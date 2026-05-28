Nicolas Cage oficializó su cambio de apellido para desligarse de la familia Coppola: “No quiero ser el primo payaso marginado”

Durante décadas, Nicolas Cage supo construir una carrera repleta de éxitos: ganó un Oscar, protagonizó clásicos y se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de Hollywood. Sin embargo, detrás de su nombre se esconde una historia familiar que el actor quiso dejar atrás. A los 62 años, la estrella formalizó legalmente el apellido artístico por el que se lo conoce.

Bautizado al nacer como Nicolas Kim Coppola, el artista, quien es sobrino del legendario director de cine Francis Ford Coppola, decidió cortar definitivamente con el peso de pertenecer a una de las dinastías más influyentes del cine y evitar las comparaciones.

Cage, en la piel del personaje Ben Reilly en Spider-Noir Aaron Epstein

Lejos de explotar ese vínculo, el protagonista de Adiós a Las Vegas, Hechizo de luna y Educando a Arizona pasó gran parte de su carrera intentando despegarse de esa herencia. En una reciente entrevista con Variety, Cage explicó que en 2025 decidió oficializar el nombre con el que ya era conocido públicamente y convertirlo en su identidad legal definitiva. “Soy Nick Cage. Me cambié el nombre legalmente el año pasado. Soy Nick Cage en la vida real y soy Nick Cage en la pantalla”, afirmó.

Sin embargo, la razón detrás de su decisión fue más allá de una cuestión artística. El actor dejó una frase contundente sobre su experiencia a la hora de pertenecer a un clan cinematográfico tan reconocido: “Es mejor ser el patriarca de mi propia familia que el primo payaso marginado de la de otra persona”, subrayó.

Cage junto a Cher en Hechizo de luna, uno de sus primeros protagónicos en la pantalla grande

Cage es hijo de August Coppola, hermano mayor de Francis Ford Coppola, y de la exbailarina Joy Vogelsang. Su árbol genealógico incluye, además, a Sofia Coppola, Jason Schwartzman y otros integrantes que forman parte de una de las familias más influyentes de la industria estadounidense.

Según contó el actor en algunas oportunidades, portar el apellido de su padre suponía para él una carga. Sobre ello, mencionó que el vínculo familiar generaba comentarios y prejuicios sobre cómo había conseguido algunos trabajos.

Uno de los episodios que terminó de convencerlo ocurrió mientras filmaba Picardías estudiantiles, en 1982, y aun portaba su apellido verdadero (de hecho, está acreditado en el film como Nicolas Coppola). Según recordó años atrás en una entrevista con Wired, las referencias constantes a las películas de su tío llegaron a agotarlo. “Me di cuenta de que no necesitaba esto”, recordó. La solución: buscarse otro apellido.

Nicolas Cage, Sofia Coppola and Francis Ford Coppola at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, California (Photo by Jeff Vespa/WireImage) J. Vespa - WireImage

La elección no fue casual. Cage explicó que se inspiró en el personaje de Marvel Luke Cage, aunque también influyó el compositor experimental John Cage, figura admirada dentro de su familia. Además, buscaba algo corto y contundente.

“Pensé: ‘Conservaré Nicolas porque mi padre me puso ese nombre, con la ortografía francesa’. Lo que siempre me frustró porque todo el mundo le agrega una ‘h’”, compartió. Aun así, aseguró que no tiene preferencias sobre cómo lo llamen: Nick o Nicolas. “Soy ambas cosas. Creo que la gente me conoce por las dos”, sostuvo.

Nicolas Cage (junto a Elizabeth Shue) en una escena de Adiós a Las Vegas, la película que en 1996 le dio un premio Oscar

Su carrera también estuvo marcada por elecciones propias que reforzaron su imagen singular dentro de Hollywood, con personajes memorables, a veces extravagantes, y una tendencia a asumir riesgos creativos.

En la actualidad, el actor mantiene una agenda con múltiples proyectos, entre los que se encuentra su participación en la recién estrenada serie Spider-Noir, basada en los cómics de Marvel, en la que interpreta a Ben Reilly-The Spider, personaje al que ya había prestado su voz anteriormente. La producción cuenta con ocho episodios. Además, Cage protagonizará Madden, película biográfica en la que dará vida al fallecido entrenador y comentarista deportivo John Madden.