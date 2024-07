Julieta Prandi sufrió un fuerte accidente de tránsito y fue trasladada al Hospital Fernández

Escuchar

Este viernes, la actriz y modelo Julieta Prandi sufrió un accidente de tránsito en la Avenida Lugones, alrededor del mediodía, por lo que rápidamente tuvo que ser asistida y trasladada al Hospital Fernández. Según pudo saber LA NACION, la actriz sufrió politraumatismos, pero sin riesgo de vida y está fuera de peligro. La noticia preocupó al mundo del espectáculo, sobre todo cuando se supo que su automóvil fue embestido en la parte de atrás por otro que no llegó a frenar.

Julieta Prandi conducía su automóvil en la Avenida Lugones en el sentido hacia el centro este viernes al mediodía y, producto de la congestión de tránsito, antes de la salida a la calle Sarmiento, un vehículo Honda City la chocó desde atrás. Por suerte, no se trató más que de un accidente y ninguna de las dos personas sufrió lesiones mayores.

La otra conductora, por su parte, tuvo que ser asistida por el SAME Aéreo y fue trasladada al Hospital Santojanni, con politraumatismos. Cabe destacar que se dispuso el alcotest y el narcotest para ella y ambos resultaron negativos.

En A la tarde (América), dieron detalles de la salud de Julieta Prandi. “Una persona muy famosa sufrió un accidente importante y fue trasladada de urgencia. Fue un accidente en la vía pública, un choque fuerte y el auto quedó destruido. Estoy hablando de Julieta Prandi y fue acá en Capital Federal, en la bajada de Sarmiento y Lugones. Me dicen que fue un muy fuerte choque. Todavía no tengo imágenes. El auto de ella quedó totalmente destruido y el SAME la trasladó al Hospital Fernández”, indicó Damián Rojo, mientras que Daniel Ambrosino agregó: “Le están haciendo todos los estudios pertinentes. Al margen de que el accidente pudo haber sido muy fuerte y ella pudo estar bien, hay que ver las consecuencias posteriores al accidente. Una situación postraumática de un accidente”.

Julieta Prandi es coconductora de Sarasa en La 100

Luis Bremer señaló que la Exposición Agroganadera, que se realiza en La Rural, hace que la bajada de Sarmiento y Lugones sea prácticamente “un tapón”. “La ansiedad y el deseo de llegar de muchos generan estos accidentes. En este caso fue una embestida por detrás”, añadió.

Desde el programa aseguraron que los familiares, como su pareja Emanuel Ortega, se enteraron al instante, y el choque se dio en un día plagado de trabajo para ella. Debido a este contratiempo, faltó al programa que conduce junto a Mariano Peluffo en La 100, llamado Sarasa.

Minutos más tarde, Augusto “Tartu” Tartúfoli contó más detalles de cómo fue el impacto de los automóviles. “Podemos confirmar que fue impactada por delante también. Fue un choque en cadena de tres autos. Julieta era la del medio. La impactan por detrás y golpea al auto de adelante. Me dice gente que estuvo ahí que fue impactante la escena”, manifestó.

Por suerte, la reconocida actriz está fuera de peligro su vida y ahora deberá someterse a los estudios médicos pertinentes para ver cuáles fueron las secuelas de este fuerte choque que sufrió en un mediodía agitado en el tránsito de la ciudad porteña.

