Michael Mann, el director de Fuego contra fuego, se disparó accidentalmente en una pierna y fue hospitalizado

Una práctica de tiro terminó con Michael Mann, uno de los directores más reconocidos de Hollywood, trasladado a un hospital de Los Ángeles. El cineasta, de 83 años, se disparó accidentalmente en una pierna este sábado 31 de octubre mientras participaba de una sesión en un club de tiro. Al día siguiente, su representante brindó detalles sobre su estado de salud.

El episodio ocurrió alrededor de las 16 (hora local) en The Range LA, un club de tiro deportivo de Los Ángeles, según informó inicialmente el portal estadounidense TMZ. De acuerdo con una fuente consultada por ese medio, Mann estaba realizando una práctica cuando intentó guardar su arma en la funda. En ese momento, la pistola se disparó accidentalmente y el proyectil impactó en una de sus piernas. Tras el incidente, fue trasladado en ambulancia a un centro médico cercano.

Michael Mann, de 83 años, sufrió un accidente el sábado en un club de tiro de Los Ángeles. El director fue trasladado a un hospital, aunque su representante confirmó que la herida fue superficial y que estaba en condiciones de recibir el alta Willy Sanjuan - Invision

En declaraciones a la revista People, un portavoz del director explicó: “El sábado, en un club de tiro, un arma se disparó accidentalmente mientras estaba enfundada, lo que provocó una herida superficial al director de cine Michael Mann. Recibió atención médica y está siendo dado de alta”.

Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que recibió un aviso por disparos en la cuadra 11000 de Missouri Avenue. Tras investigar lo ocurrido, los agentes determinaron que se había tratado de un accidente y elaboraron un informe sobre las lesiones. La policía, que no identificó por su nombre a la persona involucrada, indicó que se encontraba estable al momento del traslado.

Según informó Los Angeles Times, Mann tiene décadas de experiencia en prácticas de tiro deportivo. Una persona familiarizada con las circunstancias señaló a ese diario que la actividad se desarrollaba en un establecimiento autorizado y que la lesión fue leve.

Michael Mann, una figura clave del cine policial

Con una extensa trayectoria en Hollywood, Mann dirigió películas como El último de los mohicanos, Colateral, Ali y Ferrari. A lo largo de su carrera recibió cuatro nominaciones al Oscar, ganó dos premios Emmy y un Bafta Arnold Jerocki - Getty Images Europe

Nacido en Chicago en 1943, Mann construyó una carrera ligada al cine policial y a las historias sobre criminales, detectives y sus métodos de trabajo. Debutó en el cine con Thief (1981), protagonizada por James Caan, y alcanzó una mayor proyección comercial con El último de los mohicanos (1992), con Daniel Day-Lewis.

Tres años después estrenó Fuego contra fuego, con Al Pacino y Robert De Niro en lados opuestos de la ley. La película es especialmente recordada por un extenso tiroteo en las calles de Los Ángeles, una secuencia para la que el director hizo entrenar a sus actores durante meses con especialistas en el manejo de armas.

El director junto a Al Pacino y Robert De Niro, protagonistas de Fuego contra fuego (1995), uno de sus mayores éxitos. Tres décadas después, el director prepara Heat 2, una continuación cuyo rodaje está previsto para principios de 2027 Photo by VINCE BUCCI / AFP

En una entrevista con The Guardian publicada en diciembre de 2025, Mann explicó que recurrió a exintegrantes de las fuerzas especiales británicas para esa preparación. “Entrenaban tres días por semana, por las mañanas, durante meses para alcanzar ese nivel”, recordó. También destacó que las prácticas se realizaban en instalaciones del sheriff del condado de Los Ángeles bajo estrictos protocolos de seguridad.

Su filmografía incluye además El informante (1999), que recibió siete nominaciones al Oscar; Ali (2001) y Colateral (2004), con Tom Cruise y Jamie Foxx. Fue productor ejecutivo de la serie División Miami, emitida entre 1984 y 1990, y dirigió su adaptación cinematográfica de 2006. A lo largo de su trayectoria sumó cuatro nominaciones a los premios Oscar, ganó dos Emmy y un Bafta. Su último largometraje fue Ferrari (2023), con Adam Driver y Penélope Cruz.

Actualmente, Mann prepara Heat 2, la continuación de Fuego contra fuego, basada en la novela que escribió junto con Meg Gardiner y publicó en 2022. La historia recupera a los personajes de la película original y explora acontecimientos anteriores y posteriores a su trama. El rodaje está previsto para enero de 2027 y, según informó Deadline, una fuente cercana al cineasta aseguró que el accidente no modificará los planes de producción.