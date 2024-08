El motivo por el que Mirtha Legrand le manda mensajes a María Belén Ludueña durante la madrugada: “Me habla a las 3 de la mañana”

Escuchar

Se sabe, Mirtha Legrand es una asidua usuaria del WhatsApp durante la madrugada. Como ella misma confesó en varias oportunidades, suele dormirse muy tarde y utiliza la tranquilidad de la madrugada para leer, para mandarle mensajes a su familia y para charlar con sus amigos. El sábado por la noche, María Belén Ludueña reveló un uso más que la diva de la televisión argentina le da a la aplicación de mensajería: la utiliza para pedir para los demás.

“ Cuando yo necesito algo, no para mí, para la ciudad, lo llamo y lo resuelve todo. Así que muchas gracias querida” , confesó Legrand con la mirada puesta en la presentadora luego de contarle al público que, además de ser una figura de la televisión, Ludueña es la esposa de Jorge Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lejos de dejar el tema ahí, Ludueña dio más detalles de su relación con la conductora.

“ Mirtha me habla a las 3 de la mañana ”, comentó entre risas la extraña hora en la que la Chiqui le manda mensajes. “Yo soy de llamar a esa hora”, aclaró Legrand, sin vueltas. “Es que Mirtha, vos estás muy comprometida socialmente. Ella escucha a Mercedes Ninci a la mañana y me dice ´la escuché a la Ninci, pasa esto. ¿Me ayudás?´ Y yo trato. Porque me parece que es un poco la tarea que uno tiene que hacer, tomarse con responsabilidad el lugar en el que está hoy”, completó Ludueña.

Un pedido para el Hospital Durand

María Belén Ludueña, Margarita Barrientos, Leda Bergonzi y Paula Bernini fueron las invitadas de Mirtha Legrand StoryLab

Luego del ida y vuelta, Legrand contó que estuvo con Jorge Macri en una fiesta que se celebró durante la semana en la embajada de Uruguay y que allí también le hizo un pedido especial. En medio del ágape, recordó que una persona con problemas de riñones le comentó que había ido al Hospital Durand, que la atendieron muy bien pero que le comentaron que había una máquina que hacía cuatro años no funcionaba. “Entonces se lo comenté en la fiesta. Ahí desapareció, y cuando apareció me dijo ´ya hablé con la delegada´”, repasó Legrand.

“Es que las cosas hay que hacerlas así, en el momento. Inmediatamente”, se justificó la conductora. “La máquina está rota y creo que van a comprar otra en Alemania, me parece. Es muy costosa. Yo le pregunté si tenían fundación en el Hospital y me dijeron que no, pero me dio a entender que la municipalidad iba a correr con todos los gastos”, completó la Chiqui, y pidió un aplauso para el hombre del Pro.

La historia de amor entre Jorge Macri y María Belén Ludueña

Jorge Macri y María Belén Ludueña se casaron en La Rural Instagram: @mariabelenluduena

El 12 de noviembre de 2022, tras cuatro años juntos, Jorge Macri y María Belén Ludueña dieron un paso más en su historia de amor y se convirtieron en marido y mujer. Dieron el “Sí, quiero” en el restaurante central del predio de La Rural de Palermo. Según pudo saber LA NACION, el festejo se dividió en tres turnos, el primero y principal desde las 18 para aquellos amigos cercanos y familiares del exintendente de Vicente López y la también abogada oriunda de Mar del Plata; el segundo a las 20 para invitados vips y cercanos; y, luego, desde las 22.30 uno para más amigos y personas relacionadas a sus trabajos.

En la lista de invitados hubo varias personalidades del mundo de la política y el espectáculo. Mauricio Macri y Juliana Awada; Horacio Rodríguez Larreta; Patricia Bullrich; Mirtha Legrand, Roberto García Moritán y Carolina “Pampita” Ardohain fueron de la partida.

Mirtha Legrand, Juliana Awada y Mauricio Macri posan con Jorge Macri y María Belén Ludueña en su casamiento Twitter

En una charla con LA NACION, Ludueña contó que su boda fue tal como la soñó. “Cuando nos propusimos casarnos pensamos en algo bien relajado, donde cada uno pudiera sentirse libre y creo que el no asignar mesas y que cada uno se sentara con quien quisiera fue clave. Creo que ese fue el éxito de la fiesta. Combinamos el mundo de la política con el mundo del espectáculo y la familia y todos se integraron muy bien. De hecho, la gente se fue 4.30 de la mañana con nosotros. Disfrutamos todos. Fue mejor de lo que esperaba”, recordó.

En la misma entrevista, también enumeró qué aspectos la enamoraron del político. “-¡Me enamoró todo! Su inteligencia, su sentido del humor, su bondad, su compromiso, su don de gente, lo buen padre que es, lo buen hijo que es. Lo admiro profundamente y el amor viene de la mano de eso. Estoy muy contenta de habérmelo cruzado en mi camino”, confió.

LA NACION

Temas Mirtha Legrand