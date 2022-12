Gran Hermano: noche de grandes emociones: Daniela fue eliminada, no hay espontánea, y se confirmó cómo será el repechaje

escuchar

El gran triunfo de la Selección argentina en Qatar fue un terremoto de entusiasmo que impactó de forma incomparable y Gran Hermano no fue la excepción. Debido a los festejos del domingo, la gala de eliminación del reality quedó para el lunes y a las 21.46 al ritmo de “Muchachos”, Santiago del Moro ingresó al estudio del programa vestido con la camiseta argentina. Entre aplausos y el entusiasmo de la tribuna, el conductor empezó a gritar “¡Argentina, Argentina!”, celebrando el logro deportivo que tanta felicidad trajo a la gente.

Luego de un breve clip en el que se pudo apreciar la euforia mundialista de los hermanitos y hermanitas y el modo en el que festejaron el Mundial, Del Moro comunicó que iba a entrar en la casa para anunciar quién de las tres nominadas, Julieta, Romina y Daniela, había tenido menos votos en contra, quedando de ese modo salvada de ser eliminada. Al hablar con los participantes, el conductor les expresó: “Primero los quiero saludar. Imagínense cómo estamos todos, esto es una fiesta. (...) Quiero saludar a los nuevos”. En ese momento, Ariel expresó: “Cada día es mejor que el otro. Está todo bien, me despierto contento, y me acuesto contento. A mí no me costó nada, los chicos me trataron bien desde el principio”.

Por su parte, Camila aseguró: “A mí me cuesta mucho dormir. Estoy acostumbrada a dormir con alguien, con mi mamá, o con mi sobrino. Pero la estoy pasando bien, por ahora sí”.

Luego Del Moro le dio la palabra a las tres nominadas y Julieta comentó: “Es la placa que jamás hubiera soñado, ni me la esperaba. Es difícil de explicar, a ellas dos aprendí a quererlas , pero nunca pensé que se podía sentir tanto en dos meses, es muy fuerte lo que siento por ellas. Para mí es una noche triste, cualquier de las tres opciones, es triste”.

En su turno, Romina agregó: “Duele un montón estar las tres nominadas, creíamos que Navidad la íbamos a pasar juntas y no es fácil, acá te aferrás a las personas, y yo me aferré mucho a ellas”. En último lugar, Daniela concluyó: “Estoy mal, estoy triste, para mí hoy es una pérdida, por irme o porque se vaya una de ellas, estoy agradecida porque sin la experiencia de Gran Hermano no las hubiera conocido”. Y dicho eso, el conductor dio a conocer que la primera en salir de placa era Romina.

Más adelante, hubo un compilado dedicado a las reacciones de los jugadores frente a la llegada de Ariel y Camila. Por su parte, Daniela desconfiaba de algunas cosas que aseguraba la nueva participante mientras que Nacho decía que en su lugar hubiera visto mucho el programa para saber más. Alfa, más positivo, consideraba que los nuevos habían entrado con buena onda, a la vez que Romina destacaba que Ariel le caía bien. En otro tramo, Ariel y sus ronquidos generaron polémica en las habitaciones, mientras que Camila reconoció que le costaba dormir sola, y que eso le hizo sentir angustia.

Luego Santiago volvió a entrar en la casa y anunció: “Tengo dos noticias. Esta semana, la espontánea no está habilitada. Y por otro lado, para todos los que arrancaron desde el principio, en los próximos días les voy a anunciar que van a participar por un premio extra”. Después de ser salvada, Romina quiso dirigirse al público y exclamó: “Estoy de diez, Santi. Saber que hay mucha gente que me apoya es un empujón enorme para seguir, es hermoso. Así que quiero agradecerle a la gente que me apoya, de corazón”.

Más adelante, un clip mostró a Camila muy interesada en acercarse a Marcos, con el que entrenó, y tuvo varios momentos en los que intentó generar un clima de mayor confianza. Luego llegó la instancia de la cena entre las tres nominadas, en donde Julieta, Romina y Daniela confesaron la angustia que les provocaba estar en placa las tres y deslizaron las sospechas que tienen hacia Coti (que como es sabido, fue quien hizo la espontánea que terminó por armar esa nominación).

Finalmente, pasadas las once y media de la noche, Del Moro anunció que Daniela era la nueva eliminada. En ese momento, Thiago se fue a la habitación intentando buscar un momento a solas con ella, pero la actitud de Daniela fue muy fría prefiriendo abrazar al resto de sus amigas. En el momento de salir de la casa, la eliminada apenas le dio un beso al joven, le dijo “cuidate” y se mostró nuevamente más afectuosa con las otras nominadas. De este modo, ella abandonó la casa. Entre aplausos, el conductor luego anunció que esta semana será el repechaje y que se decidirá, en vivo, a partir del voto de los participantes quién será el hermanito o hermanita que regrese al juego.

LA NACION