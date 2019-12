"El Puma" Goity: "Es muy difícil vivir de la actuación; hay que bancársela"

Para Goity "ser artista significa bancársela" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2019 • 14:12

Este mediodía, Gabriel "El Puma" Goity pasó por el piso de Intrusos y habló de todo: sus próximos proyectos en cine y teatro, el cambio de gobierno y cómo afecta la crisis a su profesión.

Feliz por los proyectos para 2020, donde estrenará dos películas ( La chancha y Capitán Mengano) y una obra de teatro ( Lo escucho), el actor dio detalles sobre el film La chancha, que cuenta la vida después de un abuso. "Es una historia real. Artísticamente es magnífico poder mostrar estos personajes. Esta muy bien hecha, no tiene golpes bajos, pero es durísima. Es un tema que es muy común, más de lo que uno cree. Y pasa en la misma familia. Entonces poder darle voz a una historia así hace que me sienta muy honrado", contó Goity, quién compartirá cartel con Gladys Florimonte.

Tras asegurar que durante la gestión de Mauricio Macri "fueron años muy difíciles para los actores", el actor se mostró esperanzado por lo que se viene. "Ahora quizá con voluntad política mejore todo. Tenemos un presidente que es lector, le gusta la música, un tipo común. Los gobiernos peronistas se han ocupado siempre de la cultura".

Y enseguida se refirió a los actores que durante estos años se quejaron de la crisis. "El teatro es muy difícil. Ser artista significa bancársela. Si pensás que vas a vivir de esto es una locura. Es muy difícil vivir de la actuación", advirtió. Y enseguida reveló cuál es su criterio a la hora de elegir sus proyectos. "El teatro es un evento. Las buenas obras las van a ver. Siempre uno busca hacer buen teatro, ofrecer un producto digno, cada función es como la última. Me gusta elegir proyectos que tengan identidad", confesó.

Por último, opinó de la vuelta de Casados con hijos al teatro y aseguró que Guillermo Francella está muy feliz. "Hace mucho que no nos juntamos pero porque a mí no me gusta mucho salir y él siempre quiere ir a comer. Él es el encargado de organizar las comidas", confesó sobre su amigo. Y enseguida reconoció que el éxito de la sitcom en teatro va a beneficiar a todos. "Una obra como Casados... potencia la plaza. Al teatro le viene bien que la calle Corrientes se llene de gente, la pase bien porque eso genera que quiera ver otra obra el próximo finde", concluyó.