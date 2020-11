El "Mono" de Kapanga contó por qué hace más de una década no puede dormir con ninguna mujer Crédito: Instagram

Uno de los más firmes candidatos a volver a MasterChef Celebrity, el "Mono" de Kapanga, brindó una entrevista y fiel a su estilo frontal, confesó cuál es el motivo por el que hace más de una década no puede dormir con ninguna mujer.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, el músico explicó: "Con Carla, mi exmujer, decidimos dormir en camas separadas, en cuartos diferentes. Creo que fue lo que alargó nuestro matrimonio. Es que yo roncaba mucho".

De hecho, explicó que sus ronquidos siguen condicionando su vida en pareja: "Hace diez años que no duermo con ninguna mujer. Cuando estoy con una chica y llega la hora de dormir, pido disculpas y digo que la paso mal, no dejo dormir, hago ruidos"

Sin embargo, contó que hay noches en las que no duerme solo: "Con mis perras duermo, son las únicas que me bancan los ronquidos", explicó.

"Estoy solo por elección. Cuando le encontrás la vuelta, en un punto está bueno. A los 51 años, después de estar en pareja tantos años, el amor que tuve se me agotó, hay que trabajarlo mucho, todos los días", explicó sobre su presente sentimental.

"Yo quiero pasarla bien, divertirme, no traerle ningún problema a nadie. No quiero que se encariñen conmigo. No soy el novio perfecto; dudo de que vuelva a tener otra pareja... Ojalá me pase que la soledad me lleve a eso. Por ahora no está en mis prioridades", completó.

Además, el cantante recordó su relación con Andrea Rincón. "Andrea es una de las chicas más lindas de la Argentina. Es una gran chica, creció, crece. Por ahí sintió en algún momento que me tenía que pedir perdón por algo, yo agradezco que se haya cruzado en mi camino, la conocí apenas me había separado. Ella me ayudó muchísimo en un par de cosas que no las tenía muy en claro. Yo le dije: 'No me pidas perdón'. No tenía que perdonarla por nada, sino al contrario, yo le tengo que agradecer", expresó sobre su exnovia.

Sobre sus ganas de ser el famoso que vuelva al programa culinario en el repechaje del próximo domingo, el "Mono" deseó: "Ojalá me quede en MasterChef. Me gusta mucho. Estoy haciendo muchos amigos. Cada vez quedan menos hombres en la competencia".

