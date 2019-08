El actor le realizó un regalo simbólico a Camila Cavallo, con motivo de un nuevo aniversario juntos Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2019 • 16:07

Hace tres años que Mariano Martínez y Camila Cavallo están juntos. Cuando se conocieron, tuvieron un fuerte flechazo y decidieron no separarse más y emprender el proyecto de formar una familia.

"Jamás pensamos que ese 7 de agosto del 2016 iba a a ser diferente para los dos. Que nos íbamos a mirar a los ojos y conectaríamos profundamente", escribió el actor en un posteo de Instagram dedicado a su mujer y madre de su hija de dos años, Alma, a quien recientemente le organizaron una bella fiesta.

De todas formas, más allá de los mensajes en redes, Martínez eligió darle una emotiva sorpresa a la modelo: tatuarse su nombre en la pierna izquierda, precisamente la misma pierna que se vio comprometida en un accidente que el actor tuvo en su niñez.

"Uno de mis regalos es llevar tu nombre tatuado en un lugar que jamas pensé que me iba animar a tocar otra vez con una aguja. Mi pierna izquierda para mí tiene un enorme significado, es de superación, fuerza y amor. Muchos conocen la historia y muchos no. Hoy no es el momento de contar eso. Sí [de] decir que estás para siempre en mi Alma, en mi corazón y también en mi piel", escribió el actor en Instagram, donde documentó en imágenes el paso a paso de ese significativo tatuaje.

Martínez fue atropellado por un colectivo cuando tenía 9 años y su vida corrió peligro como consecuencia del hecho . "Yo salía de mi primera clase de dibujo y el bondi pasó muy rápido. Estaba con unos amigos y cruzaba para comprar leche, intenté esquivarlo, pero me agarró la pierna izquierda. Ni me vio, menos mal que le gritaron para advertirle y frenó. Si no, no estaba acá", le contó a revista Gente. Posteriormente, sufrió una infección en la pierna que casi le cuesta la vida.

"Estuve a punto de morirme. Tenía una gangrena impresionante, una semana más y me cortaban la pierna. Me dijeron que si pasaba a la otra, la infección me llegaba a la aorta y me moría. Fue surrealista", añadió.

Martínez y Cavallo planean llevar su relación un paso más allá y casarse en el futuro cercano. El 21 de agosto de 2018, el actor les contó a sus seguidores en las redes cómo fue el momento en que se comprometió con su pareja. "Estoy feliz de compartirles que le propuse casamiento a la mujer que amo con el alma y me dijo que sí. Si Dios quiere para agosto del año que viene vamos a estar dando el sí ante Dios, familia y amigos", revelaba el flamante protagonista del film Yo, traidor.