El miedo de Prandi por su ex, tras un fallo de la Justicia: “Fui amenazada de muerte”

Asustada y nerviosa, Julieta Prandi está dispuesta a visibilizar la situación que vive desde hace muchos años con su exmarido, Claudio Contardi, a quien denunció por violencia de género ante la Justicia.

En los últimos días, la modelo reveló que el hombre había dejado abandonados a sus hijos, Mateo, de 9 años, y Rocco, de 5, en la puerta de su casa, razón por la cual comenzó una nueva disputa legal para determinar condiciones con respecto a la tenencia de los menores .

“Estoy un poco pasada de revoluciones y preocupadísima”, dijo el viernes durante una entrevista con Implacables, cuando le consultaron cómo estaban las cosas con su ex. “Está todo peor”, agregó antes de explicar lo que pasó en los últimos días. “Después de la denuncia que hicimos en la comisaría, por el abandono en la puerta de mi casa de mis hijos y toda la escena de violencia, se le pidió al juez que interrumpa el régimen de comunicación hasta una nueva audiencia en donde van a analizar a los menores; qué es lo que pasó, cuál es el deseo de ellos, qué están sintiendo, qué es lo que pasa y como podemos seguir con estas situaciones de violencia”.

La decisión de la Justicia no fue favorable para Prandi. “Estuve 48 horas esperando la resolución, que debería haber sido de carácter urgente, y hoy a la mañana me desperté con que era negativa. El juez no interrumpió el régimen de comunicación hasta el miércoles próximo, que tenemos la audiencia, con lo cual él podría buscar a mis hijos por mi casa o por el colegio”.

Julieta Prandi junto sus hijos Mateo, de 9 años, y Rocco, de 5 Instagram @Julieta Prandi

“Mis hijos se enteraron y Mateo no quiere saber nada con ir con el padre, se largó a llorar. Los tengo conmigo pero nada quita que mañana en la puerta de mi casa me agarre a trompadas y me saque a los chicos, porque el juez y la Justicia lo están avalando”, expresó preocupada y asustada. “No sé que más tiene que pasar. Si yo no fuese famosa, no tuviese una cámara o un micrófono, si no estuviese en los medios de comunicación y no contara con Ana Rosenfeld que hace visible mi caso, podría estar muerta ya”.

Prandi afirmó que no va a permitir que sus chicos se vayan con el papá si no quieren. “Ante situaciones de violencia pedís que interrumpan el régimen para encontrar una forma más segura de que estén con él ¿y me lo niegan? Yo no voy a forzar a mis hijos para que vean al padre, si tienen miedo y Mateo no quiere ir, no lo voy a entregar. Que me denuncien”.

Amenazas y violencia

“Es muy extrema la situación, de un grado de violencia absoluto y de una negligencia y un mirar para el costado gravísimo. Estamos hartos de ver en la televisión la cantidad de mujeres que sufren esto, porque la que se salva aparece toda golpeada”, dijo Prandi sobre el comportamiento habitual de la justicia frente a denuncias de violencia.

La modelo también reveló un dato escalofriante, el cual asegura que mantuvo oculto todo este tiempo porque tenía un bozal legal. “Yo fui amenazada de muerte”, confesó. “Pasé todo tipo de violencia en esa casa, mis hijos también porque fueron testigos de todo lo que el padre hacía constantemente. El año pasado hubo una denuncia de violencia familiar porque algo muy grave le pasó a uno de mis hijos en esa casa. Yo ya me cansé de denunciar y que miren para otro lado”.

Más tarde, en una charla con el programa Hay que ver, Prandi dio más detalles de lo que tuvo que padecer en los últimos años. “Él es una persona que grita mucho, tiene un tono muy alto y te intimida. Mis hijos le tienen mucho respeto y mucho miedo”, explicó. “Me llegó a dejar encerrada en mi casa, me desaparecieron los documentos, el pasaporte...”.

“Yo iba al gimnasio y me esperaba en la puerta”, contó apenada. “Si la Justicia sigue lenta yo no me voy a quedar callada”, agregó haciendo referencia al bozal legal que le impuso Contardi. También describió la forma en que se cuida día a día. “Tengo cámaras, tengo vigilancia, alarma, la garita y hago que se fijen antes de que llegue a mi casa”.

Por último, la rubia contó cómo son las mediaciones entre ellos. “Son a los gritos. El juez termina diciendo que nos calmemos porque él empieza a mentir, a chicanearme, a decir cosas que no son y yo salto porque ya estoy desbordada con esta situación y con la impunidad con la que se maneja, con la facilidad que le dan en el juzgado para moverse libremente y salvarse de todas las situaciones. Nada es suficiente”.

LA NACION