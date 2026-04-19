Harry y Meghan. Todos los detalles de la visita privada y benéfica de los Duques de Sussex a Australia

Durante cuatro días visitaron Melbourne, Sídney y Canberra para atender compromisos personales y filantrópicos
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El príncipe Harry (41) y Meghan Markle (44) aterrizaron en Melbourne el martes 14 para iniciar una visita de cuatro días que también los llevará a Sídney y Canberra, cuyo propósito no es diplomático sino solidario, pese a que se embarcarán en eventos y citas muy parecidos a los que tuvieron durante su última visita al país, en octubre de 2018, cuando todavía viajaban en condición de miembros de la familia real británica.
En esta ocasión, el itinerario incluye recorridos en lugares relacionados con sus intereses benéficos, como el Royal Children’s Hospital de Melbourne, el Australian War Memorial en Canberra y un evento de navegación vinculado con los Juegos Invictus en los alrededores del puerto de Sídney. Pero hay un aspecto del viaje bien distinto al anterior que deja en claro que Harry y Meghan ya no ejercen roles reales: la pareja no programó ningún paseo público, una cita ineludible en cualquier programa de gira oficial de la realeza. Así, el nieto de Isabel II y su mujer, ponen el acento en que este viaje es financiado con fondos privados en nombre de sus proyectos benéficos personales y no una misión diplomática como las que llevan adelante los miembros activos de la familia real.
Más allá de la gran expectativa que esta visita despertó en Australia, también ha dado mucho que hablar por las astronómicas cifras que esconde.
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