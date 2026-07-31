Moria presentó su trailer, con Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth en la piel de “la One”

En la cuenta regresiva al estreno de la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, el próximo 14 de agosto, Netflix dio a conocer el trailer oficial y las nuevas imágenes de la esperada producción protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

“Lejos de la nostalgia, la diva decide abrir las puertas de su ficción y convertirse en la titiritera de su propia historia. Moria, esta producción hecha en Argentina, cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito, repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional”, reza la sinopsis difundida por la plataforma de streaming en un comunicado de prensa.

Griselda Siciliani como Moria y Joaquín Ferreira en la piel de Luis Vadalá Alina Schwarcz/Netflix

“Moria es un ícono argentino gigante para caber en una sola actriz. Por esa razón, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth no solo interpretan distintos momentos de una misma vida, sino que encarnan la esencia, los modismos y el lenguaje de cada época que hizo a La One. A través de ellas, la serie recorre la transformación de Moria de vedette a ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa inventándose", apuntaron desde Netflix.

Creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, productora liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo, "Moria no es solo el retrato de una estrella que atravesó el cine, el teatro y la televisión, sino también la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y un homenaje a la cultura popular argentina“.

Cecilia Roth es la tercera Moria de la serie de Netflix Alina Schwarcz/Netflix

“Estoy agradecida, honrada. No puedo creer todos los honores que estoy recibiendo. Y seguramente me los recontra merezco. Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación gracias a ustedes. Si no estuvieran ustedes yo no estaría acá. Es para ustedes que me eligen, así que les agradezco”, expresó la conductora en abril al aire de su ciclo en eltrece, cuando Netflix reveló el primer adelanto oficial de la serie.

“Sofía Gala me impresiona, ¡y lo que es Siciliani! La Roth también está extraordinaria. Ha habitado en mi ADN esta gente“, dijo entonces la diva. “Agradezco a todo el staff y mi director, Van de Couter. La sensibilidad, el arte, la estética visual, lo que han puesto en esto... ¡Esto es cine! Los pocos que pudimos ver esto, gente del arte y que entiende de esto, dicen que es impresionante", celebró con entusiasmo.