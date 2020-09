El recuerdo de Andrea Politti sobre Elsa Serrano: "Era una persona maravillosa"

Andrea Politti recordó el paso de Elsa Serrano por Corte y Confección

18 de septiembre de 2020

Su última aparición en televisión fue en Corte y confección, donde la diseñadora se desempeñaba como jurado del reality. Debido a la pandemia y por su condición de paciente de riesgo por la edad, Elsa Serrano tuvo que retirarse del programa para cumplir con la cuarentena obligatoria. Ayer, la conductora del ciclo de moda -Andrea Politti- charló con Hay que ver y confesó cómo era su relación con la modista ícono de los años '90, que murió anteayer en un trágico incendio.

"Estamos en shock. Estaba cenando y recibí un mensaje de Gaby Fernández (productor de Corte y confección y panelista del ciclo de elnueve) y no lo podía creer. Pensaba: 'Ojala no sea ella, ojala no sea ella'", comenzó diciendo Politti, muy conmovida, vía Skype.

Tras asegurar que, en un principio, Elsa Serrano estaba un poco reticente a participar del certamen de moda, la conductora confesó que enseguida se integró al equipo. "Estaba feliz por el equipo agradable que encontró en nosotros y yo me llevé la sorpresa de encontrar una persona maravillosa, de esas pocas que se encuentran en la vida. Ha sido una mujer muy luchadora, que le han pasado muchas cosas y que siempre salió adelante", señaló.

Mientras que aclaró que "estaba muy sana y psicológicamente perfecta", la conductora advirtió que su salida de Corte y Confección se debió a la pandemia y su condición de paciente de riesgo por la edad: "Elsa tenía una salud brillante, su forma de ser era amorosa. Lamentablemente por el tema del covid no pudo venir más, pero nunca faltaron sus mensajitos de 'buenos días', 'buenas noches', de contarnos cosas íntimas hasta me había invitado a viajar a Italia", comentó con cierta tristeza.

En cuanto a su actuación en el reality, expresó: "Fue una grande, una gran jurado, una gran persona. La rompió como jurado porque ella era muy sincera. Siempre decía lo que pensaba y nosotros agradecíamos su sinceridad. Ella sentía que el programa le había devuelto las ganas de levantarse, vestirse, arreglarse. Cuando terminó el programa me mandaba mensajitos de aliento, eso lo hace una amiga".

Tras recordarla como "una luchadora que atravesó momentos muy difíciles y siempre resurgió", Politti y el productor del reality revelaron una anécdota. "Cuando por la pandemia cerraron los negocios de telas, nos invitó a su casa y nos dio un montón de telas suyas traídas desde afuera. No nos cobró un peso, era su forma de agradecer su presencia en el programa", remarcaron dando cuenta de la generosidad de la profesional.

Con respecto a su pérdida, la actriz opinó: "Es una tragedia lo que ocurrió. Las tragedias son violentas y muy injustas porque ella estaba muy bien". Y enseguida aseguró que la modista estaba teniendo problemas con su casa desde hace tiempo: "Antes de la pandemia se le había inundado parte de su living. Tenía problemas y no podía dejar entrar a los plomeros por el tema de la cuarentena".