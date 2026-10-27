El motivo por el que Caetano Veloso demandó a un diputado bolsonarista

Un video grabado en medio del humo que cubría Manaos llevó a Caetano Veloso a recurrir a la Justicia. El músico brasileño inició una demanda contra el diputado federal electo Lucas Pavanato y el comunicador Thiago Asmar, conocido como Pilhado, después de que ambos lo cuestionaran a él y a Gilberto Gil por un supuesto silencio frente a los incendios en la Amazonia y los llamaran “sinvergüenzas”.

Según informó la agencia EFE, el artista reclama una indemnización de 50.000 reales (unos 9.355 dólares ) por daños morales y pide que los demandados publiquen videos de rectificación en las mismas cuentas en las que difundieron la grabación. Su planteo incluye que esas respuestas tengan una visibilidad similar a la del contenido original, que ya fue retirado de los perfiles de ambos.

Djavan y Caetano Veloso en apoyo al presidente Luiz Inacio Lula da Silva Silvia Izquierdo - AP

La publicación apareció el 19 de octubre, cuando el legislador electo y el influencer se encontraban en Manaos para participar de un acto de campaña vinculado al Partido Liberal, la fuerza del expresidente Jair Bolsonaro. En el video, mostraron el humo que afectaba a la capital del Amazonas y apuntaron contra las figuras que anteriormente se habían pronunciado por la protección de la selva para que hablaran sobre la situación. Además de Caetano y Gil, mencionaron a Anitta.

En sus cuestionamientos, Pavanato y Asmar utilizaron la palabra portuguesa “vagabundos”, traducida en este contexto como “sinvergüenzas”, y aludieron a supuestos beneficios de los músicos derivados de las leyes de financiamiento cultural. Veloso sostiene que aquellas afirmaciones son falsas y que además lesionan su honor y su reputación. Antes de ser eliminado, el video había reunido unos 288.000 “me gusta” y 33.000 compartidos en menos de 24 horas.

Caetano Veloso y Gilberto Gil PABLO PORCIUNCULA - AFP

El financiamiento cultural fue otro de los puntos de la polémica. En Brasil, la Ley Rouanet permite que personas y empresas destinen una parte del impuesto a la renta a proyectos culturales previamente aprobados, dentro de límites establecidos por la normativa. En los videos en cuestión, se acusaba a los artistas de beneficiarse de aquella normativa, sin embargo no nombraban proyectos concretos que hayan sido financiados ni cuánto dinero habrían percibido.

Una historia compartida

Caetano y Gil son dos nombres fundamentales de la música popular brasileña y comparten una relación artística y personal que atraviesa décadas. Ambos estuvieron entre los desarrolladores del Tropicalismo, el movimiento que a fines de los años sesenta mezcló tradiciones brasileñas con rock, experimentación y una mirada crítica sobre la cultura de su país.

Esa trayectoria también estuvo marcada por la represión. En diciembre de 1968, durante la dictadura militar brasileña, los dos fueron detenidos. Tras pasar por prisión y arresto domiciliario, partieron al exilio en Londres en 1969 y regresaron a Brasil en 1972. Gil, además, ocupó el cargo de ministro de Cultura en 2003, durante el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Flavio Bolsonaro junto a Lucas Pavanato, uno de los principales exponentes de la derecha ultraconservadora brasileña en las redes sociales Andre Penner - AP

Pavanato, en tanto, es concejal de San Pablo y fue elegido diputado federal por el Partido Liberal en los comicios de 2026. Su crecimiento político estuvo acompañado por una fuerte presencia en redes sociales, donde se hizo conocido como referente conservador. Asmar, por su parte, combinó su actividad como comunicador con intervenciones políticas y participó de la campaña de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.

El conflicto con Veloso no es el único frente judicial del legislador electo. Pavanato está siendo investigado por la fiscalía de San Pablo por un presunto delito de odio. La fiscalía abrió un expediente civil por declaraciones que hizo en una entrevista radial el 6 de octubre, cuando afirmó que colocaría a las minorías “en su debido lugar”. La Justicia deberá determinar si hubo discriminación o incitación a la hostilidad. Su defensa cuestionó la actuación del fiscal y denunció una presunta persecución política.