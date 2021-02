Julieta Prandi, sobre Emanuel Ortega: “Me hace sentir plena”

“Me hace sentir plena. Me hace sentir yo”, confió Julieta Prandi cuando le preguntaron si su novio, Emanuel Ortega, la apoya en la dolorosa pelea judicial que mantiene con su exmarido, Claudio Contardi.

En octubre pasado, el cantante y la actriz y conductora blanquearon su relación y, si bien se muestran poco, cada vez que lo hacen se ven felices . “Su familia es hermosa, muy respetuosos todos”, dijo Julieta, a quien a pesar de los problemas personales que tiene, se ilumina la cara cuando habla de su flamante pareja.

El conflicto con su exmarido

En las últimas horas, la actriz estuvo hablando con algunos programas para exponer la situación que atraviesan tanto ella como sus niños. “Todos los días de mi vida pienso en pedir la tenencia completa de mis hijos. Estoy ante una gran disyuntiva porque ante el miedo, el mayor no quiere ir a ver al papá, y el más chiquito que todavía no comprende o no lo manifiesta, por supuesto que quiere verlo. Es una situación muy difícil, porque Rocco tiene 5 años. ¿Qué hago? ¿Le prohíbo ver al padre? Él lo quiere ver”, expresó en diálogo con Nosotros a la mañana.

“El padre no paga nada”, agregó con cierta tristeza en su voz. “El juez dictaminó que Mateo necesita terapia urgente, y la está teniendo por todo lo que vivió de violencia, y el padre lo lleva cuando le corresponde, pero deja las sesiones impagas. Jamás pagó una sesión”.

Según Prandi, Contardi no se estaría haciendo cargo económicamente de sus hijos. “Todavía no logré que pague la obra social, el colegio o lo que fuere de los chicos por alimentos. No pagó absolutamente nada, yo mantengo a mis hijos”.

Durante una entrevista en Hay que ver, la rubia dio algunos detalles más sobre su situación monetaria. “Tuve que pedir un préstamo para amueblar mi casa de Martínez porque la encontré devastada, se llevó hasta las canillas del baño. El año pasado pedí en el colegio que me esperen porque no podía pagarlo”, señaló.

Además, se mostró indignada porque Contardi “se compró una camioneta de 100 mil dólares” y le regaló a su abogada una cartera de más de 20 mil pesos, pero no le pasa dinero a sus hijos. Para justificar su accionar, Prandi reveló que su exmarido le dice que le está “arruinando la vida prendiéndolo fuego en los medios, y que eso le imposibilita conseguir trabajo”.

Prandi tenía hoy una mediación con Contardi, pero se suspendió y se pasó al próximo 2 de marzo. La modelo y conductora recordó los malos momentos que sufrió al lado de su exesposo “ Me fui de mi casa por amenazas de muerte . Me decía que no iba a cumplir más años y e iba a recibir una corona. Y me dijo muchas veces que si fuese un hombre me rompería los huesos, más allá de denigrarme y decirme putita y que estaba vieja y que no servía para nada. Muchas mujeres pasamos por eso y aunque la Justicia sea ciega y termine fallando a favor del monstruo, yo voy a seguir denunciado”.

LA NACION