Del osado look de Juana Viale en La noche de Mirtha a su picante comentario sobre los medios

Firme en su reemplazo en La noche de Mirtha, Juana Viale volvió a sorprender este sábado con un osado look de espalda descubierta y con algunos comentarios sobre las peleas en televisión. Suelta y de buen humor, la conductora mostró el conjunto que eligió para la ocasión, le dedicó un saludo de cumpleaños a su mamá, Marcela Tinayre y, antes de presentar a sus invitados, lanzó una ironía: “Me parece que hay que pelearse acá para que te levanten en todos lados”.

Como cada semana, Viale comenzó el programa con la presentación de su outfit. En esta oportunidad lució un pantalón y un top de crepé de seda vegetal de Evangelina Bomparola. La pieza superior, de espalda descubierta, llevaba un bordado realizado a mano en degradé con cristales y lentejuelas. “Muy bonito, muy, muy lindo”, celebró mientras mostraba los detalles del diseño.

Para completar el look, eligió llevar el pelo recogido con torzadas que dejó la espalda a la vista. El maquillaje acompañó el conjunto con tonos verdes y delineados que la propia conductora destacó frente a cámara.

La apertura también incluyó un saludo especial para Tinayre, que este sábado 31 de octubre cumplió años. “Le quiero mandar un beso a mi madre porque hoy es su cumpleaños. Marcela, te mando un beso muy grande. Espero que la hayas pasado lindo. Deben estar de joda todavía”, dijo, entre risas, y enseguida agregó, cómplice: “A esa le gusta la joda para festejar el cumpleaños”.

Después de mostrar el vestuario y mencionar a los profesionales que la acompañaron, Juana se dirigió al escritorio mientras bailaba al ritmo de la música. Con movimientos desenvueltos y una sonrisa, se dio una indicación a sí misma antes de sentarse: “Bueno, comportate, Juana. Por favor, que este es un programa serio, por favor”, soltó con picardía.

La broma dio paso a un comentario sobre la repercusión que alcanzan las discusiones televisivas. “Igual me parece que hay que pelearse acá para que te levanten en todos lados. Si somos civilizados, no tanto”, deslizó. Y enseguida definió, en el mismo tono, el espíritu que quería darle a su mesa: “Bueno, nosotros no peleamos, somos puro amor”.

Todavía entre risas, remató con otra ocurrencia: “Nosotros fumamos churri… No, es un chiste”. La mención de su abuela llegó inmediatamente después, entre las voces que se escuchaban en el estudio: “Juana, está mirando la abuela, ¿eh?”. Así, entre el baile, las bromas y los saludos familiares, Viale cerró una apertura marcada por su espontaneidad.

Mirtha Legrand, presente en el cumpleaños de Marcela Tinayre

Mirtha Legrand ingresa la casa de su hija Marcela Tinayre en Barrio Parque Gerardo Viercovich - LA NACION

El saludo de Juana a su mamá tuvo como marco una celebración familiar que también reunió a las dos conductoras. Este sábado, Marcela Tinayre festejó sus 75 años con un almuerzo en su casa de Barrio Parque y entre los invitados estuvo Mirtha Legrand, en lo que fue su primera aparición pública después de la internación por un cuadro respiratorio. Juana también participó del encuentro y compartió la mesa con su abuela.

Juana Viale también dijo presente en el cumpleaños Marcela Tinayre Gerardo Viercovich - LA NACION

Para acompañar a su hija, la Chiqui eligió un diseño rosa de Claudio Cosano y un pañuelo de Hermès. La celebración reunió a más de cincuenta personas, distribuidas entre el jardín y el comedor. Legrand se ubicó en una mesa de seis adentro de la casa y sus familiares se fueron turnando para conversar con ella y con la cumpleañera.

La conductora había regresado a su domicilio el 6 de octubre, después de permanecer tres semanas en el sanatorio Mater Dei. Aunque el Día de la Madre ya había compartido una fotografía con su familia, el cumpleaños de Marcela marcó su regreso a un festejo con invitados, mientras Juana continúa al frente de su programa de los sábados.

El día a día de Mirtha

Mirtha Legrand publicó su primera foto en redes sociales tras ser dada de alta el día de la madre: “¡Muy feliz con mi familia!" Instagram

Según pudo saber LA NACION, la rutina diaria de la estrella incluye su tradicional desayuno con lectura de los diarios en su dormitorio, hábito que complementa con la escucha atenta de la radio en amplitud modulada.

La acompaña Elvira, su histórica colaboradora y con quien comparte la vivienda de Palermo. Con ella comenta la actualidad y filtra los llamados que no desea atender. También Mónica, una de las asistentes que se puede ver frente a las cámaras del ciclo televisivo, acompaña la organización de la casa. Diariamente, la conductora se somete a dos sesiones de kinesiología que le permiten mantener su físico activo y poder desplazarse con la mayor independencia posible.

Además, suele recibir la visita de su médico de cabecera, el doctor Guillermo Semeniuk.