El “Pelado” López: desde sus tocs más extraños hasta su relación con Mario Pergolini

Guillermo “El Pelado” López pasó por Flor de equipo y se animó al cuestionario “Intragable”. Tras recordar algunas anécdotas como notero de Caiga Quien Caiga, el conductor habló de su relación con sus excompañeros, en especial con Mario Pergolini . Además contó cuáles son sus tocs más extraños y compartió su fanatismo por River Plate.

De la patada que le dio Juanse en pleno recital cuando quiso subirse al escenario para cantar un tema con él al cumpleaños de Lita De Lazzari del cual también lo echaron a tortazos, el “Pelado” López recordó con mucha gracia sus años como notero de Caiga Quien Caiga, uno de los ciclos más exitosos de la televisión que lo hizo saltar a la fama. Y entre tanto recuerdo, Florencia Peña aprovechó para indagar sobre cómo era su relación con sus excompañeros.

“Mi preferido era Andy (Kusnetzoff), que fue previo porque cuando Andy salió entré yo”, confesó el invitado aunque enseguida habló del enfrentamiento que vivió durante varios meses con el conductor de PH. “Cuando yo entré, Andy no paraba de castigarme en la radio y yo me defendía, pero un día se acerco a mí en una fiesta de Telefe y se terminó el asunto. Después contamos todo en PH”, aclaró dando cuenta que pudieron limar asperezas y actualmente está todo bien.

Sin embargo, el juego es picante y la pregunta también incluía al compañero que menos le gustaba. Lejos de escaparse o inventar alguna excusa, el periodista señaló a Olmedo, “un pibe que venía de la radio Rock and Pop” y al que consideró la persona con la que “menos onda pegó”. En cuanto a cómo era su relación con Mario Pergolini, el conductor del ciclo, advirtió: “Con Mario me llevo increíble. Lo mejor de trabajar con él fue que ni bien entré, me dijo: ‘Ahora te van a decir que sos un crack. Chicas que no te daban bola ahora quizá sí, si te creés eso, sos un boludo sino te va a ir bien. Disfrutá de todo lo que sucede”, recordó agradecido por esas palabras que le dieron la bienvenida a un medio totalmente nuevo para él.

Sin embargo, y fiel al estilo del juego, Peña fue por más y le preguntó por lo peor que tiene Pergolini. “Algo malo es que Mario es de carácter fuerte, bravo, cuando se cruzaba era mejor correrse. Fui testigo de eso el día que hizo su último CQC, fue un momento muy duro para él, pero tengo muy buena onda”, repitió quien guarda los mejores recuerdos de esa época.

El cuestionario continuó con las obsesiones de López, algo de lo que suele hablar sin tabúes. “Sos una persona un poco fóbica, ¿qué conductas extrañas tenés?”, preguntó la conductora mientras el invitado se reía dando cuenta que tiene unas cuantas. “Tenía, más que fobias, manías como por ejemplo: cerrar la puerta de mi casa, tocar el timbre e irme. Sentía que con esa boludez estaba protegido y a veces me pasaba que salía el vecino y me daba vergüenza hacerlo, así que medio que la careteaba y cuando el tipo llamaba al ascensor le daba un toque al timbre”, reveló, entre risas.

Quien el próximo jueves estrena su unipersonal El trabajo que me dio no trabajar en Paseo La Plaza aseguró también tener cábalas en el teatro o antes de salir al aire en TV: “No puede faltar una copita de champagne previa que me deja punto caramelo. Lo incorporé en este canal con Zapping. Lo puede corroborar Julieta Prandi si viene algún día”, señaló como prueba.

La siguiente pregunta quedó a cargo de Nella, su mujer; quien le hizo recordar un momento muy divertido con todo el equipo de River. Fanático del millonario y muy feliz por el resultado del domingo ante Boca, López contó con lujo de detalles cómo fue cruzarse con todo el plantel en una escapada romántica con su esposa. “Fuimos a pasar unos días a un hotel muy lindo en Cardales. Estábamos desayunando y de repente veo un escudito de River detrás de un vidrio. Miro y veo dos, tres, cuatro y me doy cuenta que era River que concentraba en el mismo lugar. Me estampé contra el vidrio como un pibe y los jugadores me miraban como diciendo: ‘¿es el Pelado?’ Está desequilibrado”, recordó, mientras todo el staff estallaba de risa.

“Me senté en un lugar estratégico y cuando empezaron a pasar, los saludé uno por uno. Cuando vamos a la pileta, aparece Borré, gran goleador de River, todo vestido de futbolista. Al rato cae todo el plantel. Me metí hasta el cuello, no quería salir porque aparte todos (esos cuerpos) tallados. Se acerca el Pity Martínez y me dice: ‘Pela, estábamos hablando con los pibes que te cagamos toda la parte romántica. Ustedes solos con tu mujer y te cae todo un plantel de fútbol y yo: ‘Nooo, ustedes, tranqui. Nosotros nos vamos a quedar un ratito más’. Yo no quería que se vayan”, remató en modo fan y aún sin poder creer el encuentro.