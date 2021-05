El príncipe Harry y Oprah Winfrey, juntos en un serie documental

La conductora Oprah Winfrey y el príncipe Harry serán los presentadores de The Me You Can’t See (El yo que no puedes ver), una serie documental de Apple TV+ que trata sobre la salud mental. A dos años de que se anunciara la puesta en marcha de este proyecto que tendrá su primera entrega el 21 de mayo, llega esta producción de la que también participan la cantante Lady Gaga, la actriz Glenn Close, el cantante de rock Zack Williams, el conferenciante Zak Williams (hijo del fallecido actor Robin Williams), los jugadores de la NBA DeMar DeRozan y Langston Galloway y el cocinero Rashad Armstead.

“Ahora, más que nunca, existe una necesidad inmediata de reemplazar la vergüenza que rodea a todo lo relativo con la salud mental por sabiduría, compasión y honestidad”, aseguró Winfrey en un comunicado en el que ofrece algunas pinceladas sobre este proyecto en el que colabora, de manera estrecha, con el nieto de la reina Isabel II.

“El objetivo de la serie es despertar esa conversación a nivel mundial”, agregó la famosa presentadora. “Todos tenemos vidas diferentes y nos criamos en entornos diferentes y, como resultado, estamos expuestos a distintas experiencias. Pero nuestra experiencia en común es que todos somos humanos”, explicó el príncipe Harry, duque de Sussex. “La mayoría de nosotros carga con algún tipo de trauma, pérdida o duelo sin resolver, que se siente y es muy personal. Sin embargo, el último año nos ha demostrado que estamos todos juntos en esto, y mi esperanza es que esta serie demuestre que hay poder en la vulnerabilidad, conexión en la empatía y fuerza en la honestidad”, sumó su punto de vista el hijo de Lady Di.

Lo que nos ves de mí, la serie documental liderada por Oprah Winfrey y el príncipe Enrique de Inglaterra, se trata de una producción sobre salud mental y bienestar emocional que contará con esclarecedoras historias y que contará con invitados especiales en cada episodio.

Según Apple, los productores del formato han contado con la supervisión de 14 especialistas y organizaciones de diferentes partes del mundo para hablar de tratamientos y terapias. La serie contará también con los testimonios de personas de diferentes edades, géneros y condiciones socioculturales, añadió la plataforma en unas líneas dirigidas a los medios.

Se trata de la segunda colaboración entre Winfrey y el príncipe Harry después de aquella famosa entrevista en la que él y su mujer, Meghan Markle, concedieron a la presentadora a principios de marzo. En aquella conversación Markle acusó a la Casa Real británica de racismo, señaló al Palacio de Buckingham por perpetuar mentiras sobre su marido y ella y reconoció que tuvo pensamientos suicidas por la presión que sufrió. El príncipe Harry lleva años trabajando por la salud mental. Junto a su hermano William, con el cual se encuentra en una “distante” relación, creó una fundación que llamaron Heads Together, por la que recaudaban fondos para los afectados a problemas psicológicos.

LA NACION