Harry y Meghan. Todos los detalles de la visita privada y benéfica de los Duques de Sussex a Australia

El príncipe Harry (41) y Meghan Markle (44) aterrizaron en Melbourne el martes 14 para iniciar una visita de cuatro días que también los llevará a Sídney y Canberra, cuyo propósito no es diplomático sino solidario, pese a que se embarcarán en eventos y citas muy parecidos a los que tuvieron durante su última visita al país, en octubre de 2018, cuando todavía viajaban en condición de miembros de la familia real británica.

La pareja conversa cariñosamente con algunos de los chicos internados en el Royal Children’s Hospital de Melbourne Getty Images

El momento de su llegada al Royal Children’s Hospital, donde los esperaba una multitud. Ella llevó un vestido de Karen Gee, zapatos Dior, reloj y brazalete de oro amarillo Cartier Getty Images

En esta ocasión, el itinerario incluye recorridos en lugares relacionados con sus intereses benéficos, como el Royal Children’s Hospital de Melbourne, el Australian War Memorial en Canberra y un evento de navegación vinculado con los Juegos Invictus en los alrededores del puerto de Sídney. Pero hay un aspecto del viaje bien distinto al anterior que deja en claro que Harry y Meghan ya no ejercen roles reales: la pareja no programó ningún paseo público, una cita ineludible en cualquier programa de gira oficial de la realeza. Así, el nieto de Isabel II y su mujer, ponen el acento en que este viaje es financiado con fondos privados en nombre de sus proyectos benéficos personales y no una misión diplomática como las que llevan adelante los miembros activos de la familia real.

Meghan sirviendo el almuerzo junto al personal de McAuley Community Services for Women, un refugio para mujeres sin hogar y víctimas de violencia doméstica Getty Images

Más allá de la gran expectativa que esta visita despertó en Australia, también ha dado mucho que hablar por las astronómicas cifras que esconde.

También visitaron el Museo Nacional de Arte de Veteranos, en Southbank. Para esa ocasión, la duquesa eligió combinar una falda y chaqueta de gamuza de St. Agni con stilettos Aquazzura Getty Images

Una vez en el museo, Meghan participó de una actividad de creación de maquetas junto a los veteranos y sus familias Getty Images