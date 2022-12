El lamento de Steven Spielberg y sus disculpas por su famosa película Tiburón

escuchar

A 47 años del estreno de Tiburón, Steven Spielberg hizo una importante revelación. El aclamado director se disculpó por el impacto que su icónica película tuvo sobre la población de estos peces como posible consecuencia de su historia en la gran pantalla.

El realizador de 76 años, que se hizo famoso con esta producción de 1975, también dijo que lamenta profundamente que el film contribuyera a crear la idea de los tiburones como devoradores de personas.

La película -que fue un éxito de taquilla- cuenta la historia de un pueblo costero de Nueva Inglaterra que se enfrenta contra un gran tiburón blanco que mata a turistas y bañistas despertando el terror entre la población.

Spielberg tenía 27 años cuando filmó Tiburón

En diálogo con el programa Desert Island Discs de BBC Radio 4, el cineasta confesó que cree que la popularidad de la película se correlaciona con la disminución mundial de estos animales, luego de que miles de pescadores se propusieran capturar tiburones como trofeos.

Las palabras de Spielberg llegan tras las confesiones que años atrás hizo al respecto el fallecido escritor Peter Benchley, autor del libro en que se basó la película y quien llegó a expresar su arrepentimiento por haber escrito la novela. “Sabiendo lo que sé ahora, no podría volver a escribir ese libro hoy. Los tiburones no atacan a los seres humanos y ciertamente no guardan rencor”, dijo Benchley a la BBC en 2015.

La caza de tiburones se disparó después de 1975 Archivo

Al respecto, Spielberg sumó ahora: “Realmente y hasta el día de hoy lamento la aniquilación de la población de tiburones a causa del libro y la película. Realmente lo lamento”. El director de La lista de Schindler, que tenía 27 años cuando hizo la película, sincero remarcó luego: “Realmente, realmente lo lamento”.

Cuando se le preguntó cómo reaccionaría si estuviera en una situación en la que los tiburones lo rodearan, manifestó: “Esa es una de las cosas que todavía temo, no de ser comido por un tiburón, pero sí porque siento que los tiburones están de alguna manera enojados conmigo por el frenesí entre los pescadores deportivos que se dio después de aquel año”.

Si bien múltiples causas habrían contribuido a la matanza de tiburones en todo el mundo, varios conservacionistas culparon a la película y al libro por un aumento en la caza de estos seres marinos . En una entrevista con la BBC en 2015, el curador del Museo de Historia Natural de Londres, Oliver Crimmen, se refería a ello: “Se produjo un gran cambio en la percepción pública y científica de los tiburones con la publicación del libro de Peter Benchley, que posteriormente se convirtió en una película”.

Spielberg convirtió a una novela sin grandes méritos en un clásico del cine, Tiburón Archivo

Sin embargo, el vínculo entre la popularidad del film y la disminución de la población de tiburones en las últimas décadas ha sido cuestionado por otros expertos en la materia, como Paul Cox, quien le dijo a The Guardian que culpar a Tiburón sería “darle a la película mucho crédito”. “Los casos de disminución de la población de tiburones son claramente por sobrepesca”, remarcó.

El miedo de enfrentarse a la autobiografía

En la entrevista con la BBC, Spielberg realizó otras confesiones. El director se refirió a su nueva película semiautobiográfica, The Fabelmans, que narra la historia de su infancia y sus primeros pasos en el mundo del cine. El realizador compartió que realizar una producción basada en su propia historia disparó sus inseguridades “por las nubes”.

“Soy una persona reservada que se está abriendo al público y no puedo esconderme detrás de la autoría de otra persona, un libro, un género o la historia de los Estados Unidos”, agregó. El director dijo que estaba “satisfaciendo una necesidad” al hacer la película, pero admitió que la mayor lucha probablemente fue “no volverse emotivo” mientras la hacía.

The Fabelmans, que ya fue premiada en el Festival de Toronto y obtuvo nominaciones en los Globos de Oro y los Premios de la Crítica Cinematográfica de 2023, está protagonizada por Paul Dano y Michelle Williams.

Spielberg también se refirió a sus inicios en el cine y dijo que su primer intento fue una filmación con una cámara sin software de edición a los 10 años. Después de mostrársela a su grupo de niños exploradores, hubo aplausos de parte de su joven audiencia. A partir de entonces, el mundo del audiovisual despertaría su curiosidad para siempre.

LA NACION