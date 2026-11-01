Pitufos, extraterrestres y apariciones: famosos que tuvieron experiencias paranormales

Durante su paso por PH: Podemos Hablar, y frente a Andy Kusnetzoff y al resto de los invitados que compartían la mesa, Elina Costantini aseguró que desde los cinco años recibe mensajes que atribuye a sus ancestros y figuras religiosas como “la Virgen, Jesús y el Diablo”. También aseguró haber tenido un encuentro con “un extraterrestre de 1.280 años”, proveniente “de un planeta llamado Upmal”.

La revelación de Elina Costantini en PH

Su testimonio reavivó una conversación que tiene históricos antecedentes entre actores, cantantes y otras celebridades locales que relataron sus contactos con lo inexplicable. A continuación, un recorrido por algunas de las figuras del espectáculo argentino que revelaron públicamente sus experiencias paranormales.

Liz Solari: una experiencia atravesada por el duelo

Liz Solari: “Fui testigo del alma dejando el cuerpo” Julián Gago

Liz Solari habló muy pocas veces de la inesperada muerte de su novio, el modelo Leonardo Verhagen, ocurrida en 2010. El joven tenía 28 años y falleció en sus brazos, sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. Sumida en un inmenso dolor, la actriz y activista se alejó de los medios durante un tiempo para sanar las heridas, y en la actualidad se dedica a impartir un modelo de vida basado en la espiritualidad, el arte y el activismo.

El año pasado, Solari compartió un video en sus redes donde revela las clarividencias y experiencias extrasensoriales que marcaron su camino reciente. En diálogo con LA NACION, la actriz, productora de cine y activista profundizó sobre sus visiones y contó cómo su encuentro con la muerte se convirtió en un llamado a la fe.

Solari narró la experiencia que, en 2010, transformó por completo su vida. “Fui testigo del alma dejando el cuerpo”, relató. “En ese instante comprendí que la vida no termina con la muerte, que el cuerpo es solo un instrumento para manifestarnos en esta dimensión”, agregó. Después de aquel episodio, Liz comenzó su entrenamiento espiritual. Hoy se dedica a realizar charlas y producir contenido en relación con el autoconocimiento, la introspección y la sanación interior.

Patricia Sosa: cantar frente a las luces

Patricia Sosa contó que atravesó una experiencia extrasensorial en el cerro Uritorco, en Córdoba ALESSIA MACCIONI

Patricia Sosa contó en distintas oportunidades una experiencia que vivió durante un viaje al Cerro Uritorco, en Córdoba. En una visita al programa de Mirtha Legrand, entonces conducido por Juana Viale, recordó que se puso a cantar y que, en medio de la oscuridad, aparecieron luces de una intensidad que comparó con los faros de varios autos encendidos al mismo tiempo.

La cantante hizo una distinción al explicar cómo había interpretado lo ocurrido: “Gente de otro plano. Plano, no digo planeta”. También vinculó aquel viaje con su decisión de dejar de comer carne. Según relató, días después, durante un asado, descubrió que ya no podía hacerlo.

Desde hace años, Sosa y su marido, Oscar Mediavilla, pasan varios meses instalados en la casa que construyeron en San Esteban, un pueblo de las afueras del Valle de Punilla, muy cerca del Uritorco. “Vi platos voladores con mis propios ojos, no me lo contaron. Y sigo viéndolos, a cada rato, hasta en el jardín de mi casa”, relató en 2017.

Fabiana Cantilo: fanática de los extraterrestres

Fabiana Cantilo contó en la mesa de Mirtha Legrand que, a los dos años, vio un objeto enorme descender en el campo de su abuelo. “Me tiraron un rayito, mirá cómo quedé”, bromeó la cantante.

Su interés por la vida extraterrestre también apareció en entrevistas sobre su música. En 2021, al presentar el single “La batalla”, explicó que sus lecturas sobre el tema habían influido en la estética de la canción y en el lugar que ocupaban las flores dentro de ese universo.

“Soy fanática de la vida fuera del planeta Tierra. Y leí mucho a un periodista español que daba créditos de sus viajes a otros lados. Estaba en un grupo que se preparaban en el Himalaya para irse y eran todos vegetarianos. Y sintetizaban a Dios con un bouquet de flores”, señaló Cantilo.

Fabio Zerpa: el episodio que cambió su rumbo

Mucho antes de que estas historias circularan por las redes, Fabio Zerpa había convertido el misterio de los alienígenas en una ocupación de tiempo completo. El punto de partida, según relató, fue un vuelo realizado el 17 de noviembre de 1959, cuando trabajaba como actor en la serie Cóndores de acero, emitida en Canal 7.

Fotografía de Maximiliano Vernazza, parte de la muestra Argentinos 1995-2025

Durante ese paseo, aseguró haber visto un objeto metálico de gran tamaño que acompañó al avión, se detuvo frente a la cabina y luego desapareció a gran velocidad. La experiencia orientó su vida hacia la investigación y la divulgación del fenómeno OVNI. Aquel interrogante inicial terminó en libros, conferencias y una trayectoria que hizo de su apellido una referencia inevitable cada vez que alguien miraba al cielo y encontraba algo extraño.

