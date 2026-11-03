Los momentos más incómodos de PH - Podemos Hablar: de la noche en que Pampita perdió la sonrisa a la furia de Andrea Rincón

El tenso cruce entre Santiago Maratea y Josefina “China” Ansa durante la última emisión de PH: Podemos Hablar (Telefe), que llevó a Andy Kusnetzoff a frenar la grabación del programa hasta que se aplacara la situación, trajo a escena otros enfrentamientos que acapararon los titulares a lo largo de las ocho temporadas del ciclo televisivo.

No maten al mensajero

A principios de agosto, en lo que fue el regreso de PH a la pantalla, Yanina Latorre y Pampita quedaron frente a frente en el punto de encuentro y, cada una con su estilo y sin bajar la guardia, discutieron sobre la exposición mediática de las separaciones de la modelo y el rol de los medios en sus relaciones. Luego, cuando se habló sobre el rumor instalado sobre un supuesto pago de 10 mil dólares a Pampita por su participación en el programa, la conductora de SQP volvió a enfrentarla.

“¿Por qué te molesta tanto cuando cuentan una separación tuya?”, soltó sin vueltas Latorre. “A veces, yo estoy descolocada porque estoy atravesando mi propia carga emocional. Ya no dormí, ya estoy viendo cómo hago, estoy tratando de salir a la calle, me maquillo en mi casa para salir decente. No me enojo, estoy lidiando con mi propio dolor, con mi propia explosión”, explicó Ardohain.

Pampita vs. Yanina Latorre

La conversación subió de tono cuando la conductora le recordó la vez que trató de “la peor mierda de la televisión” a los integrantes de LAM en un móvil con la entonces cronista Maite Peñoñori desde el aeropuerto de Ezeiza, durante su relación con Juan “Pico” Mónaco. “Esa semana habían sido una reverenda mierda y me habían dado palo toda la semana. No estaba separada. Es más, creo que me terminé separando por lo mediático. Era una relación a la que le ponían muchas horas de tele y los medios la estaban arruinando”, señaló la modelo. “Somos los mensajeros, somos los que contamos cosas”, retrucó Latorre.

Una noche inolvidable

En octubre de 2023, la consigna de que pasen al frente quienes “habían tenido una noche inolvidable” generó un escándalo inesperado. Belén Francese comenzó a relatar los detalles de una fiesta en la casa de Moria Casán en la que Rincón también había estado. Entre risas, la actriz empezó a decir frases como “que no cuente más”, “no me quemés” o “en este momento terminamos en cana”, y el clima jocoso que hasta entonces había dominado la escena pronto se transformó en un momento de absoluta tensión cuando Francese reconoció que había percibido un coqueteo de parte de su interlocutora.

El tenso cruce de Belen Francese y Andrea Rincon frente Andy Kusnetzoff

“Perdón, pero lo que hiciste recién a mí no me parece. Primero porque sabés que lo que dijiste no fue así. Me parece que querer decir que yo te insinué. ¿Lo estás inventando para qué? ¿Para mañana salir en los medios? Lo que vos estás haciendo no se hace”, señaló Rincón, descolocada y con la voz entrecortada.

“Primero, si te equivocaste pedime disculpas porque yo eso no lo hice. No me gustás, no me gustaste nunca. Lo único que yo hice fue ir a consolarte porque vos no estabas bien”, continuó hasta que Andy Kusnetzoff dio por terminado el intercambio. Sin embargo, eso no fue todo. Minutos más tarde, cuando la exparticipante de Gran Hermano contó su conversión al cristianismo, Francese le reprochó: “Tendrías que imitar a Jesús, que era más pacífico”.

Las “trampitas” a L-Gante

Una semana después, el punto de encuentro de PH - Podemos Hablar se convirtió en el escenario de una nueva polémica. L-Gante le puso un freno al clima de risas y confesiones después de que Pía Shaw insistiera en que cuente cómo se había enamorado de Wanda Nara, consigna de la que el cantante había intentado desligarse. Aunque finalmente habló de forma distendida, en otro tramo del programa el conductor notó su incomodidad y le preguntó qué le pasaba.

“Si yo fuera un chico de mentalidad débil hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito que me han dicho. Ustedes no saben que pueden generar problemas personales, ¿no? Lo tendrían que saber porque son profesionales. Me pone de mal gusto porque si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara, que queda todo y sale expuesto por todos lados, le iría mal”, arremetió el cantante.

“Sabemos, ustedes entienden lo que es que te quieran hacer pisar el palito. Yo más que nadie. Entonces sépanlo, que no están hablando con un boludo. Represento a los pibes del barrio. De mi edad sobre todo”, concluyó y agradeció el espacio para expresarse. Tiempo después, en otra entrevista, L-Gante aseguró que la discusión había sido editada en el corte final del programa.

El freno a Martín Bossi

En noviembre de 2018, Andy Kusnetzoff sorprendió al pedirle a Martín Bossi, uno de sus invitados, que la cortara con sus reiteradas intervenciones, a las que consideró fuera de lugar para el tono del programa.

“Estaría bueno que dijera si engañó a alguien”, dijo el comediante dirigiéndose a Luciano Pereyra durante la consigna de que dieran un paso al frente quienes habían sido infieles o fueron traicionados por sus parejas. “Ya lo dije, no sé en qué programa estás, esto es PH... Encima que llegás tarde”, le respondió el músico, tajante. Frente a ese panorama, el conductor le dio la razón y acotó: “Yo te banqué para hacerme el gracioso pero ahora me arrepiento: llegaste tarde y me parece una falta de respeto con todos tus compañeros, no sé quién te creés que sos”.

El cruce en vivo entre Andy Kusnetzoff y Martín Bossi - Fuente: Telefe

A ese primer momento incómodo le siguió otro que ocurrió cuando Andrea Rincón contó su historia respecto a las infidelidades. Bossi no paraba de hacer muecas, por lo que Pereyra le pidió que se detuviera. Nuevamente, Kusnetzoff optó por involucrarse y exclamó: “¡Cortala! ¡Cortala! Pará porque no me pasó nunca esto. Te lo digo bien, cortala. Esto no es tu show, no es el teatro, ¿sí? Estamos todos y vas a tener tu momento, ¿sabés?”.

“Perdón, perdoname”, respondió el actor. No obstante, el periodista fue a fondo: “No me pidas perdón a mí, pedile a tus compañeros. Es la historia de ella, calmate”. Visiblemente arrepentido, el humorista le pidió que no se enojara.