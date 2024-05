Cómo era el concurso presentado por Donald Trump en el que David Copperfield conoció a varias modelos que lo acusan de abuso sexual

Escuchar

En los años noventa, las modelos eran las estrellas que más brillaban. Cindy, Claudia, Naomi, Helena, Christy, Elle, Linda... Como ocurre desde siempre con las grandes divas, las diosas de las pasarelas eran conocidas por sus nombres de pila y sus rostros no solo engalanaban las portadas de las principales revistas, sino que, convertidos en pósteres, empapelaban paredes, carpetas y cuadernos escolares de adolescentes de todo el mundo. Ellas eran las diosas de aquella era y, por eso, muchas jóvenes soñaban con formar parte de ese idílico grupo de mujeres que no solo imponía tendencias, sino que ganaba abultadas cifras de dinero .

En ese contexto, las principales agencias de modelos comenzaron a ingeniárselas para ampliar sus books y encontrar a las sucesoras de esas diosas camaleónicas de piernas largas que se habían convertido en verdaderas minas de oro. Así, cobró una relevancia inusitada el concurso que la agencia Elite venía realizando, con cierta modestia, desde 1983, el Look of the Year. Ese certamen de belleza, del que surgieron entre otras Cindy Crawford y Helena Christensen, empezó a realizarse en varias ciudades del mundo, y miles de adolescentes se presentaban con el deseo de cumplir sus sueños. Este jueves, aquel concurso volvió a cobrar trascendencia al convertirse en el escenario en el que al menos cinco presuntas víctimas ubican las situaciones de acoso y abuso que habría cometido contra ellas el mago David Copperfield .

Donald Trump junto a las participantes del concurso The Look of The Year, en Nueva York Ron Galella, Ltd. - Ron Galella Collection

Después de que se hicieran públicas 16 denuncias contra el reconocido ilusionista, el diario británico The Guardian sumó este jueves nuevos testimonios contra el mago, que ejercía como jurado en aquel concurso en su edición estadounidense de 1991. Aquel año, la competencia se realizó en la ciudad de Nueva York, concretamente en el Hotel Plaza, propiedad de Donald Trump, quien, además, ofició como presentador. En ese emblemático hotel, se alojaban tanto las modelos que participaban como los miembros de la organización . Para muchas de las chicas, de entre 14 y 21 años, se trataba de la primera vez que viajaban solas.

Algunas de esas adolescentes que buscaban cumplir su sueño, terminaron viviendo una pesadilla. Según el artículo publicado por The Guardian, entre las cinco mujeres que brindaron su testimonio, algunas participaron de aquella edición y otras de la que se realizó en Japón tres años antes, de la que Copperfield también formó parte del jurado. Las cinco coinciden en que fue en ese contexto en el que conocieron al mago, que fue pareja de Claudia Schiffer, y explican que siguieron en contacto con él porque les prometió ayudarlas a ayudarlas en sus carreras . Una de ellas lo acusa, concretamente, de haberla drogado y violado meses después del concurso, cuando tenía 17 años.

Estas cinco mujeres se suman a las 16 que ya lo habían denunciado por comportamientos similares en un artículo publicado por el mismo medio británico. Varias de ellas coincidieron al describir el comportamiento de Copperfield: según contaron, las llamaba por teléfono o, directamente, aparecía en la puerta de sus habitaciones en mitad de la noche y las invitaba a acompañarlo. “ Incluso a esa edad, era muy joven e ingenua, pero aun así tenía muy claro que no tenés que ir a la habitación de un chico por la noche ”, contó la venezolana Jenniffer Díaz, que acababa de cumplir 18 años cuando llegó a Nueva York.

David Copperfield, en la mira tras la publicación de un artículo en el diario The Guardian DANIEL CALDIROLA

Los abogados de Copperfield negaron las acusaciones y aseguraron que aquel año hubo un “grupo de bromistas” se dedicó a llamar a las habitaciones de las modelos haciéndose pasar por miembros del jurado. Sin embargo, el diario británico asegura que ningún miembro de la organización recuerda aquella supuesta campaña de bromas telefónicas. De lo que sí existen testigos es de los constantes llamados que recibió Díaz por parte del mago una vez que volvió a su país natal y que dan cuenta de que “ tuvo un comportamiento absolutamente depredador ”.

Tres años antes, en 1988, el certamen se llevó a cabo en Atami, Japón. Allí el mago conoció a la adolescente de 17 años Brittney Lewis. Según recordó la mujer en el artículo, en su caso las llamadas comenzaron cuando regresó a su casa, en Utah. Copperfield, que entonces tenía 32 años, la invitó a uno de sus próximos espectáculos en California y le aseguró a su familia que las mujeres de su equipo cuidarían de ella.

“ Después del espectáculo, me llevó a un bar. Lo vi echar su bebida en la mía. Entonces, lo miré y le pregunté: ‘¿Qué estás haciendo?’ Y él dijo: ‘Solo comparto mi bebida”. El resto de la noche es un recuerdo borroso ”, rememoró Lewis. La mujer explicó que estaba muy mareada y que tiene imágenes de que alguien la metió en un auto y llevó hasta su habitación de hotel, contigua a la del mago. Allí, él la acostó en la cama y cuando ella volvió en sí se percató de lo que estaba sucediendo: “Él estaba encima de mí, me quitaba la ropa, me besaba e iba bajando hacia mi entrepierna”, relató. Luego, asegura que se desmayó. Está convencida de que la había drogado: “No recuerdo nada después de eso”. Por la mañana, ella se despertó con “náuseas y malestar estomacal” y el mago le habló a través de la puerta que comunicaba ambas habitaciones: “ Solo quiero que sepas que no te penetré porque eres menor de edad ”, afirma que le dijo.

Copperfield y la supermodelo alemana Claudia Schiffer mantuvieron una relación entre 1994 y 1999

Actualmente, el concurso se realiza con el nombre de Elite Model Look y, como desde sus comienzos, es un evento anual organizado por la agencia Elite Model Management. Según datos de la organización, cada año, el certamen recibe a unas 350 mil postulantes que se presentan en más de 800 ciudades de 70 países.

El certamen fue creado en 1983 por el agente de modelos John Casablancas, bajo el nombre de Look Of The Year. El listado de concursantes más conocidas incluye a la argentina Inés Rivero, y también a Cindy Crawford, Helena Christensen, Stephanie Seymour, Tatjana Patitz, Gisele Bündchen, Esther Cañadas, Alessandra Ambrosio, Ana Beatriz Barros, Dayana Mendoza, Fernanda Tavares, Olga Kurylenko, Diane Kruger, Isabeli Fontana y la exprimera dama estadounidense Melania Trump.

