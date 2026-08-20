Araceli González reveló que Adrián Suar la llamó para ofrecerle conducir un programa: “Tengo ganas”

En junio, Araceli González fue a ver a Adrián Suar a Sottovoce, obra que protagoniza y dirige en el Teatro El Nacional, acompañada por su hijo en común, Tomás “Toto” Kirzner, y su primogénita Florencia Torrente, y confirmó que, después de años de disputa, de llantos en televisión y de pases de facturas, estaba reconciliada con su exmarido. Y de hecho, esta nueva etapa de su relación trajo consigo nada más y nada menos una tentadora propuesta laboral para que la actriz pueda regresar a la televisión.

Durante los últimos años, Araceli González se mantuvo lejos de la televisión y se abocó de lleno al emprendimiento de cosméticos que tiene con su pareja Fabián Mazzei. Sin embargo, reconoció su deseo de regresar al mundo del espectáculo. “Tengo ganas de volver a conducir”, le dijo a Ángel de Brito en la emisión del miércoles 19 de agosto de LAM (América TV).

En junio, Araceli González y sus hijos Florencia y Tomás fueron a ver a Adrián Suar al teatro (Foto: Instagram @araceligonzalez67)

En esta línea dio detalles de las ofertas laborales que empezó a escuchar. Una de ellas fue de Olga. Dijo que le “encanta hacer streaming” y que es posible que se incorpore el año que viene. “Me propusieron también para Canal 13 a la mañana”, lanzó. “Estoy escuchando diferentes propuestas para volver. A mí me encanta, yo amo esto. Cuando me hablan de Canal 13, es como parte de mi vida, crecí ahí, fui elegida para estar ahí. Es mi lugar”, reflexionó.

A partir de esta revelación, De Brito le preguntó quién se puso en contacto con ella, si el canal o Adrián Suar. “Adrián, directo”, aseguró ella. “Estamos re bien, somos familia ahora”, agregó divertida.

González contó que Adrián Suar la llamó para conductir un programa matutino en eltrece Prensa Eltrece

“Viste que a las ideas te las tiran así, abiertas, porque se están armando. Como estoy a full con la marca, dije: ‘Hablemos más adelante, pero me interesa’. A mí me interesa trabajar, hacer cosas que me nutran. Me gusta mucho, así que lo voy a escuchar”, expresó entusiasmada. Aunque aún no hay nada confirmado, dio a entender que hay grandes chances de que próximamente regrese a eltrece como conductora del horario matutino.