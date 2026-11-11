Luciano Pereyra se emocionó hasta las lágrimas antes de la misa del papa León XIV en Luján

En su ciudad natal, a 26 años de haber cantado frente al Papa Juan Pablo II en Roma, Luciano Pereyra volvió a interpretar “Solo le pido a Dios” en otro momento histórico, en la previa a la llegada del Papa León XIV a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

"Muchas gracias por esta hermosa posibilidad de poder cantar en mi tierra", expresó el artista desde el escenario Soledad Aznarez

“Muy buenos días, Luján. Buenos días, Argentina. Muchas gracias por esta hermosa posibilidad de poder cantar en mi tierra”, expresó el cantante desde el escenario luego de que sonara “Si no es contigo”, su reciente lanzamiento, mientras los feligreses agitaban banderines con los colores de Argentina y del Vaticano.

“Vamos a cantar todos juntos esta canción. Alguien una vez me dijo: ‘Llevá siempre una canción en la mano porque no sabés quién puede necesitarla’. Hoy, más que nunca, frente al altar de nuestra Virgen de Luján, vamos a cantar todos juntos esta canción, tomándonos de la mano”, expresó luego, antes de hacer “Tu mano”, su canción de 2015. Siguieron “El elegido” (2012) y “Seré” (2015).

Luciano Pereyra en Luján

“Nos vamos preparando para recibir en esta hermosa ciudad de Luján al Santísimo Padre, el Papa León”, dijo a continuación, mientras secaba sus lágrimas de emoción. “Con esta canción que tuve la oportunidad de cantar hace 26 años, un mensaje de paz, amor y unión hoy en día para todos los argentinos, todos juntos cantemos esta canción que se llama ‘Solo le pido a Dios’”, cerró.

“El alma vuela y las canciones se adentran en el corazón para unirnos una vez más. La bendición de cantar en mi tierra, Luján, para recibir a tantos hermanos”, comentó luego Pereyra en su cuenta de Instagram, donde compartió el video del momento en el que interpretó el himno de León Gieco.

El prendedor de Luciano Pereyra con la imagen de la Virgen de Luján @lucianopereyraoficial

“Petrificado”

A fines de octubre, en diálogo con LA NACION, Luciano Pereyra relató cómo fue el momento durante su último show en el Movistar Arena en el que le confirmaron que cantaría durante la visita del Papa León XIV a la Argentina.

“Estábamos en el último concierto en el Movistar Arena, presentando una canción que había salido hacía 24 horas y a punto de lanzar la nueva gira para el año que viene. En el último cambio de vestuario de la última canción, viene corriendo mi manager y me dice: ‘Se acaba de confirmar que le vamos a cantar al Papa en Luján’. Yo venía muy emocionado con todo lo que estábamos viviendo en el concierto, así que sumar esa emoción fue muy loco. Entonces, no pude aguantar más y lo quise compartir con el público. Es más, lo cuento ahora y revivo todo lo que sentí. Cada vez que hablo del tema, la emoción está muy a flor de piel. Para mí, es una noticia muy importante cantarle a un Papa que encima visita la ciudad donde vivo, donde nací. Realmente es una bendición y disfruto de este lindo momento”, dijo a este medio.

Así se enteró Luciano Pereyra que va a cantar frente al Papa

Consultado si se acordaba de qué fue lo primero que pensó en ese momento, el cantante reconoció: “No, me quedé medio petrificado”. “Pensé: ‘Tengo que salir a cantar, ¿no podías esperar?’, pero la emoción y la felicidad fueron muy compartidas con todo el equipo. Yo estaba en el vestuario de cambio rápido, agarrando el micrófono para salir y viene Nico, mi manager, y me dice: ‘Lo acaban de confirmar, ¿qué hacemos?’. Y yo le respondo: “¡No sé!”. Nos dimos un abrazo y ahí mismo hablé con el director musical y le pedí hacer ‘Solo le pido a Dios’, y él le avisó al resto de los músicos e hicimos un cambio en la lista. Creo que no había mejor manera de compartirlo que decirlo ahí y cantarlo con un tema tan significativo no solo para mí, porque se lo pude cantar al Papa [Juan Pablo II], sino que además es una canción con un mensaje muy significativo para todos los argentinos y para todo el mundo. Y lo volví a cantar ahí después de mucho tiempo, recordando lo que fue la visita que hicimos al Jubileo del año 2000 en Roma".