Desde que el rumbo de su vida comenzó a torcerse, cuando ya había sido coronada la princesa del pop y tenía el mundo a sus pies, Britney Spears empezó a amontonar secretos. Es que detrás de sus canciones, de su construcción como una estrella y de su historia de amor perfecto con Justin Timberlake, su día a día era un infierno. Después de años de silencio, de sacarse de encima la tutela de su padre y de recuperar su libertad, la cantante decidió contar su historia en primera persona. Así nació The Woman In Me, un libro que recoge sus impactantes memorias, que verá la luz el 24 de octubre y en donde cuenta, entre otras anécdotas, que a los 12 años tomaba daikiris con su mamá y que durante su relación con su compañero de El club de Mickey Mouse decidió abortar porque él no quería ser padre. Y hay más.

La tapa del libro que contará la historia de Britney Spears

En una charla con la revista People, Britney abrió las puertas de sus recuerdos. El primer paso para sentirse libre, repasó, lo dio el 12 de noviembre de 2021, el día que un juez puso fin a la tutela que su padre tuvo sobre ella durante 14 años. “Admito que aprender esta nueva libertad a veces es un desafío”, reconoció. Dentro de esa “segunda oportunidad” Britney se casó con el modelo y actor Sam Asghari, de 29 años, se separó 14 meses después y construyó una nueva vida en donde su madre Lynne, de 68 años, y su hermana Jamie Lynn, de 32, no tienen mucho lugar. Tampoco vive con sus hijos, que decidieron mudarse con su padre a Hawai, aunque confiesa que ser madre es lo mejor que le pasó en la vida.

Pese a las desilusiones y las dificultades, Britney se confesó una persona feliz. “Soy una chica sencilla”, le dijo a la revista. Y si bien logró luego de 11 años volver al Top 10 en el Billboard Hot 100 con “Hold Me Closer”, el tema que lanzó en colaboración con Elton John, explicó que encuentra la alegría en los momentos cotidianos, ya sea jugando con sus perros o mirando alguna comedia y riendo a carcajadas. “Me encanta viajar y explorar”, reconoció. Antes de revelar algunos episodios de su vida que parecían no tener explicación, Britney explicó por qué para ella fue un sueño recuperar su voz. “Durante los últimos 15 años, o incluso al comienzo de mi carrera, me senté mientras la gente hablaba de mí y me contaba mi historia”, aseguró. “ Después de salir de mi tutela, finalmente fui libre de contar mi historia sin consecuencias por parte de las personas a cargo de mi vida ”.

Secretos revelados

A lo largo de sus memorias, Spears puso sobre la mesa las verdades más brutales detrás de lo que se vio en la prensa sobre ella: desde su increíble ascenso como superestrella adolescente hasta su tutela y las relaciones amorosas pasadas. “Por fin ha llegado el momento de alzar la voz y hablar, y mis fans merecen escucharlo directamente de mí”, explicó. “No más conspiraciones, no más mentiras, solo yo siendo dueño de mi pasado, presente y futuro”.

Uno de los secretos que revela la nota, que incluye fragmentos del libro de la cantante, tiene que ver con su época en el Club de Mickey Mouse y su relación con Timberlake. Britney tenía 11 años. “Una vez, en una fiesta de pijamas, jugamos Verdad o Consecuencia, y alguien desafió a Justin a besarme. Una canción de Janet Jackson sonaba de fondo mientras él se inclinaba y me besaba”, repasó. Años más tarde, ese joven se convertiría en su novio, y la relación con el chico lindo del show haría delirar a las fanáticas. Pero detrás de los flashes, todo se volvió un poco más complicado de lo que parecía: Britney quedó embarazada y juntos decidieron abortar.

Dos chicos Disney, dos grandes de la música pop, que sumaron su sex appeal al contarle al mundo que estaban juntos: Britney Spears y Justin Timberlake. El cuentito duró poco. Archivo

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta, pero eso hubiera sido mucho antes de lo que había previsto”, escribió Spears sobre ese embarazo, el primero que vivió, en el libro. “ Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes ”, reconoció. “Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Hasta el día de hoy es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”, detalló. Después de que Spears y Timberlake se separaron, en 2002, Britney conoció a Kevin Federline, con quien se convirtió en madre y tuvo a sus dos hijos, Sean Preston, de 18 años, y Jayden James, de 17.

En otro fragmento de su libro, la cantante de “Toxic” admitió que “tomaba daiquiris” con su mamá cuando estaba “en octavo grado”. Una vez que terminó su participación en El Club de Mickey Mouse, en 1995, Spears volvió a su ciudad natal, Kentwood, para vivir una vida normal, aunque muy pronto se dio cuenta de que nada en su familia era “normal”. “ Por diversión, cuando estaba en octavo grado, mi mamá y yo manejábamos dos horas desde Kentwood a Biloxi, Mississippi, y mientras estábamos allí, bebíamos daiquiris. A nuestros cócteles los llamábamos ‘toddies’ ”, detalló en sus memorias.

Lynne Spears, madre de Britney Spears, junto a la cantante Instagram/lynnespears_rf

Finalmente, Spears también habló del famoso episodio que protagonizó en 2007, cuando se dejó ver rapándose la cabeza. “Me habían observado mucho mientras crecía. Me miraron de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaban de mi cuerpo, desde que era adolescente. Afeitarme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar ”, escribió la estrella del pop, hoy de 41 años. Un año después de aquel triste capítulo de su vida, su padre tomó el control de sus asuntos personales, médicos y financieros en 2008, y ella, pese a sus canciones y su arte, ya no tuvo voz. “Me hicieron comprender que esos días ya habían terminado”, compartió. “Tuve que dejarme crecer el pelo y volver a estar en forma. Tenía que acostarme temprano y tomar cualquier medicamento que me dijeran”.

