido Valen, este año fue de celebración porque siento que fui muy feliz. Celebro mi vida y hoy celebro la tuya”, expresó la productora.

“¡Feliz cumple nietito lindo! Tu abuelita, como me decís, te celebra con esa sonrisa dulce, tus ojos profundos, a veces color cielo y otras, mar… Celebro tu valentía y concentración cuando algo te apasiona; celebro tu potencia para vencer lo difícil y lo imposible a veces; celebro cuando reís, celebro que tengas amor en tu vida porque te hace más fuerte y más feliz. Te celebro como sos. Te amo siempre más. Sabés que estoy a tu lado. Tu abuelita”, expresó Cris Morena para celebrar los 21 años de su segundo nieto.