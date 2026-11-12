El Puma Rodríguez abandonó el estudio en pleno programa de Es mi sueño: la reacción de Abel Pintos y Joaquín Levinton

José Luis “El Puma” Rodríguez protagonizó un momento inesperado durante una emisión del programa Es mi sueño, el ciclo que conduce Guido Kaczka por eltrece, después de que decidiera abandonar de forma repentina el estudio. El cantante se levantó de su lugar en el jurado y se retiró sin dar explicaciones, ante la mirada de sus compañeros.

La situación tomó por sorpresa a Abel Pintos, Ángela Leiva y Joaquín Levinton, que reaccionaron con distintas frases ante la ausencia del venezolano.

Sin perder el sentido del humor, Pintos fue el primero en hacer un comentario sobre lo ocurrido. “Se fue, se fue; listo. Este momento iba a llegar, en el que el Puma se harte y nos abandone. Fue muy lindo mientras duró. Te queremos”, expresó el artista entre risas.

El cantante de Turf se sumó enseguida con una referencia a la posibilidad de que el jurado tuviera que buscar un reemplazante. “La verdad es que todo este tiempo que estuvo, me encantó. Hay que ver a quién ponemos en esa silla. Tenemos que hacer un casting... o dejarlo así”, comentó.

Pero las bromas no terminaron ahí: luego Pintos decidió levantarse y sentarse en la silla que había quedado vacía. Una vez en el lugar de su compañero, imitó su voz y sus gestos, lo que provocó las risas del público y del resto de los integrantes del jurado.

Después de un rato y terminadas las bromas, El Puma regresó al estudio y volvió a ocupar su lugar.

La canción que Abel Pintos cantó a capela

Durante el programa, Pintos cantó a capela un tema que rápidamente emocionó a los presentes en la tribuna y se convirtió en uno de los momentos más destacados del programa de Kaczka. El artista demostró una vez más por qué su voz genera una conexión especial con el público.

Sin necesidad de acompañamiento musical, el artista improvisó y comenzó a cantar un fragmento de “Flores en el río”, una de sus canciones, incluida en el álbum Revolución (2010). Con las manos en los bolsillos y los ojos cerrados, interpretó: “Ya no quiero caricias sin piel, ni besos de ayer, ni abrazos vencidos. Ya no quiero buscar un te quiero, en un casillero de objetos perdidos. Ya no quiero temblar en enero, en pleno verano, morirme de frío”.

Entre el público se pudo observar a varios espectadores emocionados al escucharlo, con sonrisas y conmovidos por la inesperada interpretación del artista.

Más tarde, la performance no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde los usuarios destacaron la calidad vocal del cantante. “Con las manos en los bolsillos, a capela, los ojos cerrados, poniendo en palabras un sentimiento tan profundo, una historia... Y te la cuenta tan fácil, te la canta tan simple. Y te pone la piel de gallina en 30 segundos y te pinta un lagrimón al instante. Hay cantantes y hay Abeles. ¡Qué placer oír voces así, seres así!”, escribió una usuaria.

Otros comentarios también reflejaron el fervor del momento. “Es hermosa esa canción y transmitiste paz. A capela, tranqui, espectacular. ¡Qué afortunados de tener un Abel Pintos!”, expresó otra seguidora. Entre las reacciones también se repitieron mensajes como “qué temazo” y “hermosa canción, bella voz”.

“Lo vi el sábado en vivo. Llegás al corazón y al alma”, comentó otra persona, en referencia a la conexión que el cantante consigue con su público.