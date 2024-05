David Copperfield: 16 mujeres acusaron al ilusionista de conducta inapropiada y abuso sexual agravado por el uso de drogas

Escuchar

El célebre ilusionista estadounidense David Copperfield fue acusado por 16 mujeres de abusos, conducta sexual y comportamiento inapropiados , según reveló una investigación del periódico The Guardian en los Estados Unidos. Más de la mitad de las acusaciones provienen de mujeres que aseguran que no habían alcanzado la mayoría de edad en el momento de los supuestos abusos , aunque reconocieron la posibilidad de que el ilusionista “no supiera sus edades”. También, otras de las presuntas víctimas acusaron a Copperfield de haberlas drogado, por lo que no “pudieron prestar su consentimiento” al momento de tener relaciones sexuales.

El ilusionista de 67 años, cuyo nombre real es David Seth Kotkin, negó todas las acusaciones en su contra a través de sus abogados, quienes alegaron que su defendido es un acérrimo defensor del movimiento #MeToo y que siempre alentó a las mujeres a contar sus historias de presuntos abusos. “ Nunca ha actuado de manera inapropiada con nadie, y mucho menos con ningún menor de edad ”, señalaron, además de describirlo como “una persona amable, tímida y respetuosa tanto con hombres como mujeres”. Respecto de las acusaciones sobre el uso de drogas sobre las presuntas víctimas, respondieron que simplemente “no son parte de su mundo”. Y reconocieron que en el pasado Copperfield ya había recibido “numerosas acusaciones falsas” en su contra, todas habían sido “desestimadas”.

Copperfield ganó fama en los 90 gracias a sus trucos de ilusionismo y un romance con la supermodelo alemana Claudia Schiffer Roy Rochlin - Getty Images North America

De acuerdo a The Guardian, la exhaustiva investigación que llevaron a cabo se basa en más de 100 entrevistas, y registros judiciales y policiales. Las presuntas víctimas declararon que conocieron a Copperfield por ser una personalidad exitosa del mundo del espectáculo y que se animaron a hablar sobre sus supuestas experiencias luego del movimiento #MeToo, por sentirse protegidas, aunque varias de ellas prefieren mantener el anonimato. Los hechos relatados en la investigación habrían sido cometidos entre finales de los años 80 hasta 2014,

“Fui drogada”

Brittney Lewis es solo una de las 16 mujeres que acusa al ilusionista. La exmodelo denunció públicamente a Copperfield en 2018. En ese momento afirmó que el mago la drogó y agredió sexualmente en 1988, cuando era una modelo de apenas 17 años. Copperfield negó las afirmaciones, que fueron publicadas en ese momento por el medio digital The Wrap.

Otra mujer, que prefirió proteger su identidad, manifestó que tuvo una experiencia similar con el ilusionista, alegando que ella y una amiga estaban drogadas y que no pudieron consentir las relaciones sexuales que mantuvieron con él. Una tercera presunta víctima, de nombre Gillian, declaró que se reunió con Copperfield solo para tomar una copa en 1993 luego de un espectáculo, pero que por el consumo de estupefacientes terminó manteniendo relaciones sexuales no consentidas. “Y o nunca podría decir esto de alguien si realmente no creyera que fui drogada en esa ocasión ”, dijo la mujer.

En otros cuatro casos, las mujeres afirmaron que Copperfield las había tocado u obligado a tocarlo de manera sexual durante presentaciones en vivo en el escenario; tres de ellas eran adolescentes en el momento de los presuntos incidentes. Los familiares de una joven de 15 años que estaban sentados entre la audiencia afirman que lo vieron “tocarle sus senos”.

Fallon Thornton, de 38 años, dijo que Copperfield le apretó el pecho después de llamarla al escenario durante una actuación en enero de 2014 en el hotel-casino MGM Grand. Ella informó la acusación a MGM y al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, según muestran los registros, pero Thornton sintió que su afirmación nunca fue tomada en serio. La policía de Las Vegas respondió a The Guardian que cerró el caso por “pruebas insuficientes”.

Noticia en desarrollo

LA NACION

