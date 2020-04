María Rosa Fugazot habló con Marina Calabró en Confrontados Fuente: Archivo

15 de abril de 2020 • 19:56

Cuando comenzó la cuarentena, María Rosa Fugazot estaba protagonizando en teatro Después de nosotros , en el Complejo La Plaza y junto a Julio Chaves. "Nos pagaron todo el mes de marzo completo. Y a partir de abril veremos, quedamos en conversar con la producción", contó la actriz en Confrontados , que Marina Calabró conduce en el nueve.

Muy angustiada, Fugazot contó: "Somos muchos los actores que vivimos de nuestro trabajo. Y al no trabajar no cobramos. Tenemos que pagar cuentas, cumplir con nuestras obligaciones. Me jubilaron con la mínima pese a haber pagado la cuarta y quinta categoría durante 50 años", se quejó. Y agregó: "Estoy de acuerdo con la suspensión de las actividades en teatro, cine y televisión porque es para cuidarnos. Hay que preservar la salud de todos. Pero habría que tener una manera de flotar en estas aguas turbias. Se habla de las pymes y de otras profesiones pero de los actores no habla nadie. Me parece que los canales podrían ser solidarios y repetir algunas ficciones, así podemos cobrar algo,a través de Sagai (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes)".

En el final de la entrevista la actriz se refirió a la falta de algunos medicamentos que necesita. "Con 77 años soy paciente de riesgo, por eso le pedí a la farmacia de mi obra social que me mandaran la medicación de la presión y la glucosa. Y nadie me contesta. Todavía estoy entera y puedo trabajar, pero hay muchos mayores que no. Es terrible".