Analía Franchín: un recuerdo que todavía asusta

Analía Franchín recordó su experiencia paranormal con los pitufos (Fuente: Instagram/@analiafranchin)

Las declaraciones de Costantini llevaron a Analía Franchín a recuperar una historia de su infancia en A la Barbarossa. La panelista contó que, cuando era chica, sentía por las noches la presencia de los Pitufos. Aclaró que no los veía físicamente, pero que percibía que se acercaban y se sentaban sobre su cama.

El miedo era tan intenso que su familia buscó ayuda religiosa. “Tuvieron que exorcizar mi casa”, aseguró. Según su recuerdo, los episodios terminaron después de que encontraran un pañuelo con una imagen de Pitufina entre las pertenencias de su hermana y decidieran quemarlo.

Nicole Neumann: un encuentro inesperado

Nicole Neumann reveló que vio un OVNI en el campo junto a su familia

Nicole Neumann tenía un deseo pendiente: ver una nave extraterrestre con sus propios ojos. Según contó, la oportunidad llegó durante una estadía en el campo junto a su familia, cuando una pregunta del casero interrumpió los preparativos de la cena. “¿Alguna vez vieron un OVNI?”, les dijo, antes de invitarlos a salir. Afuera, la modelo, sus tres hijas y varios amigos se encontraron con una escena que todavía recuerda con entusiasmo.

Según describió, se trataba de un objeto con luces alrededor que permanecía inmóvil sobre una casa. Aunque no pudo precisar su forma, aseguró que la altura a la que se encontraba le permitía descartar que fuera un dron. Cuando el grupo avanzó hacia la tranquera para observarlo mejor, el objeto comenzó a alejarse.

“Lo seguimos y lo seguimos hasta que termina el borde de todo el campo en donde hay un alambrado alto que no pudimos atravesar con el auto. Se fue atrás de unos árboles y lo tuve que dejar ir”, agregó con cierta tristeza. “Estuve tres días que no podía dormir de la emoción”, reveló.

Susana Romero: una voz y un pedido de oración

Susana Romero reveló una experiencia religiosa que cambió el rumbo de su vida Alejandro Guyot

Para Susana Romero, las experiencias inexplicables están estrechamente ligadas a la espiritualidad. En una entrevista con LA NACION, la actriz contó que había recibido un mensaje de una voz femenina que, según su descripción, no escuchó con los oídos, sino que sintió en el corazón. El pedido era concreto: transmitir a otras personas que rezaran el rosario a partir del crepúsculo.

Aquel episodio la llevó a incorporar esa práctica en su casa y, según relató, coincidió con la aparición de imágenes que interpretó como manifestaciones espirituales. Al recordar el comienzo de esas vivencias, ubicó una escena en Campo del Cielo, en Capilla del Monte: después de sacar fotografías, aseguró haber descubierto una energía blanca que la envolvía a ella y a la vivienda.

Romero también afirmó que, al intentar tocarla, sintió una descarga que la empujó varios metros. Lejos de asustarse, volvió a acercarse. Cuando el relato empezó a circular, su casa se convirtió en un punto de interés para quienes querían compartir el rezo del rosario. Ella, sin embargo, prefirió preservar la intimidad y no abrirles las puertas a desconocidos.

Lucía Galán: el audio que sorprendió a todos

La cantante habló de sus experiencias paranormales con personas que fallecieron y mostró un audio estremecedor Captura de Video

Un mensaje de WhatsApp fue suficiente para dejar en silencio a los invitados de Mirtha Legrand. Durante una visita al programa, Lucía Galán contó que había recibido señales que vinculaba con personas fallecidas, entre ellas su padre y un amigo cercano.

El episodio que compartió aquella noche involucraba a este último, que había muerto antes de un concierto de Pimpinela en Miami. Según relató la cantante, mientras regresaban de Ezeiza con la urna que contenía sus restos, recibió un mensaje de voz de su hermano. Pero al reproducirlo, aseguró, escuchó algo inesperado: en lugar de Joaquín, reconoció la voz de su amigo diciendo “volveré”.

“Lo tengo grabado”, afirmó. Mirtha quiso escucharlo y Galán reprodujo el archivo frente a Rodolfo Ranni, Carmen Barbieri y Arturo Puig. En el audio se oía esa palabra y la sorpresa se extendió por la mesa. Para la cantante, aquel registro tenía un significado muy personal: lo interpretaba como un mensaje de su recientemente fallecido amigo.

Ricardo Darín: una aparición en plena ruta

Ricardo Darín contó que vio un OVNI Juan Herrero - EFE

La búsqueda de un restaurante abierto terminó, según Ricardo Darín, en uno de los episodios más desconcertantes de su juventud. Así lo recordó en una charla con Pablo Motos, en el programa televisivo español El Hormiguero: después de una función teatral en Bell Ville, Córdoba, él y sus compañeros descubrieron que ya no tenían dónde cenar y decidieron viajar a otra localidad.

Eran siete personas en un auto y de pronto algo apareció en el cielo, delante de ellos. Darín lo definió como un objeto volador no identificado y recurrió a una comparación doméstica para describir su forma: parecía una especie de jarrón. Según explicó, oscilaba entre el azul y el rojo, con un tono violáceo. Sobre aquella extraña experiencia el actor explicó que cree en un “99% que era un OVNI”.