El rotundo cambio de look de Mariano Martínez

Los cambios de looks de los famosos no pasan nunca inadvertidos en las redes. Un ejemplo de ésto es lo que sucedió con Mariano Martínez, quien decidió presentar su flamante estilo ante sus dos millones de seguidores de Instagram, quienes se sorprendieron gratamente por su rotunda decisión.

El actor optó por dejar atrás sus rulos y raparse enteramente. "Rapadazo", escribió el actor en sus redes al revelar el cambio a través de dos fotos que le valieron más de 50 mil "likes" y halagos de sus fans, que le dieron la bienvenida a la modificación de su cabellera. Posteriormente, Martínez subió muchísimas imágenes con su familia luciendo su cabeza rapada, lo cual indica que él mismo está muy contento con cómo le quedó el look.

Hace unos meses, el actor también se volvió viral por un posteo en Instagram, en ese caso vinculado a un gesto romántico hacia su mujer y mamá de su hija Alma, Camila Cavallo, cuyo nombre se tatuó en su pierna izquierda por una razón conmovedora.

"Uno de mis regalos es llevar tu nombre tatuado en un lugar que jamas pensé que me iba animar a tocar otra vez con una aguja. Mi pierna izquierda para mí tiene un enorme significado, es de superación, fuerza y amor. Muchos conocen la historia y muchos no. Hoy no es el momento de contar eso. Sí [de] decir que estás para siempre en mi Alma, en mi corazón y también en mi piel", escribió el actor en Instagram, con imágenes alusivas.

Lo simbólico del tatuaje es ineludible. Martínez fue atropellado por un colectivo cuando tenía 9 años y su vida corrió peligro, como él mismo relató en diversas oportunidades. "Yo salía de mi primera clase de dibujo y el bondi pasó muy rápido. Estaba con unos amigos y cruzaba para comprar leche, intenté esquivarlo, pero me agarró la pierna izquierda. Ni me vio, menos mal que le gritaron para advertirle y frenó. Si no, no estaba acá", le contó a la edición impresa de Gente. Posteriormente, el actor sufrió una infección en la pierna que casi le cuesta la vida.

"Estuve a punto de morirme. Tenía una gangrena impresionante, una semana más y me cortaban la pierna. Me dijeron que si pasaba a la otra, la infección me llegaba a la aorta y me moría. Fue surrealista", añadió. Por lo tanto, el tatuaje del nombre de su pareja en ese sitio cobró una relevancia mayor para el actor y su prometida.

