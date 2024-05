El mago David Copperfield negó las acusaciones de agresión sexual en su contra

Escuchar

El célebre ilusionista estadounidense David Copperfield fue acusado por 16 mujeres de abusos, conducta sexual y comportamiento inapropiados, según reveló el miércoles pasado una investigación del periódico The Guardian. Como respuesta a las declaraciones difundidas, un representante de Copperfield negó todas las incriminaciones en su contra: “La mayoría de estas acusaciones ya se han hecho antes, y todas son tan falsas ahora como lo eran entonces”, señaló el agente a CNN por medio de un correo electrónico.

“Todos los que conocen a David Copperfield les dirán que estas recientes acusaciones de un periódico son exactamente lo contrario de quién es David. De hecho, David tiene un historial de arriesgar su carrera para ayudar a proteger a las mujeres de depredadores poderosos”, afirmó el representante del mago. “David solicitó las ‘pruebas’ en las que presuntamente se basan estas acusaciones falsas y no se las han proporcionado” , agregó el hombre en el comunicado que le envió a CNN.

Varias de las mujeres que acusaron a Copperfield por abuso sexual o conducta inapropiada dijeron al periódico que el mago les prometía ayuda para encarrilar sus carreras dentro del modelaje o la industria del entretenimiento y que intentaba mantenerse contacto con ellas y sus padres DANIEL CALDIROLA

Más de la mitad de las acusaciones que publicó The Guardian provienen de mujeres que aseguran que no habían alcanzado la mayoría de edad en el momento de los supuestos abusos, aunque reconocieron la posibilidad de que el ilusionista “no supiera sus edades”. También, otras de las presuntas víctimas acusaron a Copperfield de haberlas drogado, por lo que no “pudieron prestar su consentimiento” al momento de tener relaciones sexuales . “La caracterización de The Guardian no refleja quién es David”, respondió el representante de Copperfield y calificó a las acusaciones de “falsas y difamatorias”.

El jueves pasado, el diario británico publicó un segundo artículo que brindó más detalles de las acusaciones y cinco mujeres más aseguraron que conocieron al mago mientras competían en un concurso de modelos. Una de las presuntas víctimas reveló que Copperfield la drogó y la agredió sexualmente “en los meses posteriores a la competencia”, cuando ella tenía solo 17 años. Hasta el momento ni Copperfield ni ninguno de sus representantes se pronunciaron públicamente sobre el segundo informe de The Guardian.

El origen de las acusaciones

De acuerdo con The Guardian, la exhaustiva investigación que llevaron a cabo se basa en más de 100 entrevistas, y registros judiciales y policiales. Las presuntas víctimas declararon que conocieron a Copperfield por ser una personalidad exitosa del mundo del espectáculo y que se animaron a hablar sobre sus supuestas experiencias luego del movimiento #MeToo, por sentirse protegidas, aunque varias de ellas prefieren mantener el anonimato. Los hechos relatados en la investigación habrían sido cometidos entre finales de los años 80 hasta 2014.

Copperfield ganó fama en los 90 gracias a sus trucos de ilusionismo y un romance con la supermodelo alemana Claudia Schiffer DANIEL CALDIROLA

El ilusionista, de 67 años, cuyo nombre real es David Seth Kotkin, negó todas las acusaciones en su contra a través de sus abogados, quienes alegaron que su defendido es un acérrimo defensor del movimiento #MeToo y que siempre alentó a las mujeres a contar sus historias de presuntos abusos. “Nunca ha actuado de manera inapropiada con nadie, y mucho menos con ningún menor de edad”, señalaron, además de describirlo como “una persona amable, tímida y respetuosa tanto con hombres como mujeres”. Respecto de las acusaciones sobre el uso de drogas sobre las presuntas víctimas, respondieron que simplemente “no son parte de su mundo”. Y reconocieron que en el pasado Copperfield ya había recibido “numerosas acusaciones falsas” en su contra, todas habían sido “desestimadas”.

Los rumores que vinculan al mago con Epstein

En enero pasado, el nombre del ilusionista estuvo en el ojo de la tormenta al aparecer como una de las personas de alto perfil nombradas en documentos judiciales relacionados con Jeffrey Epstein. Si bien su mención no significa que haya cometido un delito, en el expediente consta una conversación que Copperfield mantuvo con una mujer que luego se supo que era una de las víctimas de Epstein.

El artista le preguntaba si era “consciente de que a las niñas se les pagaba por encontrar a otras niñas”. Sus abogados aseguraron al periódico británico que Copperfield sólo había escuchado un “rumor” sobre el proceder de Epstein, pero que “no tenía conocimiento de que estuviera sucediendo algo inapropiado”. “Nuestro cliente no sabía acerca de los horribles crímenes de Epstein. Como el resto del mundo, se enteró por la prensa”, afirmaron sus defensores.

Un día después de que el nombre de Copperfield apareciera en la lista de Epstein, la organización benéfica mundial, Save the Children dio por terminada una asociación con el ilusionista para celebrar un evento en que el mago haría “desaparecer” la luna -el espectáculo había sido anunciado en octubre de 2023 y estaba programado para febrero de 2024-. La organización se limitó a borrar la publicación que anunciaba el evento y se negó a comentar los motivos detrás de su decisión de poner fin a la asociación con el mago.

LA NACION

