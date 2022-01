El polémico mensaje de Ricardo Montaner a horas de la boda de su hijo Ricky con Stefi Roitman

Horas antes de que comenzaran los festejos de la boda entre Ricky Montaner y Stefi Roitman, Ricardo Montaner, el padre del novio, recurrió a las redes sociales para contarle a sus seguidores cómo estaba atravesando la familia este especial momento. Sin embargo, su mensaje terminó despertando una polémica impensada.

“Horas de ansiedad y emoción de esas que escapan lágrimas. ¡Qué viva la vida! Días de familia, herméticamente cerrados para no dejar escapar ni un suspiro sin dedicarlo antes. Ricky y Stef son el motivo de esta convocatoria familiar desde diferentes rincones del mundo. Familia, amigos que son familia. Dios en perfecto control y Marlene cuidando cada detalle del montaje, mirando que todo tenga la excelencia para que Dios se complazca. Se casa el último hijo Montaner y la primera hija Roidman [Sic]. Como dijo mi hijo Héctor, ‘se cierra el grupo de Watsapp, nadie sale, nadie entra’”, escribió en su cuenta de Twitter.

En su feliz mensaje, el autor de “Cachita” no solo se equivocó al escribir el apellido de su nuera sino que confirmó dos de los hechos que causaron cierto revuelo, en medio del espeso hermetismo previo a la boda. El primero, que los novios no tuvieron ingerencia en la organización, sino que todo quedó en manos de la madre de Ricky y segunda esposa de Montaner, Marlene . El segundo: que a pesar de haber convivido con ellos durante el primer tramo de la pandemia en Miami y de estar comprometida con su hijo menor, Roitman no estaba incluida en el chat del clan familiar .

En noviembre pasado, en una entrevista con Quiero Música, Ricky Montaner reveló que la modelo no había sido incluida en el chat de la familia Montaner y el motivo que explicó fue el mismo por el cual aun la argentina, de 24 años, no era considerada parte del clan. “No está Stefi todavía, va a estar cuando nos casemos. Camilo entró cuando se casó con Evaluna”, señaló.

El 4 de enero, Montanter padre había compartido en las redes también una foto en la que se lo veía en un avión: “Se nos casa Ricky el soltero que nos quedaba. Aquí voy a presenciar su pacto con Stef, la maravillosa mujer que Dios tenía elegida para él desde antes de nacer. Un matrimonio es más que eso, cuando uno se casa, pacta para siempre”.

Se nos casa #Ricky el soltero q nos quedaba.

Aquí voy a presenciar su pacto con #Stef,la maravillosa mujer q Dios tenía elegida para el desde antes de nacer.

Un matrimonio es más q eso,cuando uno se casa,pacta para siempre.@MauYRicky @stefroitmanok #Argentina #RickyYStef pic.twitter.com/a9V06mVvff — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 4, 2022

El cantante oriundo de Avellaneda ya había agradecido a Dios por la llegada de Roitman a su familia con otro polémico mensaje. Luego de que la modelo anunciara su compromiso con Ricky en Instagram, el intérprete de “Tan enamorados” comentó: “Me hacés muy feliz, haciendo feliz a mi hijo. Te amo y voy a ser testigo de la felicidad que ambos merecen. Tener una nuera judía es un regalo de Dios”. Sus palabras recorrieron las redes y hubo algunos usuarios que cuestionaron la forma en que mencionó la religión de Roitman.

Montaner padre, que además de Ricky, Mau y Evaluna -producto de su relación con Marlene Rodríguez Miranda- es padre también de Alejandro y Héctor, fruto de su matrimonio con su primera esposa, Ana Vaz, ya había dejado en claro que hasta que pasara por el registro civil, Roitman no iba a ser considerada del clan. A mediados del año pasado, en medio de una entrevista. El exabrupto ocurrió cuando el artista dijo que “su yerno Camilo y sus nueras, Sara, Paola y Jimena, son parte de su familia”. Al escucharlo, la conductora del programa quiso saber: “¿Y Stef...?”. Pero, para su sorpresa, no se había olvidado de la modelo, sino que justificó: “Stef no está casada todavía. Cuando se casen en enero ahí si será de la familia. A partir de enero... Ella sabe”.

Ricky y Stefi se conocieron en 2019 a través de las redes sociales. Ella viajó a Miami a conocerlo y, debido a la pandemia de Covid-19, terminó quedándose allí junto a él y el resto de los Montaner. En octubre del año pasado anunciaron su compromiso y este sábado se lleva a cabo el festejo, para 400 personas, en un exclusivo haras del noroeste de la provincia de Buenos Aires.