Nico Occhiato se enojó por las bromas del Pelado López y arremetió: “Vamos a terminar a las piñas”

La competencia consiste en arrojar una pelota de tenis desde un balcón alto de un edificio y embocarla en un pequeño tacho. Ese es el desafío central del programa Juego chino (Telefe), que conduce cada sábado Guillermo “el Pelado” López y que lo enfrenta en esta disciplina lúdica a diferentes famosos. En la última emisión, al conductor le tocó enfrentarse con Nico Occhiato, quien no pudo evitar exhibir su bronca al perder el juego. Ante las cargadas de López, el exparticipante de Combate arremetió: “Esto termina a las piñas”.

Nico Occhiato es el tercer competidor que se enfrenta a López en este ciclo. Antes, habían pasado por allí Benjamín Vicuña y Paula Chaves. Pero quizás el actor, influencer, conductor y productor televisivo fue el que más en serio se tomó la competencia de embocar la pelotita en un tarro de pintura desde las alturas de un edificio.

En todo momento, antes y después de arrojar cada bola, el conductor y su invitado cruzaban chicanas y gastadas. Pero el momento más intenso fue sin dudas cuando López embocó su tiro y comenzó a festejar de manera desenfrenada frente a su adversario, que no podía creer que había perdido y se puso a lanzar insultos al aire.

“Lo bueno es que no sos competitivo, Nico, tranqui”, lo azuzó un rato después el conductor, poniéndole una mano en la espalda a modo de consuelo: gesto que fue rechazado por el actor con un “¡no me toques!”. “¡No puedo creer cómo entró!”, siguió lamentándose el conductor de El último pasajero ante el regodeo del vencedor, que lo chicaneaba: “Igual podés empatar, ¿eh?”. Sin embargo, esto no sucedió: Occhiato tiró su pelota y no tuvo suerte, lo que lo irritó aún un poco más.

“De verdad, ¿esto es acting o estás caliente como una pipa?”, inquirió López a su competidor. “Estoy caliente de verdad, b...udo”, replicó Occhiato, como para despejar las dudas y volvió a decir: “No me toques”. Luego, el actor se lamentó de haber “boqueado” antes de tiempo, ya que había dicho que iba a ganar la partida, en un momento del programa que “El Pelado” se encargó de repetir al aire.

A Occhiato no le gustó tampoco que recordaran ese recorte en el que él había señalado que ganaría y, al regresar al balcón, frente a las nuevas gastadas de López, estalló: “¡Uh, vamos a terminar a las piñas mal!”, una expresión que hizo reír al conductor.

Ante las expresiones de desilusión y bronca de su invitado, López decidió darle más tiros. Lo hizo “para demostrar que es un buen anfitrión”. “Vos jugale con los ojos cerrados, Pela”, gritó alguien detrás de cámara, como para hacer enojar todavía más al invitado.

Luego de tirar otras dos veces sin la mínima suerte, Occhiato volvió a cansarse de las cargadas del conductor y también de quienes estaban detrás de cámaras. “Vamos a terminar mal. Vos, vos, vos, vos”, dijo el actor, mientras señalaba gente que no salía en pantalla. “No, ¿cómo vamos a terminar mal?”, lo tranquilizó López.

Finalmente, para terminar de hacer bullir la bronca de su invitado, el conductor volvió a embocar la pelota en el tacho. “Andate a la p... que te parió”, reaccionó Occhiato que luego señaló: “Me quiero ir, me quiero ir. Me tengo que ir”.

Tras ello, y ya terminada la competencia, López preguntó a su invitado: “Con una mano en el corazón, ¿qué nivel de calentura tenés?”. “Estoy recaliente, b...do. Me c...te el día mal”.