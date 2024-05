Azul, la hija de Romina Yan, cumplió 18 años y sorprendió a todos con lo parecida que es a su mamá

Escuchar

Sin duda este será un año muy importante para Cris Morena. El 2024 marcará su regreso a la pantalla con una propuesta que tiene muy entusiasmados a sus fans: Margarita: que tu cuento valga la pena, una secuela de Floricienta. Si bien la productora está muy entusiasmada con este proyecto y en sus redes sociales comparta pequeños adelantos de la serie, ocasionalmente intercala el contenido “laboral” con el “personal”. El viernes, su nieta Azul cumplió 18 años y le dedicó un posteo especial que dio cuenta del impresionante parecido físico entre la adolescente y su madre, la fallecida actriz Romina Yan.

Si algo está claro es que Cris Morena es fanático de sus nietos. Tiene cinco: Franco, Valentín y Azul -hijos de Romina Yan y Darío Giordano- e Inti y Mila, fruto de la relación entre Tomás Yankelevich y Sofía Reca. En todos los cumpleaños, celebraciones, eventos escolares o fechas importantes publica alguna foto o un video para expresarles todo su amor y lo orgullosa que está de ellos.

Justamente el viernes 17 de mayo, Azul cumplió 18 años y no dudó en homenajearla con una publicación en Instagram.

La dulce publicación que Cris Morena le dedicó a su nieta Azul en el día de su cumpleaños (Foto: Instagram @bycrismorena)

“¡Feliz cumple amor mío! Siempre juntas”, escribió la creadora de Chiquititas en el posteo. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto de ambas, a pura sonrisa durante un almuerzo. Pero, sin dudas, lo que más llamó la atención de sus seguidores, fue advertir el impresionante parecido físico entre Azul y su madre, Romina Yan. Cuando la actriz falleció - el 25 de septiembre de 2010 - su hija menor tenía solo cuatro años.

“Idéntica a Romina”; “Es un calco de Romina”; Ay, pensé que era una foto tuya y de Ro... por siempre Ro”; “¡Igual a su mamá!” y “Mini Romi”, fueron algunos de los comentarios que los seguidores de Morena le dejaron al posteo.

Por otro lado, Franco, el hijo mayor de Romina, también le dedicó una emotiva publicación a su hermana menor. “Tendría que regalarte el cielo entero para que entiendas cuánto te amo. Y aun así me quedaría corto. No me cabe tanta felicidad del orgullo que siento por vos. Por haberte disfrutado, verte crecer y convertirte en quien sos hoy. La vida te espera y el mundo es tuyo”, expresó el joven actor. “Te lo vuelvo a decir: siempre serás mi princesa, mi pequeña Alicia y yo tu sombrerero. Acá estoy, por siempre y para siempre. Te amo infinitamente. Feliz cumpleaños”, concluyó.

Franco Yan también saludó a su hermana menor en redes (Foto: Instagram @franyan_)

Además del especial mensaje, Franco publicó una foto de los dos juntos, que evidenció una vez más lo grandes que están y lo parecidos que son a su mamá. “Me emociona poder seguir viendo a Romi en ustedes”; “Es impactante el parecido a su madre” y “Juro que siento que estoy viendo a Romi”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la publicación.

Valentín, Azul y Franco, los tres hijos de Romina Yan (Foto: Instagram @gustavoyankelevichok)

Azul es la hija menor de Romina Yan y Darío Giordano. En diciembre de 2023 ‘Achu’ , como le dice cariñosamente su familia, terminó el colegio secundario y Cris Morena y Gustavo Yankelevich, como abuelos orgullosos, no dudaron en hacer público el logro de su nieta.

Sus dos hermanos mayores, en tanto, también tienen sus propios proyectos. A los 24 años, Franco se dedica de lleno a la actuación y a la música mientras que a los 21, Valentín disfruta de su gran pasión como corredor de karting.

