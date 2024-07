Julieta Prandi reveló cómo es la convivencia con Bautista, el hijo mayor de Emanuel Ortega

Escuchar

Tras su turbulenta y difícil separación de Claudio Contardi -con quien se enfrenta en una batalla legal desde 2019-, Julieta Prandi volvió a encontrar el amor de la mano de Emanuel Ortega. Están juntos desde hace cuatro años y formaron una gran familia ensamblada con Mateo y Rocco, los hijos de ella, y Bautista e India, los dos hijos de él. Recientemente, se conoció que el hijo mayor del músico se fue de la casa de su madre y se instaló con su padre. A partir de esto, la modelo reveló como fue sumar a un nuevo integrante a la casa.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi están juntos desde hace cuatro años (Foto: Instagram @jprandi)

Hace unos días, Ana Paula Dutil, expareja de Ortega, contó en diálogo con Héctor Maugeri para el ciclo +Caras (Net TV) que su hijo mayor se fue a vivir con Emanuel, que a su vez convive con Prandi. Reveló que cuando terminó el colegio, Bautista no quiso continuar con sus estudios y para ella “es importante estudiar”.

“Soy bastante blanda con todos mis hijos. Bautista estuvo bastante tiempo sin hacer mucho, le cuesta encontrar qué le gusta, así que un día hablamos los tres (ella, Emanuel y su hijo mayor) y le dije que yo no lo estaba ayudando y que creía que vivir con el papá lo iba a ayudar, y él aceptó”, contó la modelo en la entrevista. En cuanto a joven, actualmente tiene 23 años y en su perfil de Instagram se describe como modelo.

Bautista Ortega junto a su madre, Ana Paula Dutil (Foto: Instagram @batuortega)

Luego de que esta información saliera a la luz, quien habló al respecto fue justamente Julieta Prandi. “Se agrandó la familia...”, le comentó el cronista de Intrusos (América TV), a lo que la modelo dijo: “En realidad ya se había agrandado, hace cuatro años que estamos juntos. Bautista, el hijo mayor de Emanuel, ahora vive en casa”.

En este sentido, la exconductora de Es por ahí (América TV) reflexionó sobre como es la convivencia con el joven de 23 años. “[Bautista] Está compartiendo tiempo con su papá; también en el estudio de grabación está haciendo cosas laborales con él, entonces está bueno que desde ese lugar aprenda y crezca”, indicó Prandi.

De esta manera, ahora son cinco personas las que conviven bajo el mismo techo, Julieta Prandi, Emanuel Ortega, Mateo y Rocco Contardi, y Bautista Ortega. En cuanto a India, la hija mayor del músico, Dutil reveló que la joven continúa viviendo con ella y además tienen juntas un emprendimiento de diseño de interiores.

Julieta Prandi sufrió un fuerte accidente de tránsito y fue trasladada al Hospital Fernández

La semana pasada, Julieta Prandi vivió un mal momento tras sufrir un accidente de tránsito en la Avenida Lugones. Fue embestida en la parte trasera de su vehículo por un auto que no llegó a frenar. La trasladaron al Hospital Fernández y según pudo saber LA NACION, sufrió politraumatismos, pero sin riesgo de vida.

El siniestro tuvo lugar el viernes 19 de julio al medio día. “Fue un choque en cadena de tres autos. Julieta era la del medio. La impactan por detrás y golpea al auto de adelante. Me dice gente que estuvo ahí, que fue impactante la escena”, dijo el periodista Augusto Tartúfoli en A la tarde (América TV).

Prandi confirmó a través de sus redes sociales que se encontraba bien tras el choque (Foto: Instagram: @jprandi)

Luego de que se conociera la noticia de su accidente, Prandi se pronunció en sus redes sociales para llevar tranquilidad y confirmó que estaba “perfectamente bien” y ya en su casa. “El SAME, por protocolo, me trasladó a mí y la otra parte al Fernández parar realizarnos controles. Sobre todo, por la mujer que me chocó, que se llevó la peor parte”, explicó la modelo.

