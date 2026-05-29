Claudia Villafañe recordó el día que Ricky Martin comió un asado con Diego Maradona en su casa: “Lo metimos en el baúl”

Ricky Martin es una de las estrellas musicales más importantes del mundo, y mucha gente daría lo que sea por compartir una mesa con él. Claudia Villafañe fue una de las pocas privilegiadas que se pudo dar ese gusto, y en las últimas horas, mientras estaba al aire en La cocina rebelde (Eltrece), contó la anécdota del día en que el cantante de “La mordidita” fue a cenar a su hogar.

“Ricky Martin vino a mi casa”, reveló ante la sorpresa de Jimena Monteverde, conductora del envío. “Nosotros fuimos a un recital que él hizo en Obras hace muchos años, cuando venía muy seguido acá y se presentaba en VideoMatch [el ciclo de Telefe que conducía Marcelo Tinelli en los 90]. Fuimos a ver el recital con Diego y habíamos quedado que venían a casa a comer y lo sacamos en el baúl del auto”, contó recordando ese momento histórico.

El boricua viajó adentro del baúl desde Núñez a Devoto, el barrio en el que Villafañe vivía con Maradona. “No me acuerdo qué auto era, lo entramos directo al garage de casa de Segurola”, dijo Claudia. “Y me acuerdo que Diego salió a discutir con los taxistas porque nos siguieron desde Obras. Las chicas tomaron taxis para ver a dónde iba Ricky, y se vinieron hasta casa y los señores seguían corriendo la maquinita. Diego se asomó y les dijo: ‘Che, dale, no les cobres más’, porque no sabíamos cuánto íbamos a tardar”.

La mujer también habló de la comida con la que homenajearon a la estrella y una anécdota muy particular con una de sus hijas. “Comimos asado y Dalma se re enojó porque a él se le cayó un vaso de gaseosa sobre Dalma, que era chica, y se re calentó mal. Voy a buscar las fotos de ese encuentro”, afirmó.

“Vino la mamá y vino el manager también”, dijo sobre los otros comensales. “Era una bomba, siempre”.

Esta no es la primera vez que Villafañe recuerda esa noche junto al astro boricua. “Había terminado su recital en Obras. Nosotros fuimos a verlo, y después él venía a casa a cenar. Pero el problema era cómo lo sacábamos... Y bueno, lo sacamos así. Lo peor es que la gente se dio cuenta igual y nos seguían caravanas de taxis. Y como todo el mundo sabía dónde vivíamos, cuando llegamos, nos asomábamos desde el balcón y veíamos que había como diez taxis. ¡Pobres las pibitas que estaban ahí esperado que Ricky saliera, porque seguía corriendo el reloj!”, recordó entre risas hace dos años en el streaming de Gelatina, en donde reveló algunas anécdotas desconocidas de su familia.

También volvió a mencionar esta anécdota durante su paso por MasterChef Celebrity. “Las chicas eran chicas y a él se le cayó jugo de naranja arriba del vestido de Dalma. Ella lo quería matar. ¿Cómo le iba a tirar la naranja encima del vestido?“, dijo entre risas en el reality de Telefe, en donde también contó a qué músico le gustaría invitar a su casa.

“¿Quién es el famoso que te gustaría que te invite a su casa a comer?”, preguntó Flor Vigna en ese momento. Sin dudarlo ni un segundo, Claudia respondió que es fanática de Ricardo Arjona.

"Yo lo conozco. Desde su primer CD que lo voy a ver. Lo fui a ver al Ópera, al Gran Rex y en lugares re chiquitos. Siempre que viene, me ubican para preguntarme si quiero ir. Por supuesto, siempre estoy ahí“, manifestó para dejar en claro su pasión por el artista guatemalteco, a quien suele ir a ver cada vez que visita el país para cantar a viva voz sus canciones.

De hecho, cuando fue a verlo en vivo en 2022, Claudia lo invitó a comer. “¡Qué lindo volver a verte Ricardo Arjona, por más encuentros como este! ¡Cuando quieras están los ñoquis!”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto de ambos y haciendo referencia a su aclamado plato, que cobró aún más relevancia con su triunfo en la primera entrega de MasterChef Celebrity.