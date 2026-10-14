El pedido público del novio de Selma Blair tras el violento episodio de la actriz en un avión: “Recen por ella”

Este domingo, Selma Blair fue noticia por un violento episodio que desató en un avión. La actriz, de 54 años, viajaba en un vuelo de Delta desde el aeropuerto LAX de Los Ángeles al aeropuerto JFK de Nueva York cuando atacó e hirió a parte de la tripulación. Una vez aterrizada, la intérprete de Legalmente Rubia fue detenida, acusada de dos cargos de agresión en segundo grado, aunque quedó en libertad tras pagar una fianza. En las últimas horas, su pareja, Andy Kiernan, habló al respecto y aseguró que su novia necesita ayuda.

“Recen por Selma”, pidió el empresario en sus historias de Instagram; según confirmó el medio estadounidense Daily Mail. Tras dar a entender que la actriz atraviesa un difícil momento personal, advirtió: “Tiene buen corazón. Todavía no ha recibido la ayuda que necesita. Ojalá lo haga. Es un ser humano como todos nosotros”, agregó pidiendo piedad por la actriz. Kiernan, quien comenzó a salir con Blair en 2024, concluyó su publicación pidiendo a sus seguidores que también oraran por Arthur, el hijo de 15 años que Blair tuvo con su ex, Jason Bleick.

Selma Blair junto a su pareja, con quien mantiene una relación intermitente desde 2024 ANGELA WEISS - AFP

El incidente en el aire

El violento episodio sucedió este domingo cuando Selma Blair viajaba desde Los Ángeles a Nueva York.Durante el vuelo, la actriz de Juegos sexuales intentó abrir la puerta del avión y agredió a dos miembros de la tripulación de Delta Air Lines, según informaron las autoridades de Manhattan.

En la grabación de la llamada al 911 obtenida por TMZ, un piloto solicitó asistencia médica y la presencia de las fuerzas del orden cuando el avión aterrizara para ayudar con un pasajero “abusivo” que había herido a varias personas. “¿Podría usted transmitirle al personal del aeropuerto JFK que nos gustaría contar con personal médico en las puertas de embarque para atender a un par de auxiliares de vuelo involucradas en el incidente con los pasajeros?”, se escuchó decir al piloto mientras hablaba de una “hemorragia nasal” y “algunas marcas de mordeduras” como consecuencia del violento arrebato. “La pasajera conflictiva también se golpeó la cabeza”, describió. Sin embargo, la agresión continuó camino al hospital. Blair no solo le pegó varias patadas a un agente policial sino que también agredió a una enfermera en el centro médico.

Si bien hasta el momento la propia protagonista prefirió el silencio, su representante explicó lo sucedido a través de un comunicado. “Selma experimentó una emergencia médica que derivó en la conducta que se le atribuye”, dijo su manager y sumó: “Después del aterrizaje, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable”.

Por su parte, un portavoz de Delta remarcó que “la aerolínea tiene tolerancia cero al comportamiento indisciplinado o ilegal, ya que la seguridad de nuestros clientes y tripulación siempre es lo primero”.

Liberada bajo fianza

Por los hechos ocurridos en el vuelo, esa misma noche Blair se presentó ante un tribunal del Estado de Nueva York ubicado en Queens, donde se le notificó su procesamiento por las agresiones a la policía y a la enfermera. Si bien quedó en libertad bajo fianza, se le fijó una nueva audiencia para el 19 de enero de 2027.

Selma Blair, tras brindar testimonio en un tribunal del Estado de Nueva York ubicado en Queens Ryan Murphy - AP

Sus abogados argumentaron que lo ocurrido en el avión fue porque la actriz omitió tomar la medicación que tiene indicada por su enfermedad de esclerosis múltiple; además del fuerte golpe que se dio en la cabeza y que le provocó un cuadro de “grave confusión”. Barnes añadió que su cliente embarcó en el vuelo tras haber trabajado “muchísimas horas y jornadas agotadoras” durante los días previos al viaje.

La actriz de Juegos Sexuales se enfrenta a entre dos y siete años de cárcel si es declarada culpable.